1.Tala Bridge: পুরনো ছন্দে ফিরছে উত্তর কলকাতা, চতুর্থী থেকে বাস চলাচল শুরু টালা ব্রিজে

উত্তর শহরতলীর বহু বাস ফিরে পেতে চলেছে তার পুরনো রুট ৷ টালা ব্রিজে (Tala Bridge) চতুর্থী থেকে শুরু বাস চলাচল ৷

2.SSC Recruitment Scam: হেভিওয়েটদের গ্রেফতারিতে অসন্তোষ বাড়ছে তৃণমূলের অন্দরে

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (SSC Recruitment Scam) হেভিওয়েটরদের গ্রেফতারি কি তৃণমূলের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে ? কী বলছে সংশ্লিষ্ট মহল ?

3.Kidnapping Racket Busted: আন্তঃদেশীয় কিডন্যাপিং চক্রের পর্দা ফাঁস, গ্রেফতার 3, উদ্ধার 18 যুবক

আজ ভোররাতে পুলিশ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে 18 জনকে উদ্ধার করে । এক চিকিৎসকের বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল তাঁদের (Kidnapping Charges) ৷

4.Best Wishes to Jhulan: ঝুলনকে তাঁর অবসরে আগামীর শুভেচ্ছা ভারতীয় ক্রিকেটের

ঝুলন গোস্বামীকে তাঁর অবসরে অভিনন্দন জানাল ভারতীয় ক্রিকেটমহল ৷ সেই সঙ্গে আগামী দিনের জন্য চাকদা এক্সপ্রেসকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, সচিন, বিরাট, সৌরভ এবং মিতালিরীরা (Best Wishes to Jhulan Goswami for Retirement) ৷

5.S Jaishankar in UNSC: সন্ত্রাসবাদ নিয়ে নাম না করে চিন-পাকিস্তানকে কড়া বার্তা বিদেশ মন্ত্রীর

রাষ্ট্রসংঘের বার্ষিক সাধারণ সভায় (UNSC General Assembly) সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তান এবং তার সহযোগী দেশ চিনকে কড়া বার্তা দিলেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (S Jaishankar) ৷ যেখানে তিনি জানান, সন্ত্রাসবাদকে যারা প্রশ্রয় দেয়, তারা নিজেদের স্বার্থে সেটা করে থাকে ৷

6.Rajasthan Chief Minister: গেহলতের উত্তরসূরি পাইলট ? কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠকের আগে তুঙ্গে জল্পনা

অশোক গেহলত (Ashok Gehlot) কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত হলে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী (Rajasthan Chief Minister) হতে পারেন সচিন পাইলট (Sachin Pilot) ৷ উঠে আসছে আরও একজনের নাম ৷ কে তিনি ?

7.Durga Puja 2022: উমার বোধনের আগে বিষাদের সুর পদ্ম চাষিদের গলায়

হাওড়ার গ্রামীণ এলাকায় আবাদা থেকে জকপুর পর্যন্ত রেলের খাদেই মূলত ভালো মানের পদ্ম পাওয়া যায় । কিন্তু এ বছর তেমন বৃষ্টি না হওয়ায় সেই পদ্মের মানের উৎকৃষ্টতা সেভাবে নেই । কারণ বৃষ্টির ফলে জলস্তর যত বাড়বে ততই পদ্মফুলের মান বাড়বে । কিন্তু এখনও‌ পর্যন্ত তা না হওয়ায় মাথায় হাত পদ্ম চাষিদের (lotus farmer) ।

8.Yogi Temple in Ayodhya: বেআইনিভাবে জমি দখলের উদ্দেশ্যেই অযোধ্যায় যোগীর মন্দির ! বিজেপিকে কটাক্ষ সপার

বেআইনিভাবে জমি দখলের উদ্দেশ্যেই অযোধ্যায় যোগী আদিত্যনাথের মন্দির তৈরি করেছেন বিজেপি সমর্থকরা (Yogi Temple in Ayodhya)৷ অভিযোগ সমাজবাদী পার্টির ৷

9.Chandigarh Airport: চণ্ডীগড় বিমানবন্দর হবে ভগৎ সিং-এর নামে, মন কি বাতে ঘোষণা মোদির

ভগৎ সিং-এর (Shaheed Bhagat Singh) নামে হচ্ছে চণ্ডীগড় বিমানবন্দর (Chandigarh Airport)৷ রেডিয়ো অনুষ্ঠান মন কি বাতে (Mann Ki Baat) এ কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi)৷

10.Humayun Kabir Hospitalised: হাসপাতালে ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল

আপাতত কিছুটা ভালো আছেন তৃণমূল বিধায়ক (TMC MLA) হুমায়ুন কবীর (Humayun Kabir Hospitalised)৷ গতকাল তিনি অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ৷