1. Mamata Banerjee: 'কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নয়', বিরোধীদের কটাক্ষ মমতার

রবিবার জাগো বাংলার উৎসব সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠানে যোগ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee at Jago Bangla Programme) ৷ এদিন ফের একবার বিরোধীদের কটাক্ষ করেন তিনি (Mamata Banerjee) ৷

2. INS Satpura: অস্ট্রেলিয়ার মহড়ায় শক্তি প্রদর্শন দেশীয় প্রযুক্তির রণতরী আইএনএস সাতপুরার

অস্ট্রেলিয়ার নৌসেনার মহড়ার নিজের শক্তি প্রদর্শন করল দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রণতরী আইএনএস সাতপুরা (INS Satpura)৷ এক্সারসাইজ কাকাদু-2022-তে (Exercise Kakadu 2022) অংশ নিতে গত 12 সেপ্টেম্বরই অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে পৌঁছেছে এই রণতরী (Indian navy)৷

3. Sexual Assault in Delhi: রাজধানীতে নিরাপদ নয় পুরুষরাও, যৌন নির্যাতনের পর বালককে আধমরা ফেলে পালাল দুষ্কৃতীরা!

12 বছরের এক বালককে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল রাজধানী দিল্লিতে (Sexual Assault with A 12 Year Boy in Delhi) ৷ 4 ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বাকি 3 এখনও পলাতক ৷

4. Kolkata Durga Puja: কলকাতার দুর্গাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, নেপথ্যে রয়েছেন আরও এক 'দুর্গা'

এখন দেবীপক্ষ ৷ সন্তানদের নিয়ে উমার ঘরে ফেরার পালা ৷ কিন্তু আমাদের এই মর্ত্যেই এমন অনেক গৌরী আছেন, যাঁরা নিজেদের প্রতিভা আর পরিশ্রমের জোরেই হয়ে উঠেছেন দশভূজা ৷

5. Madan Mitra Tarpan: শুভেন্দু-দিলীপের ছবিতে মালা দিয়ে তর্পণ মদনের

শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ও দিলীপ ঘোষের ছবিতে মালা পরিয়ে মহালয়ার সকালে তর্পণ সারলেন মদন মিত্র ৷ তাঁর দাবি, বাংলায় বিজেপির মৃত্যু হয়েছে (Madan Mitra Tarpan)৷ সেই কারণেই তিনি বিজেপির উদ্দেশে তর্পণ করছেন ৷

6. Tala Bridge: পুরনো ছন্দে ফিরছে উত্তর কলকাতা, চতুর্থী থেকে বাস চলাচল শুরু টালা ব্রিজে

উত্তর শহরতলীর বহু বাস ফিরে পেতে চলেছে তার পুরনো রুট ৷ টালা ব্রিজে (Tala Bridge) চতুর্থী থেকে শুরু বাস চলাচল ৷

7. SSC Recruitment Scam: হেভিওয়েটদের গ্রেফতারিতে অসন্তোষ বাড়ছে তৃণমূলের অন্দরে

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (SSC Recruitment Scam) হেভিওয়েটরদের গ্রেফতারি কি তৃণমূলের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে ? কী বলছে সংশ্লিষ্ট মহল ?

8. Maa Robot: বিশেষভাবে সক্ষম মেয়েকে খাইয়ে দিতে 'মা রোবট' বানালেন গোয়ার দিনমজুর

বিশেষভাবে সক্ষম কিশোরী (Specially Abled Daughter) সন্তানকে খাইয়ে দিতে 'মা রোবট' (Maa Robot) তৈরি করলেন গোয়ার এক দিনমজুর ৷ বিপিন কদম (Bipin Kadam) নামে ওই ব্যক্তিকে প্রশংসায় ভরাল গোয়া রাজ্য উদ্ভাবন পরিষদ (Goa State Innovation Council) ৷

9. Kidnapping Racket Busted: আন্তঃদেশীয় কিডন্যাপিং চক্রের পর্দা ফাঁস, গ্রেফতার 3, উদ্ধার 18 যুবক

আজ ভোররাতে পুলিশ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে 18 জনকে উদ্ধার করে । এক চিকিৎসকের বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল তাঁদের (Kidnapping Charges) ৷

10. Opposition Meeting: সোনিয়ার সঙ্গে বৈঠকে লালু-নীতীশ, হরিয়ানায় বিরোধী জোটের ঐক্যের ছবি

রবিবার সন্ধ্যার সময় 10 জনপথে সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে বৈঠক করার কথা লালু প্রসাদ যাদব ও নীতীশ কুমারের (Lalu Yadav and Nitish Kumar to meet congress president Sonia Gandhi in Delhi) ৷ এই বৈঠকে আলোচনা হবে বিরোধী জোট গঠন নিয়ে (opposition alliance before 2024 LS Poll) ৷