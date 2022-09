1.Madan Mitra Tarpan: শুভেন্দু-দিলীপের ছবিতে মালা দিয়ে তর্পণ মদনের

শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ও দিলীপ ঘোষের ছবিতে মালা পরিয়ে মহালয়ার সকালে তর্পণ সারলেন মদন মিত্র ৷ তাঁর দাবি, বাংলায় বিজেপির মৃত্যু হয়েছে (Madan Mitra Tarpan)৷ সেই কারণেই তিনি বিজেপির উদ্দেশে তর্পণ করছেন ৷

2.Tala Bridge: পুরনো ছন্দে ফিরছে উত্তর কলকাতা, চতুর্থী থেকে বাস চলাচল শুরু টালা ব্রিজে

উত্তর শহরতলীর বহু বাস ফিরে পেতে চলেছে তার পুরনো রুট ৷ টালা ব্রিজে (Tala Bridge) চতুর্থী থেকে শুরু বাস চলাচল ৷

3.SSC Recruitment Scam: হেভিওয়েটদের গ্রেফতারিতে অসন্তোষ বাড়ছে তৃণমূলের অন্দরে

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (SSC Recruitment Scam) হেভিওয়েটরদের গ্রেফতারি কি তৃণমূলের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে ? কী বলছে সংশ্লিষ্ট মহল ?

4.Maa Robot: বিশেষভাবে সক্ষম মেয়েকে খাইয়ে দিতে 'মা রোবট' বানালেন গোয়ার দিনমজুর

বিশেষভাবে সক্ষম কিশোরী (Specially Abled Daughter) সন্তানকে খাইয়ে দিতে 'মা রোবট' (Maa Robot) তৈরি করলেন গোয়ার এক দিনমজুর ৷ বিপিন কদম (Bipin Kadam) নামে ওই ব্যক্তিকে প্রশংসায় ভরাল গোয়া রাজ্য উদ্ভাবন পরিষদ (Goa State Innovation Council) ৷

5.Kidnapping Racket Busted: আন্তঃদেশীয় কিডন্যাপিং চক্রের পর্দা ফাঁস, গ্রেফতার 3, উদ্ধার 18 যুবক

আজ ভোররাতে পুলিশ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে 18 জনকে উদ্ধার করে । এক চিকিৎসকের বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল তাঁদের (Kidnapping Charges) ৷

6.Opposition Meeting: সোনিয়ার সঙ্গে বৈঠকে লালু-নীতীশ, হরিয়ানায় বিরোধী জোটের ঐক্যের ছবি

রবিবার সন্ধ্যার সময় 10 জনপথে সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে বৈঠক করার কথা লালু প্রসাদ যাদব ও নীতীশ কুমারের (Lalu Yadav and Nitish Kumar to meet congress president Sonia Gandhi in Delhi) ৷ এই বৈঠকে আলোচনা হবে বিরোধী জোট গঠন নিয়ে (opposition alliance before 2024 LS Poll) ৷

7.Best Wishes to Jhulan: ঝুলনকে তাঁর অবসরে আগামীর শুভেচ্ছা ভারতীয় ক্রিকেটের

ঝুলন গোস্বামীকে তাঁর অবসরে অভিনন্দন জানাল ভারতীয় ক্রিকেটমহল ৷ সেই সঙ্গে আগামী দিনের জন্য চাকদা এক্সপ্রেসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, সচিন, বিরাট, সৌরভ এবং মিতালিরীরা (Best Wishes to Jhulan Goswami for Retirement) ৷

8.S Jaishankar in UNSC: সন্ত্রাসবাদ নিয়ে নাম না-করে চিন-পাকিস্তানকে কড়া বার্তা বিদেশ মন্ত্রীর

রাষ্ট্রসংঘের বার্ষিক সাধারণ সভায় (UNSC General Assembly) সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তান এবং তার সহযোগী দেশ চিনকে কড়া বার্তা দিলেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (S Jaishankar) ৷ যেখানে তিনি জানান, সন্ত্রাসবাদকে যারা প্রশ্রয় দেয়, তারা নিজেদের স্বার্থে সেটা করে থাকে ৷

9.Hospital Fire: অমরাবতীর সরকারি হাসপাতালে আগুন, ধোঁয়ায় অসুস্থ একাধিক শিশু

মহারাষ্ট্রের (Maharashtra) অমরাবতীতে (Amravati) সরকারি হাসপাতালে আগুন ৷ আগুন লাগে জেলা হাসপাতালের বেবি কেয়ার সেন্টারে (Baby Care Center) ৷ ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে বেশ কয়েকটি শিশু ৷ তাদের চিকিৎসা চলছে ৷

10.Rajasthan Chief Minister: গেহলতের উত্তরসূরি পাইলট ? কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠকের আগে তুঙ্গে জল্পনাঅশোক গেহলত (Ashok Gehlot) কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত হলে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী (Rajasthan Chief Minister) হতে পারেন সচিন পাইলট (Sachin Pilot) ৷ উঠে আসছে আরও একজনের নাম ৷ কে তিনি ?