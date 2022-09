1. Queen Elizabeth II: প্রিয় রানিকে শেষবার দেখতে 12 ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ালেন বেকহ্যাম !

শেষবারের মতো রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথকে (Queen Elizabeth II) শ্রদ্ধা জানাতে টানা 12 ঘণ্টা লম্বা লাইনে অপেক্ষা করলেন প্রখ্যাত প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় ডেভিড বেকহ্য়াম (David Beckham) ৷

2. Rahul Gandhi: ভারত জোড়োর মিছিলে শিশুকন্যার জুতো পরিয়ে দিলেন রাহুল, সরলতা বলছে কংগ্রেস

ভারত জোড়ো যাত্রার (Day 11 of Bharat Jodo Yatra) মিছিলে এক শিশুকন্যার জুতো (Rahul Gandhi fixes young girl sandals) পরিয়ে দিলেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi)৷ সেই ভিডিয়ো পোস্ট করে কংগ্রেস একে সারল্যের তকমা দিয়েছে ৷

3. 1st Kashmir Multiplex: কাশ্মীরে ফিরল সিনেমা ! পুলওয়ামা-শোপিয়ানে খুলল মাল্টিপ্লেক্স, প্রথম স্ক্রিনিং-এ আমিরের ছবি

পুলওয়ামা ও শোপিয়ানে দুটি মাল্টিপ্লেক্সের উদ্বোধন (1st Kashmir Multiplex) করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা (Multiplex cinema halls inaugurated)৷ মঙ্গলবার প্রথম স্ক্রিনিং-এ দেখানো হবে আমির খানের ছবি লাল সিং চাড্ডা (Laal Singh Chaddha)৷

4. BJP Nabanna Abhijan: নবান্ন অভিযান ঘিরে শাসক-বিরোধী তরজা জারি, পুলিশেই ভরসা রাজ্যপালের

রাজ্যপাল লা গানেশন জানিয়েছেন, পুলিশ তদন্ত করছে। নবান্ন অভিযান নিয়ে যে অভিযোগ উঠছে তা পুলিশি তদন্ত থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে (Governor La Ganesan says Probe is going on) ।

5. Queen Elizabeth Funeral: কফিনবন্দি রানিকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের (Queen Elizabeth Funeral) কফিনবন্দি দেহে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (Droupadi Murmu)৷ এরপর তিনি শোকজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন ৷

6. Garhbeta Gang Rape Case: শৌচকর্মে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার নাবালিকা ! গ্রেফতার 5 অভিযুক্তের পুলিশি হেফাজত

গড়বেতা থানা এলাকায় নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে মদ্যপ যুবকদের বিরুদ্ধে (Garhbeta Gang Rape Case) । ধৃতদের মধ্যে একজন নাবালক । প্রত্যেককেই 5 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে মেদিনীপুর আদালত (District Judges Court) ।

7. Madan Mitra: মদন মিত্র মাতাল ! শুভেন্দু সংক্রান্ত মন্তব্যের জেরে তোপ বিজেপি নেতার

শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) নাম না করে মাত্র '10 মিনিটেই তাঁর ঘটি, বাটি মুড়িয়ে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার' হুমকি দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক মদন মিত্র (Madan Mitra) ৷ তারই জবাবে মদনকে মাতাল বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপি-এর রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই (Umesh Rai) ৷

8. BJP Nabanna Abhijan: নবান্ন অভিযানে আহত দলীয় কর্মীদের বাড়িতে মঙ্গল পাণ্ডে ও সুকান্ত মজুমদার

রবিবার শহরে পৌঁছে নবান্ন অভিযানে আহত দলীয় কর্মীদের বাড়িতে গেলেন রাজ্য বিজেপির ইনচার্জ মঙ্গল পাণ্ডে ও রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার(Mangal Pandey and Sukanta Majumdar visits to Injured Party Workers House)৷

9. Durga Puja 2022: পুজো কমিটি অনুদান পেলেও শিকে ছেঁড়ে না ঢাকিদের কপালে ! মন ভালো নেই ভগবানবাটির

দুর্গাপুজোর (Durga Puja 2022) আগে ব্যস্ততা বেড়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের (Paschim Medinipur) চন্দ্রকোনার (Chandrakona) ভগবানবাটি গ্রামের ঢাকিদের ৷

10. Bihar Supaul Death Case: পুলিশের বিরুদ্ধে মৃতদেহ সরানোর অভিযোগ, উত্তপ্ত বিহারের সুপৌল

শনিবার রাত 10টা নাগাদ বিহারের ভারত-নেপাল সীমান্তের বীরপুর নগর পঞ্চায়েত এলাকা থেকে 4 যুবকের দেহ উদ্ধার হয় (Bihar Supaul Death Case) ৷ এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে দেহ সরানোর অভিযোগ উঠেছে (allegation against Bihar police) ৷