1. Raju Srivastava Dies: দীর্ঘ লড়াইয়ের অবসান, ঘুমের দেশে হাসির রাজা

প্রয়াত বিখ্যাত কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তব (Raju Srivastav Dies at the age of 58 ) ৷ বেশ কিছু দিন ধরেই হৃদরোগ জনিত সমস্য়ায় আক্রান্ত হয়ে দিল্লি এইমসে ভর্তি হয়েছিলেন কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তব ৷

2. Raju Srivastava passes away: ফুরোল গজোধর ভাইয়ার গল্প...মঞ্চকে বিদায় জানালেন রাজু

প্রয়াত বিখ্যাত কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তব ৷ বুধবার 58 বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল তাঁর ( Comedian Raju Srivastava passed away)৷

3. BJP Protest In Assembly: শান্তিনিকেতনে শিশু-খুনের আঁচ বিধানসভায়, ওয়াক-আউট বিজেপির

শান্তিনিকেতনে শিশু-খুনের ঘটনায় (Santiniketan child murder) মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে বিধানসভায় তুমুল বিক্ষোভ দেখাল বিরোধীরা ৷ পরে বিজেপি বিধায়করা বিধানসভা থেকে ওয়াক-আউট করেন (BJP walks out of Assembly)৷

4. Power Theft: বিদ্যুৎ চুরি ঠেকাতে বিধায়কদের সহযোগিতা চাইলেন মন্ত্রী

বিদ্যুৎ চুরি (Power Theft) ঠেকাতে এবার বিধায়কদের সহযোগিতা চাইলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (Aroop Biswas) ৷

5. Anubrata Mondal: সিবিআই আদালতে তোলা হল অনুব্রতকে, মিলবে জামিন ?

গরু পাচার মামলায় (Cattle smuggling case) আজ ফের সিবিআই আদালতে পেশ (Asansol CBI Court) করা হল অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal)৷ তাঁর জেল হেফাজতের মেয়াদ আজই শেষ হয়েছে ৷

6. JK Police Counters Asaduddin: জামিয়া মসজিদ পুরোপুরি খোলা, ওয়েইসিকে জবাব জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের

জমিয়া মসজিদ ইস্যুতে আসাউদ্দিন ওয়েইসিকে জবাব দিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ (JK Police Counter Asaduddin Owaisi) ৷ জানিয়ে দেওয়া হল, তাঁর কাছে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ ভুল ৷ শ্রীনগরের জামিয়া মসজিদ (Jamia Masjid) নিয়মিত খোলা রয়েছে ৷

7. Chittoor Factory Fire: কাগজের প্লেট তৈরির কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, পুড়ে মৃত 3

অন্ধ্রপ্রদেশের (Andhra Pradesh Fire) চিত্তুরে কাগজের প্লেট তৈরির কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লেগে পুড়ে মৃত্যু হল 3 জনের (Chittoor Factory Fire)৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

8. Blast at Dhupguri: ধূপগুড়িতে কার্বাইড ট্যাংক ফেটে বিপত্তি, জখম 5

রাস্তার পাশের দোকানে বিস্ফোরণ (Blast in a Shop) ৷ তাতে আহত হয়েছেন কমপক্ষে পাঁচজন ৷ তাঁদের মধ্যে চারজনের আঘাত গুরুতর ৷ বুধবার সকালে ঘটানটি ঘটে জলপাইগুড়ির (Jalpaiguri) ধূপগুড়ি (Dhupguri) শহরে ৷

9. SSC Recruitment Scam: পার্থ-কল্যাণময় তদন্তে সাহায্য করছেন না, আজ আদালতে জানাবে সিবিআই

পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে নিজেদের হেফাজতে নিয়েও কোনও যথাযথ উত্তর পায়নি সিবিআই ৷ আজ ফের তাঁদের আদালতে পেশ করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI Custody of Partha and Kalyanmoy) ৷

10. Mithali Raj Meets Amit Shah: শাহি সাক্ষাৎ! ইতিবাচক আলোচনা মত মিতালী রাজের

অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ (Mithali Raj Meets with Home Minister Amit Shah) ৷ তবে, কেন এই সাক্ষাৎ, তা নিয়ে কিছুই জানা যায়নি ৷