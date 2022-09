1. Aamir Khan Arrested: বাড়ি থেকে মিলেছিল 18 কোটি, গার্ডেনরিচের সেই ব্যবসায়ী আমির খানকে গাজিয়াবাদ থেকে গ্রেফতার

গার্ডেনরিচের বাড়ি থেকে (Garden Reach) প্রায় 18 কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ব্যবসায়ী আমির খানকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ (Businessman Aamir Khan Arrested)।

2. NIA Report on PFI: ভারতে ইসলামি শাসন কায়েম করাই লক্ষ্য পিএফআই-এর ! এনআইএ রিপোর্টে চাঞ্চল্য

সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভারতে ইসলামি শাসন কায়েম করাই লক্ষ্য 'পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া' (Popular Front of India) বা পিএফআই (PFI)-এর ৷ বিশেষ আদালতে পেশ করা রিপোর্টে এমনটাই দাবি করেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (National Investigation Agency) বা এনআইএ (NIA) ৷

3. Malda Train Accident: পুজোর আগে বাড়ি ফেরার তাড়া, ট্রেনে উঠতে গিয়ে মৃত্যু রেলকর্মীর স্ত্রীর

পুজোয় মালদা থেকে নিজের বাড়ি মুর্শিদাবাদে যাবেন বলে সকাল সকাল রওনা দিয়েছিলেন প্রান্তিকা দেবী ৷ স্টেশনে পৌঁছতে দেরি হয়ে যায় ৷ তারপর হুড়োহুড়ি করে উঠতে গিয়ে ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক রেলকর্মীর স্ত্রীর(Woman death by train accident in Malda Town Station) ৷

4. Presidency Correctional Home: প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ফাঁসির আসামির আত্মহত্যার চেষ্টা

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে (Presidency Correctional Home) ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত বন্দি আত্মহত্যার চেষ্টা করল (Capital penalty Convict attempts suicide) ৷ বর্তমানে ওই বন্দি এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন (Hospitalised) ৷

5. Dilip Attacks Mamata: 'কামাও-খাও মস্তি করো এটাই রাজ্য সরকারের নীতি', তোপ দিলীপের

বিমানে ভুবনেশ্বর গেলেন বিজেপির (BJP) সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) । তার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (CM Mamata Banerjee) পিতৃপক্ষে পুজো উদ্বোধন নিয়ে কড়া আক্রমণ শানালেন তিনি ৷ দিলীপ জানান, দুর্গাপুজো নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে ।

6. India Replies to Shehbaz Sharif: জঙ্গি কার্যকলাপে মদত জোগায় পাকিস্তান, রাষ্ট্রসংঘে কড়া প্রতিক্রিয়া ভারতের

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা চলছে ৷ সেখানে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের কথা বললেও কাশ্মীর প্রসঙ্গটি সুকৌশলে তুলে আনে ৷ এরপরই রাইট টু রিপ্লাইতে এর জবাব দিলেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের তরুণ প্রতিনিধি মিজিতো ভিনিটো (India exercises Right to Reply in UN against Pakistan) ৷

7. Durga Puja 2022: থ্রিডি আলোকসজ্জায় এবার স্বাধীনতার কাহিনী দেখাবে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো

স্বাধীনতার 75 বছর উপলক্ষে এবার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে লালকেল্লার আদলে ৷ সঙ্গে থাকছে বিশেষ আকর্ষণ লাইটিং ৷ সেখানে থ্রিডি আলোকসজ্জার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে দেশের স্বাধীনতার একাধিক ঘটনা (Durga Puja 2022) ৷

8. Jhulan Goswami: সব কটাক্ষ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ঝুলনের বাউন্সারে, ছবিতে দেখুন বঙ্গতনয়ার ক্রিকেট সফর

বুট তুলে রাখছেন ঝুলন গোস্বামী ৷ শনিবার লর্ডসে শেষবার মাঠে নামছেন এই কিংবদন্তি ৷ চাকদা এক্সপ্রেস শেষ গন্তব্য ক্রিকেটের মক্কা ৷

9. Laver Cup 2022: বিদায়ী ম্যাচে আবেগ প্রবণ ফেডেরার, চোখে জল বন্ধু নাদালের

এক আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী থাকল বিশ্ব টেনিস ৷ লেভার কাপে (Laver Cup 2022) রজার ফেডেরারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়লেন সেন্টার কোর্টে উপস্থিত সকলে (Roger Federer Bids Teary Farewell) ৷ কিংবদন্তি রজারের চোখে যেমন জল ছিল, তেমনি কাঁদতে দেখা গেল প্রিয় বন্ধু রাফায়েল নাদালকেও (Rafael Nadal Gets Emotional) ৷

10. Mimi Chakraborty: মুক্তি পেলে মিমির নতুন মিউজিক ভিডিয়ো 'আমাদের পুজোর গান'

অভিনেত্রী মিমির প্রযোজনা সংস্থার তরফে শনিবার মুক্তি পেল নতুন মিউজিক ভিডিয়ো 'আমাদের পুজোর গান' (Mimi Chakraborty New Music Video) ৷