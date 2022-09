1. Ankita Bhandari Murder Case: ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট না পেলে শেষকৃত্যে না অঙ্কিতার পরিবারের

ক'দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন 19 বছরের অঙ্কিতা ভাণ্ডারী ৷ শনিবার সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ (Ankita Bhandari Murder Case) ৷ অভিযোগ উঠেছে তিনি যে রিসর্টে কর্মরত ছিলেন সেখানে তাঁকে দেহব্যবসার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল ৷ এদিকে তাঁর পরিবারের তরফে স্পষ্ট বলা হয়েছে ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত অঙ্কিতা ভান্ডারীর শেষকৃত্য করতে রাজি হল না তাঁর পরিবার ৷

2. Dengue Reports: পুজোর মুখে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গির সংক্রমণ, শনিবার রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা 635

ডেঙ্গির সংক্রমণ দিনে দিনে চিন্তা বাড়াচ্ছে রাজ্য সরকারের ৷ শনিবারও রাজ্যে নতুন করে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে ছশোর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে (West Bengal Reported 635 New Dengue Cases) ৷

3. Jhargram Kurmi: 121 ঘণ্টা পর অবশেষে অবরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করল কুড়মিরা

121 ঘণ্টা আন্দোলনের পর অবশেষে অবরোধ প্রত্যাহার করল কুড়মিরা (Kurmi)। শনিবার পুরুলিয়ার কুড়মি সমাজের নেতৃত্বে অজিত মাহাতো আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন (Finally Kurmi Withdrew Blockade Movement) ।

4. Uttar Pradesh Gang Rape: উত্তর প্রদেশে মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ, ধৃত 1

উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলায় এক মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ৷ ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে মূল অভিযুক্ত (One Arrested for Gang Rape of Woman) ৷

5. Mahalaya 2022: পুণ্যার্থীদের মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা হল ডায়মন্ড হারবারে

আজ মহালয়া। দেবী পক্ষের সূচনা ৷ মহালয়া মানেই পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ (Tarpan in various ghats of Diamond Harbour) ৷ ডায়মন্ড হারবারের হুগলি নদীর পাড়ে তর্পণের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ কোনওরকম অপ্রতীকর পরিস্থিতি এড়াতে ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার এলাকার 7টি স্নানের ঘাটে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে (police surveillance) ৷

6. UP Assembly Controversy : বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা তিনপাত্তি খেলছেন, খৈনি খাচ্ছেন, দাবি সপার

অখিলেশ বিগ্রেডের দাবি, মাহোবার বিজেপি বিধায়ক রাকেশ গোস্বামী মোবাইলে তিনপাত্তি খেলছিলেন । ঝাঁসির বিধায়ক রবি শর্মা খৈনি খেয়েছেন অধিবেশন কক্ষে SP Claimed Two BJP MLAS Were Playing Tin Patti and mixing tobacco) ।

7. Mahalaya 2022: মহালয়া আদতে নারীর ক্ষমতায়নের আবাহন

পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষে সমাজের অন্য দুর্গার গল্পগুলোকে সামনে নিয়ে আসে । উত্তরের পাহাড় থেকে দক্ষিণের সমুদ্র, বাংলায় নারীর ক্ষমতায়নে চলো পাল্টাইয়ের ডাক (Womens Empowerment)।

8. West Bengal Weather Update: মহালয়ার সকালে বঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

আগামী তিনদিন দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টির সম্ভবনা। ফলে দক্ষিণবঙ্গে মহালয়া এবং তারপর পুজোর বাজারের একেবারে শেষ লগ্নে বৃষ্টি বাধার সৃষ্টি করতে পারে । উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি পাঁচটি জেলাতে বৃষ্টি হবে (West Bengal Weather Update) ।

9. Kolkata Marathon 2022: করোনার প্রকোপ কাটিয়ে 18 ডিসেম্বর ফিরছে কলকাতা ম্যারাথন

18 ডিসেম্বর ফের কলকাতার রাজপথে আয়োজিত হতে চলেছে শীতকালীন ম্যারাথন (Kolkata Marathon is Returning on December 18) ৷ শনিবার কলকাতা ম্যারাথনের ঘোষণা করেছে আয়োজক টাটা স্টিল ৷ এই কলকাতা ম্যারাথনে সহযোগিতা করছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক ৷

10. New Foot Over Bridges: রাসবিহারী মোড় ও বালিগঞ্জে হবে আরও দুটি ফুটব্রিজ

এক্সাইডের সামনে আধুনিক মানের চলমান সিঁড়ি যুক্ত ফুটব্রিজের উদ্বোধন করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (New Foot Over Bridges)। জানালেন কলকাতা দ্রুত আরও দুটি নতুন ফুট ওভার ব্রিজ পেতে চলেছে ।