1. Chandigarh Airport: চণ্ডীগড় বিমানবন্দর হবে ভগৎ সিং-এর নামে, মন কি বাতে ঘোষণা মোদির

ভগৎ সিং-এর (Shaheed Bhagat Singh) নামে হচ্ছে চণ্ডীগড় বিমানবন্দর (Chandigarh Airport)৷ রেডিয়ো অনুষ্ঠান মন কি বাতে (Mann Ki Baat) এ কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi)৷

2. Garden Reach Money Recovery Case: গার্ডেনরিচ প্রতারণা কাণ্ডের তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ, ক্লোজ পুলিশ আধিকারিক

গার্ডেনরিচে কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনায় (Garden Reach Money Recovery Case) পার্কস্ট্রিট থানার তদন্তকারী আধিকারিককে ক্লোজ করল লালবাজার (Park Street Investigating Officer is Closed) ৷ ওই আধিকারিকের নাম পৃথ্বীবেশ মিস্ত্রি ৷

3. Ankita Bhandari Murder Case: ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট না পেলে শেষকৃত্যে না অঙ্কিতার পরিবারের

ক'দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন 19 বছরের অঙ্কিতা ভাণ্ডারী ৷ শনিবার সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ (Ankita Bhandari Murder Case) ৷ অভিযোগ উঠেছে তিনি যে রিসর্টে কর্মরত ছিলেন সেখানে তাঁকে দেহব্যবসার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল ৷ এদিকে তাঁর পরিবারের তরফে স্পষ্ট বলা হয়েছে ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত অঙ্কিতা ভাণ্ডারীর শেষকৃত্য করতে রাজি হল না তাঁর পরিবার ৷

4. Saayoni Ghosh: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাদা শাড়িতে কালি লাগানোর অনেক চেষ্টা চালানো হচ্ছে, একান্ত সাক্ষাৎকারে দাবি সায়নীর

দুর্গাপুরে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতায় এসে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হলেন সায়নী ঘোষ (Saayoni Ghosh with ETV Bharat) ৷ সাম্প্রতিক অভিনয় এবং রাজনৈতিক জীবন নিয়ে খোলামেলা আড্ডায় মেতে উঠলেন তিনি ।

5. Deepti Sharma Mankading: দীপ্তির করা ‘বৈধ’ বিনু মানকড়িয় রান আউটেও বিতর্ক, পাশে দাঁড়ালেন হরমনপ্রীত

ঝুলন গোস্বামীর বিদায়ী ম্যাচে তাঁকে জয় উপহার দিয়েছেন হরমনপ্রীত-দীপ্তি শর্মারা (India Women vs England Women 3rd ODI) ৷ কিন্তু, ইংল্যান্ড মহিলা দলের শেষ উইকেটের পতন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷ লোয়ার অর্ডার ব্যাটার শার্লট ডিনকে বিনু মানকড়িয় পদ্ধতিতে রান আউট করায় দীপ্তি শর্মার (Deepti Sharma Mankading) সমালোচনা শুরু হয়েছে ৷ তবে, বৈধ রান আউটেও কেন সমস্যা ইংল্যান্ডের, সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে ৷

6. Dengue Reports: পুজোর মুখে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গির সংক্রমণ, শনিবার রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা 635

ডেঙ্গির সংক্রমণ দিনে দিনে চিন্তা বাড়াচ্ছে রাজ্য সরকারের ৷ শনিবারও রাজ্যে নতুন করে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে ছশোর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে (West Bengal Reported 635 New Dengue Cases) ৷

7. TMC Councillor Died: প্রয়াত কলকাতা পৌরনিগমের 4 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর

প্রয়াত কলকতা পৌরনিগমের 4 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম হালদার ৷ শনিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৷ ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধিন ছিলেন (Councillor Died in Cancer) ৷

8. Uttar Pradesh Gang Rape: উত্তর প্রদেশে মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ, ধৃত 1

উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলায় এক মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ৷ ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে মূল অভিযুক্ত (One Arrested for Gang Rape of Woman) ৷

9. Mahalaya 2022: হাওড়ার বিভিন্ন ঘাটে চলছে তর্পণ, রয়েছে প্রশাসনের কড়া নজরদারি

পরিবারের পিতৃপুরুষদের জল অর্পণ করতে হাওড়ার বিভিন্ন ঘাটে চলছে তর্পণ (Tarpan in various ghats of Howrah) । সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্য প্রস্তুত প্রশাসন ৷ চলছে কড়া নজরদারি (police surveillance) । প্রস্তুত রাখা হয়েছে ড্রোন ৷ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনে নেওয়া হবে ড্রোনের সাহায্য ।

10. UP Assembly Controversy : বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা তিনপাত্তি খেলছেন, খৈনি খাচ্ছেন, দাবি সপার

অখিলেশ বিগ্রেডের দাবি, মাহোবার বিজেপি বিধায়ক রাকেশ গোস্বামী মোবাইলে তিনপাত্তি খেলছিলেন । ঝাঁসির বিধায়ক রবি শর্মা খৈনি খেয়েছেন অধিবেশন কক্ষে SP Claimed Two BJP MLAS Were Playing Tin Patti and mixing tobacco) ।