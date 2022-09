1. Cattle Smuggling Case: গরুপাচার কাণ্ডে সায়গল হোসেনের মা ও স্ত্রীকে দিল্লিতে তলব ইডির

গরুপাচার কাণ্ডে এ বার ইডি’র নজরে অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের (Saigal Hossain) মা ও স্ত্রী ৷ সায়গলকে হেফাজতে না পেয়ে, তাঁর মা ও বোনকে ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে বলে জানা গিয়েছে (ED Summons Saigal Hossain Family) ৷

2. UP Assembly History: অধিবেশনের একটি দিন শুধুই মেয়েদের, ইতিহাস যোগী রাজ্যে

22 সেপ্টেম্বর, উত্তরপ্রদেশ(UP Assembly History)তথা দেশের বিধানসভায় ইতিহাস তৈরি হতে চলেছে ৷ যোগী আদিত্যনাথের ঘোষণা অনুযায়ী এই দিনটি বিধানসভা ও বিধান পরিষদে কেবলমাত্র মহিলা সদস্যদের জন্য উৎসর্গ করা হবে ৷

3. Queen Elizabeth II Funeral: বাকিংহাম প্যালেসে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রাজা তৃতীয় চার্লসের সাক্ষাৎ

রবিবার সন্ধ্যায় বাকিংহাম প্যালেসে রাজা তৃতীয় চার্লসের (King Charles III) সঙ্গে প্রথমবার সাক্ষাৎ হল ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর (President Droupadi Murmu) ৷ প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্যের (Queen Elizabeth II Funeral) অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বর্তমানে ইংল্যান্ডে গিয়েছে ভারতের রাষ্ট্রপতি ৷

4. Katrina Shares BTS Pictures: 'মেরি ক্রিসমাস' সেট থেকে শ্যুটিংয়ের পুরোনো ছবি শেয়ার ক্যাটরিনার

তাঁর নতুন ছবি মেরি ক্রিসমাস-এর সেট থেকে বেশকিছু শ্যুটিংয়ের পুরোনো ছবি শেয়ার করলেন অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ ৷ দেখে নিন কিছু ঝলক ৷

5. Joe Biden: 2024এ দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়বেন কিনা নিশ্চিত নন জো বাইডেন

দ্বিতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়বেন কিনা নিশ্চিত নন জো বাইডেন (US President Joe Biden) ৷ একটি মার্কিন সংবাদ মাধ্যমে সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন ৷

6. Dona and Sairity: দেবী দশমহাবিদ্যায় কেমন চরিত্রে স্বৈরীতি এবং ডোনা?

মহালয়ার কাকভোরে নানা রূপে এবং নানা নামে দেবীর আগমন হতে চলেছে বাংলা টেলিভিশনে । একটি চ্যানেলে এবার দেবীর দশ রূপ নিয়ে আসছে দেবী দশমহাবিদ্যা। এই দেবী দশমহাবিদ্যার গাথায় সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দ্দিনীর ভূমিকায় দেখা যাবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে ৷

7. Photoshoot of Durga Puja 2022: শিব ও শক্তির মেল বন্ধন ঘটাতে অভিনব ফোটোশ্য়ুটে দেবাশিস, অরুণিমা, তন্নিষ্ঠারা

পুজোর আবহে শিব ও শক্তির মেলবন্ধন ঘটল ফোটোশ্য়ুটের মাধ্যমে । 'সেনসেশনস' ও সুজিতা সেনের যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হল অভিনব পুজো স্পেশাল ফোটোশ্য়ুট 'দশমহাবিদ্যা' ।

8. Chandigarh University Row: বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বললেন পঞ্জাব পুলিশের ডিজি

পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করেন পঞ্জাব পুলিশের ডিজি জিএস ভুল্লার। আইনি প্রক্রিয়ার উপর ভরসা রাখতে অনুরোধ করেন । পাশাপাশি সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনেই তদন্ত চলছে বলে পড়ুয়াদের আশ্বাসও দেন (Punjab DGP Spoke With The Students)।

9. Delhi Police: প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, দিল্লি পুলিশকে বলল নিখোঁজ শিশু

দিল্লিতে নিখোঁজ হয়ে যায় একটি 14 বছর বয়সি বিশেষভাবে সক্ষম শিশু ৷ পরে পুলিশ তার খোঁজ পেলে সে জানায়, প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি (Missing child said he was Going to meet PM Modi) ৷ শিশুটিকে বাবা-মার হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ ৷

10. Auto Driver Wins Lottery: 25 কোটির লটারি জিতলেন অটো চালক

লটারিতে রবিবার 25 কোটি টাকা জিতলেন কেরলের অটো চালক (Auto Driver Wins Lottery) ৷ অনুপ নামে এই ব্যক্তির বাড়ি তিরুবনন্তপুরমের শ্রীভরহমে ৷