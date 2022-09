1.Heroin in Mumbai Port: মুম্বই বন্দর থেকে কয়েক হাজার কোটির হেরোইন উদ্ধার, জানাল দিল্লি পুলিশ

মুম্বইয়ের নব সেবা বন্দর থেকে একটি কন্টেনারে প্রায় 22 টন হেরোইন উদ্ধার করেছে দিল্লি পুলিশ (22 tonnes Heroin worth of Rs 1,725 crore) ৷

2.Locket at Santiniketan: গো ব্যাক স্লোগান, ধাক্কাধাক্কিতে শান্তিনিকেতনের গ্রামে ঢুকতে পারলেন না লকেট

নিখোঁজ শিশুর খুনের (Child murder incident) ঘটনায় পুলিশকে কাঠগড়ায় তুলে শান্তিনিকেতন থানায় বিক্ষোভ দেখালেন লকেট চট্টোপাধ্যায়ের (Locket Chatterjee) নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা (Locket at Santiniketan)৷

3.SSC Recruitment Scam: কারা 2016তে নবম-দশমে বেআইনি ভাবে নিযুক্ত ? এসএসসি-সিবিআইয়ের কাছে রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

2016 সালের নবম-দশমে (Employed illegally) কতজনকে বেআইনি ভাবে নিয়োগ (SSC Recruitment Scam) করা হয়েছে, আলাদা আলাদা করে স্কুল সার্ভিস কমিশন ও সিবিআইকে (CBI) সেই রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC) ৷

4.Calcutta High Court: অবিলম্বে শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে এসএসসি'কে, নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

এসএসসি গ্রুপ-ডি'র শূন্যপদে 573 জনকে ও গ্রুপ-সি'তে অবিলম্বে 350 জনকে নিয়োগ করতে হবে (SSC Group D and Group C Recruitment) ৷ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছেন (Justice Abhijit Gangopadhyay orders)৷

5.Raju Srivastava Dies: দীর্ঘ লড়াইয়ের অবসান, ঘুমের দেশে হাসির রাজা

প্রয়াত বিখ্যাত কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তব (Raju Srivastav Dies at the age of 58 ) ৷ বেশ কিছু দিন ধরেই হৃদরোগ জনিত সমস্য়ায় আক্রান্ত হয়ে দিল্লি এইমসে ভর্তি হয়েছিলেন কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তব ৷ এরপর শারীরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাঁকে ভেন্টিলেশনে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা ৷ দীর্ঘদিন রোগভোগের পর চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন এই কমেডিয়ান ৷

6.BJP Protest In Assembly: শান্তিনিকেতনে শিশু-খুনের আঁচ বিধানসভায়, ওয়াক-আউট বিজেপির

শান্তিনিকেতনে শিশু-খুনের ঘটনায় (Santiniketan child murder) মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে বিধানসভায় তুমুল বিক্ষোভ দেখাল বিরোধীরা ৷ পরে বিজেপি বিধায়করা বিধানসভা থেকে ওয়াক-আউট করেন (BJP walks out of Assembly)৷

7.Power Theft: বিদ্যুৎ চুরি ঠেকাতে বিধায়কদের সহযোগিতা চাইলেন মন্ত্রী

বিদ্যুৎ চুরি (Power Theft) ঠেকাতে বিধায়কদের দ্বারস্থ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (Aroop Biswas) ৷ তাঁর আবেদন, এই বিষয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাই মানুষকে সচেতন করার কাজটি করুন ৷

8.Bharti Jaffery Dies: প্রয়াত অশোক কুমার কন্যা ভারতী জাফরি

প্রয়াত অশোক কুমারের কন্যা তথা অভিনেত্রী ভারতী জাফরি(Ashok Kumar daughter Bharti Jaffery dies ) ৷ একটি সোশাল মিডিয়া পোস্টের এই খবরটি শেয়ার করেছেন তাঁর জামাই তথা অভিনেতা কানওয়ালজিৎ সিং ৷

9.RIP Raju Srivastava: ছবিতে ফিরে দেখা রাজুর বর্ণময় বলিউড সফর

শুধু টেলিভিশন নয়, ছবির দুনিয়াতেও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন রাজু শ্রীবাস্তব ৷ শাহরুখ-সলমন থেকে শুরু করে বহু তারকার সঙ্গে স্ক্রিনশেয়ার করেছিলেন তিনি ৷

10.Sukanta Majumdar: "মোদির স্মরণে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বাঁচার চেষ্টা করছেন", মমতাকে কড়া আক্রমণ সুকান্তর

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর (Mamata Banerjee) প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া ক্লিনচিট নিয়ে মন্তব্য করলেন সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) । কুড়মি সমাজের রেল অবরোধ (Rail Blockade) নিয়ে রাজ্যকে একহাত নিলেন তিনি ৷