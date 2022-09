1.Durga Puja Inauguration: পিতৃপক্ষে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন মমতার ! তীব্র আক্রমণ বিজেপির

এবছর মহালয়ার (Mahalaya) আগেই দুর্গাপুজোর উদ্বোধন (Durga Puja Inauguration) করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ আর এ নিয়েই শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক ৷

2.Calcutta HC : একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির এক প্রার্থীকে পুজোর আগে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির এক চাকরি প্রার্থীকে পুজোর আগে চাকরি দিতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ (New Directions of Calcutta High court) ৷

3.SC on Article 370: 370 ধারা বাতিলকে চ্যালেঞ্জ, পিটিশনের সুপ্রিম শুনানি দশেরার পর

সংবিধানের 370 ধারা বাতিলকে (SC on Article 370) চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে পিটিশনগুলি দাখিল হয়েছে দশেরার পর (Dussehra 2022) তার শুনানি হবে ৷ জানাল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)৷

4.Gold Recovery: বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে থেকে উদ্ধার 6 কোটি টাকার সোনা, গ্রেফতার 4

সোনা উদ্ধার বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে (Belgharia Expressway) ৷ 11 কেজি সোনা পাওয়া গিয়েছে (Gold Recovery) ৷ গ্রেফতার হয়েছে চারজন ৷

5.Durga Puja 2022: ডাকাতদের হাত থেকে সিংহবাড়িকে রক্ষা করেন দেবী, 189 বছর আগে স্বপ্নাদেশে শুরু হয় পুজো

উত্তর 24 পরগনার প্রাচীন পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম বনগাঁর সিংহবাড়ির দুর্গাপুজো(Durga Puja 2022)৷ কথিত আছে ডাকাত দলের থেকে সিংহবাড়িকে রক্ষা করেছিলেন দেবী ৷ তারপরই স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুজো শুরু করেন বাড়ির পূর্বপুরুষরা ৷

6.PFI Hartal: পিএফআই-এর হরতালে বিক্ষিপ্ত হিংসা, পাথর ছুড়ে বাস ভাঙচুর ! তপ্ত কেরালা

পিএফআই-এর হরতালে (PFI Hartal) উত্তেজনা ছড়াল কেরালার বিভিন্ন অংশে ৷ বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটেছে তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম, কোঝিকোড়ে, ওয়েনাড়ের মতো এলাকায় ৷ পাথর ছুড়ে বাসে ভাঙচুর (Stone pelting) চালিয়েছেন হরতাল সমর্থকরা (Sporadic incidents of violence)৷

7.UP Honour Killng: উত্তরপ্রদেশে যুগলের অনারকিলিং ! মৃত্যুদণ্ড পরিবারের চারজনের

উত্তরপ্রদেশে 2017 সালের অনারকিলিং-এর ঘটনায় (UP Honour Killng) একই পরিবারের চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দিল স্থানীয় আদালত (Four of family sentenced to death)৷ তরুণ যুগলকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় মৃতার বাবা, মা ও দুই ভাইকে ফাঁসির সাজা শোনানো হয়েছে (UP couple murder)৷

8.Tata Group Merger News: সহযোগী 6 সংস্থাকে মূল সংস্থার সঙ্গে জুড়ে দিল টাটা স্টিল

6 সহযোগী সংস্থাকে মূল সংস্থার সঙ্গে জুড়ে দিল টাটা স্টিল (Tata Steel) ৷ বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে টাটা স্টিলের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস (Tata Steel Board of Directors) ৷

9.Udayan Guha on Bengal Division: বাংলা ভাগের বিরোধিতায় শনিতে সকলকে পথে নামার ডাক উদয়নের

বাংলাকে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ হিসাবে ভাগ করার বিরুদ্ধে শনিবার সকলকে রাস্তায় নামা ডাক দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে এই বিষয়ে সকলকে আহ্বান জানান তিনি(Udayan Guha on Bengal Division)৷

10.Deganga Agitation : দুর্নীতির অভিযোগে বাড়ি ঘেরাও, পিছন দরজা দিয়ে পালালেন প্রধান ও তাঁর স্বামী

পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করে গভীর রাত পর্যন্ত বিক্ষোভ (Agitation) দেখালেন গ্রামবাসীরা ৷ উত্তর 24 পরগনার (North 24 Parganas) দেগঙ্গার (Deganga) আমুলিয়া পঞ্চায়েতের বোড়ামারি গ্রামের ঘটনা ৷ পিছন দরজা দিয়ে পালালেন প্রধান ও তাঁর স্বামী ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ (Corruption Allegation) তুলেছেন গ্রামবাসী ৷