1. পিএফআই-এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে অভিযানে গ্রেফতার অন্তত 106

পিএফআই (PFI)-এর বিরুদ্ধে বড় অভিযান কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির ৷ দেশের 15টি রাজ্যে অভিযান হয়েছে ৷

2. উত্তর কলকাতার মানুষকে পুজোর উপহার মুখ্যমন্ত্রীর, খুলে গেল টালা ব্রিজ

প্রায় আড়াই বছর পর ফের খুলল টালা ব্রিজ (Tala Bridge) ৷ বৃহস্পতিবার নতুন করে তৈরি করা এই ব্রিজের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

3. 'সানা ক্রিকেটার হলে ঝুলনের মতো হওয়ার পরামর্শ দিতাম', চাকদা এক্সপ্রেসের প্রশংসায় মহারাজ

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "ঝুলন একজন কিংবদন্তি । মেয়েদের ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড রয়েছে ওর । আমি দারুণ খুশি কারণ, ও ভালো পারফর্ম করছে ।

4. উৎসবের মরশুমে সরকারি কর্মচারীদের আগাম বেতন দেবে রাজ্য

30 সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে পুজোর ছুটি পড়ছে (Puja Vacation) ৷ তার আগেই সরকারি কর্মচারীদের (Bengal Government Employees) বেতন দেওয়া হবে ৷

5. বিধানসভার বাইরে মুড়ি, ঘুগনি, চা বিক্রি করলেন বিজেপি বিধায়করা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে মুড়ি, ঘুগনি, চা বিক্রির পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷

6. আরএসএসের মোহন ভাগবত রাষ্ট্রপিতা, দাবি ইমাম সংগঠনের প্রধানের

বৃহস্পতিবার দিল্লির একটি মাদ্রাসায় যান আরএসএসের (RSS) প্রধান মোহন ভাগবত (Mohan Bhagwat) ৷ সেখানেই তাঁকে রাষ্ট্রপিতা বলে অভিহিত করেন ইমাম সংগঠনের প্রধান ৷

7. 'রাজনীতি করতে আসিনি', নিহত শিশুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে মন্তব্য সুকান্তর

বোলপুরে শিশু খুনের (Bolpur Child Murder) ঘটনায় পরিবারের পাশে থাকার বার্তা বিজেপি-এর রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের (Sukanta Majumdar) ৷ বৃহস্পতিবার নিহত শিশুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর আর কী কী বললেন তিনি ?

8. সবাই যখন ঠাকুর দেখেন, আমি তখন পাহারা দিই ! শ্রীভূমির মঞ্চে বললেন মমতা

লেকটাউনে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের (Sree Bhumi Sporting Club) পুজো উদ্বোধন করতে এসে নিজেকে মানুষের পাহারাদার বলে উল্লেখ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ পুজোর আবহে (Durga Puja 2022) হঠাৎ একথা কেন বললেন তিনি ?

9. পারফরম্যান্স নিয়ে রোহিতদের সঙ্গে কথা হয়েছে, জানালেন মহারাজ

তাহলে এবার পুজোয় কী নতুন লুকে দেখা যাবে তাঁকে ৷ এতদিন পর্যন্ত তাঁকে 'ক্লিন শেভড' দেখে আসা আপামর অনুরাগী সংবাদমাধ্যম কর্মীরা স্বভাবতই গালভর্তি দাড়িতে সৌরভকে দেখে বেশ অবাকই সকলে ৷

10. 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতিতে জোর দিয়ে গেহলতকে বার্তা রাহুলের

'এক ব্যক্তি এক পদ' (One person one post) নীতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের (congress presidential election) আগে অশোক গেহলতকে (Rahul Message to Gehlot) বার্তা দিলেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi)৷