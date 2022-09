1. Mahua Moitra: টেলিকম বিলে আত্মার সঙ্গে স্পেকট্রামের তুলনা, কেন্দ্রকে কটাক্ষ মহুয়ার

টেলিকম বিলের (Telecom Bill) একটি অংশ তুলে ধরে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে (Modi Government) কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra) ৷ বৃহস্পতিবার তিনি এই নিয়ে একাধিক টুইট করেছেন ৷

2. Recruitment Scam: গারদেই কাটবে পুজো, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে জেল হেফাজতেই শান্তিপ্রসাদ

10 অগস্ট থেকে সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন এসপি সিনহা (SP Sinha) ৷ পরে গ্রেফতার হন প্রসন্ন রায় এবং প্রদীপ সিংহ ৷ বৃহস্পতিবার সিবিআই'য়ের বিশেষ আদালত জানিয়ে দিল, 5 অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতেই থাকবেন তাঁরা (Jail Custody for SP Sinha in Recruitment Scam) ৷

3. Ration: আগামিকাল থেকে শুরু হচ্ছে রেশনে 'পুজোর প্যাকেজ', চলবে টানা একমাস

মহালয়ার আগে রেশনে (Ration) 'পুজোর প্যাকেজ' ৷ আগামিকাল থেকে এই পরিষেবা শুরু হচ্ছে ৷ গ্রাহকরা টানা একমাস এই পরিষেবার সুযোগ পাবেন (Ration Package For Puja) ৷ কী কী থাকবে এই উৎসব প্যাকেজে ?

4. Jadavpur University: আর্থিক সংকট চরমে, সমস্যা মোকাবিলায় কমিটি গড়ছে জেইউ

সরকারি অনুদান কমে যাওয়ায় চরম আর্থিক আর্থিক সংকটের (Financial Crisis) মুখে পড়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (Jadavpur University) ৷ কমিটি গড়ে সমস্যা মেটাতে চাইছে কর্তৃপক্ষ ৷

5. Double XL Teaser Releases: সামনে এল হুমা, সোনাক্ষীর নতুন ছবি 'ডাবল এক্স এল'-এর টিজার

সামনে এল হুমা কুরেশি এবং সোনাক্ষী সিনহা নতুন ছবি 'ডাবল এক্স এল'-এর টিজার ৷ বডি শেমিং তথা রোগা-মোটা ইত্যাদি নিয়ে প্রচলিত স্টিরিওটাইপগুলিকে হাসির ছলে আক্রমণ করেছে এই ছবি ৷ টিজারটি মাত্র 30 সেকেন্ডের (Sonakshi Huma question body weight stereotypes) ৷

6. Paran Bandopadhyay Film: এবার ভূতের রাজা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখে নিন 'সৎ ভূত অদ্ভুত'-এ কার কেমন লুক

পরিচালক প্রীতম সরকার এবার পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Paran Bandopadhyay film) বানিয়ে দিলেন ভূতের রাজা। আসছে বাংলা ছবি 'সৎ ভূত অদ্ভুত'।

7. Saugata Writes to PM Modi: বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার মেয়াদ আরও 6 মাস বৃদ্ধির দাবিতে মোদিকে চিঠি সৌগতর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (PM Narendra Modi) চিঠি লিখেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সাংসদ সৌগত রায় ৷ গরিব কল্যাণ যোজনায় বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়ার মেয়াদ আরও ছ’মাস বৃদ্ধি করার দাবিতে তিনি চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রীকে ৷

8. Maja Ma Trailer Out: মুক্তি পেল 'মজামা'-র ট্রেলার, ফের মন কাড়লেন ডান্স ডিভা মাধুরী

ওটিটি-তে আসছে মাধুরীর নতুন কাজ (Madhuri Dixit Starrer Maja Ma) ৷ ছবির নাম 'মজামা'(Maja Ma trailer is out now) ৷ বৃহস্পতিবার মুক্তি পেয়েছে ছবির ট্রেলার ৷

9. Tala Bridge: টালায় সেতু উদ্বোধনের সকালেই পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ

নতুন রূপে টালা ব্রিজের (Tala Bridge) উদ্বোধন হওয়ার আগেই বিপত্তি ৷ পুনর্বাসনের (Rehabilitation) দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিক্ষোভে (Agitation) বসলেন উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দারা ৷

10. New Film Jotugriho : এবার কালীপুজোয় বড় পর্দায় আসছে বনি-পরমের 'জতুগৃহ'

এই দীপাবলিতে আসতে চলেছে নতুন ছবি 'জতুগৃহ। ছবিতে থাকবে একঝাঁক তারকার মেলা ৷ বনি সেনগুপ্ত, পায়েল সরকার এবং পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় একসঙ্গে আসছেন পর্দায় ৷