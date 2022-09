1.Tejashwi Yadav: তেজস্বীর বিরুদ্ধে ফের সক্রিয় সিবিআই, দুর্নীতি মামলায় আদালতের নোটিশ নীতীশের ডেপুটিকে

তেজস্বীর বিরুদ্ধে ফের সক্রিয় সিবিআই, দুর্নীতি মামলায় আদালতের নোটিশ নীতীশের ডেপুটিকে (Special Judge issues notice to Tejashwi Yadav on CBIs plea in IRCTC scam)

2.Jairam Ramesh: কংগ্রেসের নামে তৈরি দলগুলিই কংগ্রেসমুক্ত ভারত চাইছে ! জয়রামের নিশানায় তৃণমূল

কংগ্রেসমুক্ত ভারত গঠন কোনও দিনই সম্ভব নয় ৷ কলকাতায় এসে বললেন কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ জয়রাম রমেশ (Jairam Ramesh) ৷ নাম না করে কাঠগড়ায় তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসকে ৷ কী বললেন তিনি ?

3.Titagarh Bomb Blast: ক্লাস চলাকালীন স্কুলে বোমা বিস্ফোরণ, উড়ে গেল ছাদের অংশ

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে স্কুলের পড়ুয়া এবং শিক্ষিক-শিক্ষিকাদের মধ্যে (Bomb Blast in School )। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে টিটাগর থানার পুলিশ বাহিনী (Titagarh Bomb Blast)।

4.Amit Shah: অমিত শাহের গাড়ির সামনে টিআরএস নেতার গাড়ি পার্কিং, শুরু বিতর্ক

শনিবার হায়দরাবাদে অমিত শাহের গাড়ির সামনে এক টিএরআস নেতা তাঁর গাড়ি রেখে দেন বলে অভিযোগ (car before Amit Shah cavalcade) ৷ হায়দরাবাদ লিবারেশন দিবস পালন উপলক্ষে শনিবার এই শহরে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Union Home Minister Amit Shah) ৷

5.Poster against Suvendu Adhikari: 'ডোন্ট টাচ মি, আমি সমকামী, আমি উভয়লিঙ্গ'; কাঁথিতে শুভেন্দুর নামে পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য

শুভেন্দু অধিকারীর নামাঙ্কিত পোস্টার (Poster against Suvendu Adhikari) ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে কাঁথিতে ৷ একে ওপরকে দোষারোপ করতে ছাড়ছে না তৃণমূল বিজেপি কোনও পক্ষই ৷ পোস্টারে লেখা 'ডোন্ট টাচ মি, আমি সমকামী, আমি উভয়লিঙ্গ, শুধু চাই পুংলিঙ্গ, বাংলার বড় চোর' ৷

6.Narendra Modi Birthday: চপ ভেজে, জুতো সেলাই করে মোদির জন্মদিন পালন যুব কংগ্রেসের !

নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi Birthday) জন্মদিনে 'বেকারত্ব দিবস' (Unemployment Day) পালন ! কলকাতায় অভিনব আয়োজন যুব কংগ্রেসের (Indian Youth Congress) ৷

7.Toy Train: ফের ধস পাহাড়ে, আগামী 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ টয়ট্রেন পরিষেবা

আবারও ধস পাহাড়ে! ধসের জেরে (Landslide at Tindharia) আবারও একবার থমকে গেল হেরিটেজ শিরোপাধারী শৈলরানির টয়ট্রেন গাড়ির চাকা। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের তরফে জানা গিয়েছে, ধস সরিয়ে পাহাড় সমতল সংযোগকারী এনজেপি-দার্জিলিংগামী টয়ট্রেন (NJP-Darjeeling Toy Train) পরিষেবা চালু করতে অন্ততপক্ষে আট থেকে দশদিন সময় লাগবে।

8.Mamata Greets Modi: প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা মমতার

আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (PM Narendra Modi) জন্মদিন ৷ সেই উপলক্ষে সকাল থেকেই অনেকেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

9.Cattle Smuggling Case: দাতব্য সংস্থাকে দান করা জমির মালিক এখন অনুব্রতর মেয়ের কোম্পানি !

গরুপাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই (CBI) ৷ তার পর তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই বিস্ময়কর তথ্য সামনে আসছে ৷ শুক্রবারও সিবিআইয়ের হাতে একটি জমি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে ৷

10.SSC Recruitment Scam: এসএসসি দুর্নীতিকাণ্ডে প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তি প্রসাদ সিনহার বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সিবিআই হেফাজত

বাড়ল শান্তিপ্রসাদ সিনহার সিবিআই হেফাজতের মেয়াদ (CBI custody for Santi Prasad Sinha in SSC Recruitment Scam) ৷ নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে এসএসসি'র প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহাকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই (Santi Prasad Sinha in CBI custody) ৷