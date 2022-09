1.Raju Srivasta Dies: কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তবের জীবনাবসান

প্রয়াত বিখ্যাত কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তব(Raju Srivasta dies at the age of 58 ) ৷ বেশ কিছু দিন ধরেই হৃদরোগ জনিত সমস্য়ায় আক্রান্ত হয়ে দিল্লি এইমসে ভর্তি হয়েছিলেন কমেডিয়ান রাজু শ্রীবাস্তব ৷ এরপর শারীরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাঁকে ভেন্টিলেশনে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা ৷ দীর্ঘদিন রোগভোগের পর চির ঘুমের পাড়ি দিলেন এই কমিডিয়ান ৷

2.SSC Recruitment Scam: অর্পিতাকে চাপ দিয়ে সম্পত্তি হস্তান্তর করানোর অভিযোগ পার্থর বিরুদ্ধে

যতদিন যাচ্ছে, পার্থ ও অর্পিতাকে জেরায় একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য উঠে আসছে(Arpita on Partha Chatterjee)৷ এবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জোর করে সম্পত্তি হস্তান্তর করানোর অভিযোগ করলেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ৷ ইডি সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে ৷

3.SSC Recruitment Scam: পার্থ-কল্যাণময় তদন্তে সাহায্য করছেন না, আজ আদালতে জানাবে সিবিআই

পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে নিজেদের হেফাজতে নিয়েও কোনও যথাযথ উত্তর পায়নি সিবিআই ৷ আজ ফের তাঁদের আদালতে পেশ করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI Custody of Partha and Kalyanmoy) ৷

4.Horrific Accident in Delhi: ঘুমন্ত ফুটপাথবাসীদের পিষল ট্রাক, নিহত 4, আশঙ্কাজনক 2

ফুটপাতে ঘুমিয়েছিলেন 6 জন ৷ গভীর রাতে তাদের উপর দিয়ে চলে গেল ট্রাক ৷ দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে (Four Killed in Delhi) ৷ আর 2 জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।

5.Chhello Show heads to Oscar 2023: বিয়ে বাড়ির ভিডিয়ো বানানো নলিন আজ অস্কারের দৌড়ে...চিনে নিন পরিচালক ও তাঁর 'চোলো শো'-কে

95তম অ্যাকাডেমি পুরস্কারের মঞ্চে ভারতের তরফে লড়াইয়ের জন্য পাঠানো হল গুজরাটি সিনেমা 'চেলো শো'-কে(Gujarati film Chhello Show) ৷ এমনটাই ঘোষণা করেছে ভারতের ফিল্ম ফেডারেশন (এফএফআই) ৷ আসুন জেনে নিই এই ছবি এবং পরিচালক প্যান নলিন সম্পর্কে ৷

6.Chhello Show: অস্কারের মঞ্চে ভারতের তরফে লড়াইয়ে গুজরাতি ছবি 'চেলো শো'

95তম অ্যাকাডেমি পুরস্কারের মঞ্চে ভারতের তরফে লড়াইয়ের জন্য পাঠানো হল গুজরাতি সিনেমা 'চেলো শো'-কে(Gujarati film Chhello Show) ৷ অস্কারের জন্য এবার ভারতের অফিসিয়াল এন্ট্রি নিল প্যান নলিন পরিচালিত এই ছবি(official entry for Oscars 2023) ৷

7.SSC Recruitment Scam: এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে রাজসাক্ষী হবেন অর্পিতা ?

রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে (SSC Recruitment Scam) 23 জুলাই গ্রেফতার হন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ৷ তার আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে ইডি ৷ পার্থ-ঘনিষ্ঠ অর্পিতার একাধিক ফ্ল্যাট থেকে কয়েক কোটি নগদ টাকা, বিদেশি মুদ্রা, সোনা উদ্ধার হয় (Arpita Mukherjee) ৷

8.Gehlot-Dhankar Witty Exchange: "কোন জাদুতে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিল না তৃণমূল ?", ধনকড়কে প্রশ্ন গেহলতের

রাজস্থান বিধানসভায় উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলত ৷ সেখানে তিনি বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপালের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন (CM Ashok Gehlot asks Jagdeep Dhankhar over casting spells in VP elections) ৷

9.President Macron over PM Modi: 'প্রধানমন্ত্রী মোদি ঠিকই বলেছেন এটা যুদ্ধের সময় নয়', প্রশংসা ম্যাক্রোঁর

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যকে সমর্থন করলেন ৷ সম্প্রতি পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে (Modi meets Putin) মোদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে যুদ্ধ থামানোর কথা বলেন (President Macron over PM Modi) ৷

10.IRCTC Special Train: স্ট্যাচু অফ ইউনিটি-সহ 5 জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে বিশেষ ট্রেন

টিকিট কেটে নিলেই নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারবেন ৷ স্ট্যাচু অফ ইউনিটির সঙ্গে 5টি জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের জন্য এবার প্যাকেজ আইআরসিটিসির পূর্বজোনের(IRCTC Special Train)৷ ট্রেন ভাড়া থেকে শুরু করে হোটেল, খাওয়া-দাওয়া, সাইট সিইয়িং সবই থাকছে এই প্যাকেজে ৷ বিস্তারিত জানতে পড়ুন এই প্রতিবেদন ৷