1. Coal Smuggling Case: কয়লা পাচার কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের ডিসি সাউথকে তলব ইডির

কয়লা পাচার কাণ্ডে এবার কলকাতা পুলিশের ডিসি সাউথ আকাশ মাঘারিয়া-কে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটর গোয়েন্দারা (DC South of Kolkata Police has been summoned by ED)।

2. Navratri 2022: আজ শুরু নবরাত্রি, তিথি থেকে ইতিহাস, জেনে নিন বিশদে

আজ থেকে সারা দেশে শুরু হল নবরাত্রি (Navratri 2022) ৷ চলবে 4 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ তারপরে 5 অক্টোবর দশেরা পালিত হবে । জেনে নিন নবরাত্রি সম্পর্কে কয়েকটি অজানা তথ্য ৷

3. Aparna Sen: অভিনেত্রী থেকে পরিচালক, উত্তম-সৌমিত্রর নায়িকাও, মেমসাহেবের শুরু আছে শেষ নেই

এখন দেবীপক্ষ ৷ সন্তানদের নিয়ে উমার ঘরে ফেরার পালা ৷ কিন্তু আমাদের এই মর্ত্যেই এমন অনেক গৌরী আছেন, যাঁরা নিজেদের প্রতিভা আর পরিশ্রমের জোরেই হয়ে উঠেছেন দশভূজা ৷ সাহিত্য, বিজ্ঞান, বিনোদন, ব্যবসা, বাণিজ্য, খেলাধুলো বা সামাজিক অবদান- সবদিক দিয়েই তাঁরা অনন্যা ৷ দেবীপক্ষে তাঁদের কথা আরও একবার মনে করল ইটিভি ভারত ৷ আজকে আলোচনা করব বাঙালির প্রিয় অভিনেত্রী এবং পরিচালক অপর্ণা সেন সম্পর্কে (Remembering Aparna Sen)৷

4. Rajasthan Congress Crisis: মুখ্যমন্ত্রী পদে শচীন পাইলটের বিরোধিতা, রাজস্থানে ইস্তফা 76 জন বিধায়কের

রাজস্থান কংগ্রেসে বড়সড় ভাঙনের আশঙ্কা দেখা দিল (Rajasthan Congress Crisis) ৷ রবিবার রাতে 76 জন কংগ্রেস বিধায়ক অধ্যক্ষ সিপি জোশীর কাছে তাঁদের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে (Congress MLAs of Rajasthan Submitted Resignation) ৷ মূলত, শচীন পাইলটের (Sachin Pilot) বিরোধিতায় এই ইস্তফাপত্র দিয়েছেন অশোক গেহলত শিবিরের বিধায়করা ৷

5. Horrific Accident in Himachal: হিমাচলের কুলুতে খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু 7 পর্যটকের, আহত 10

হিমাচল প্রদেশের কুল্লুতে খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু হল সাত পর্যটকের (Tourists died in Kullu) ৷ 10 জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।

6. MRM Demands Ban on PFI: চরমপন্থী সংগঠন পিএফআইয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের

চরমপন্থী সংগঠন পপিউলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার (Popular Front of India) উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার দাবি মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের ৷ কেন্দ্রের কাছে এই নিয়ে চিঠি দিয়েছে আরএসএসের এই শাখা সংগঠন (RSS Muslim Wing Muslim Rashtriya Mancha) ৷

7. Mamata Banerjee: 'প্রতিশোধের রাজনীতি করলে সিপিএমের অনেকই জেলে থাকত', তোপ মমতার, পালটা দিলেন সুজন

আমরা প্রতিশোধের রাজনীতিতে বিশ্বাসী করি না । তৃণমূল প্রতিহিংসাপরায়ণ নয় ৷ মহালয়ার দিন দলের মুখপত্রের (TMC mouthpiece) শারদ সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠানে এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

8. Jitendra Tiwari: বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে যেতে বাধা জিতেন্দ্রকে, তুলকালাম পাণ্ডবেশ্বরে

বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে যেতে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে (Jitendra Tiwari) বাধা তৃণমূলের (TMC) ৷ এই ঘটনা ঘিরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হল পাণ্ডবেশ্বরের রামনগরে ৷

9. Durga Puja 2022: দেবীর আবাহনে নারীশক্তি, মহিলা বাদ্যশিল্পীরাই সূচনা করলেন দুর্গাপুজোর

চাঁচল বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটির 75 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাক বাজালেন 10 জন নারী ৷ পঞ্চমী থেকে পুজোর মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে (Malda Pujo) ৷

10. West Bengal Weather Update: পুজোর আনন্দে বাধা হবে না বৃষ্টি, মত হাওয়া অফিসের

দক্ষিণবঙ্গের জন্য বৃষ্টিপাতের কোনও পূর্বাভাস নেই । তবে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি কিছু জায়গায় হতে পারে । উত্তরবঙ্গে আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে (West Bengal Weather Update) ।