1.Suvendu Adhikari: ইডি-সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে কেন যাচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী ? প্রশ্ন শুভেন্দুর

রাজ্যে একের পর এক মন্ত্রী, নেতার বাড়িতে ইডি আর সিবিআইয়ের তল্লাশি অভিযান চলছে ৷ বাংলায় এখন এটা প্রতিদিনের খবর ৷ বিধানসভায় এই অতি-সক্রিয়তা নিয়ে তুলকালাম শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে (Suvendu Adhikari over ED CBI raids) ৷

2.Insaaf Sabha: পুলিশি বাধা উপেক্ষা করেই আজ বাম ছাত্র-যুবদের ইনসাফ সভা

বেলা একটাই ধর্মতলায় শুরু হচ্ছে বাম ছাত্র-যুব সংগঠনের ডাকা ইনসাফ সভা(Insaaf Sabha)৷ প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷

3.Body of UP Couple Recovered : উত্তরপ্রদেশ গাছ থেকে যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

উত্তরপ্রদেশে গাছ থেকে এক নাবালিকা এবং তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার (Teenage Couple Hanging Body Recovered) ৷ সোমবার সন্ধ্যার ঘটনায় খুনের অভিযোগ তুলেছে মৃতদের পরিবার (UP Body Recovered) ৷ পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর (Unnatural Death) মামলা রুজু করেছে ৷

4.West Bengal Weather Update: হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে, পুজোর মুখে বাড়ছে চিন্তা

আগামী 3-4 দিন দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে (one or two spells of rain) । উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও তাই । শুধু আজ দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা । বাকি জেলাগুলোয় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি (Weather Update) ।

5.North Bengal University: উপাচার্য গ্রেফতারের রাতেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে নথি পোড়ানোর অভিযোগ, সোশাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে চাঞ্চল্য়

উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্যকে গ্রেফতারির রাতেই কাগজপত্র জ্বালানো নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে(North Bengal University)৷ উঠছে গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ ৷ কিন্তু এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী বলছে ?

6.Market Price of Kolkata: দাম কমছে না সবজির, জেনে নিন বাজারদরের সব তথ্য

দুর্গাপুজোর আর ক'দিন মাত্র বাকি আছে ৷ বাজারে যাওয়ার আগে একবার দেখে নিন, সবজি থেকে মাছ, মাংসের কী দাম (Market Price of Kolkata) ৷

7.Emraan Hashmi: উপত্যকায় শুটিংয়ে গিয়ে আক্রান্ত ইমরান হাশমি, ছোড়া হল পাথর

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট মোতাবেক সোমবার শুটিং সেরে পহেলগাঁও বাজারে গিয়েছিলেন ইমরান (Emraan Hashmi) ৷ সেখানেই তাঁকে আক্রমণ করে বসে অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন ৷ অভিযোগ দায়েরের পর ইতিমধ্যেই ঘটনায় শুরু হয়েছে পুলিশি তদন্ত (Stone pelting on Emraan Hashmi in Pahalgam) ৷

8.Sashi Tharoor: শশীকে সভাপতি পদে লড়ার সম্মতি সোনিয়ার, খবর কংগ্রেস সূত্রে

কংগ্রেসের (Congress) পরবর্তী সভাপতি কে হবেন, তা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে আলোচনা চলছে ৷ সূত্রের খবর, সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi)) শশী থারুরকে (Sashi Tharoor) ওই পদে লড়াইয়ের অনুমতি দিয়েছেন ৷

9.Durga Puja 2022: পার্থর অনুপস্থিতিতেও খামতি নেই নাকতলা উদয়ন সংঘ ও দেবদারু ফটকের পুজোর আয়োজনে

হাতে গোনা আর 10 দিন ৷ তার পরেই শারদোৎসবের (Durga Puja 2022) ঢাকে কাঠি ৷ কলকাতার সব নেতা-মন্ত্রীদের পুজোয় তাই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে ৷ তেমনি দু’টি পুজো হল, নাকতলা উদয়ন সংঘ (Naktala Udayan Sangha) এবং বেহালা দেবদারু ফটকের (Behala Debdaru Fatak) দুর্গোৎসব ৷ কিন্তু, এই দুই পুজোয় এ বার নেই প্রধান উদ্যোক্তা পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তিনি এখন সিবিআই হেফাজতে ৷

10.News Today: আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ ও বিদেশের কোথায় কী রয়েছে ৷ দেখে নিন এক ঝলকে (News Today) ৷