1. Baguiati Double Murder: বাগুইআটি জোড়া খুনকাণ্ডে সিআইডির হাতে দিল্লি থেকে গ্রেফতার আরেক অভিযুক্ত

বাগুইআটিতে দুই ছাত্র অপহরণ ও খুনের ঘটনায় (Baguiati Double Murder case) সিআইডির হাতে গ্রেফতার আরেক অভিযুক্ত ৷ দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হল তাকে ৷

2. Narendra Modi: দেশে চিতা ফেরাতে আগে কেউই উদ্য়োগ নেয়নি ! মোদির নিশানায় বিরোধীরা

সাত দশক পর ভারতে ফিরল চিতা (Cheetah) ৷ শনিবার মধ্যপ্রদেশের (Madhya Pradesh) কুনো জাতীয় উদ্য়ানে তিনটি চিতা ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷

3. BJP Nabanna Abhijan: নবান্ন অভিযানে পুলিশ পেটানোর অভিযোগে গ্রেফতার আরও 3

বিজেপি'র নবান্ন অভিযানে (BJP Nabanna Abhijan) কলকাতার রাস্তায় এক পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে ধরে নিগৃহের ঘটনা ঘটেছিল ৷ ঘটনায় মারাত্মক জখম হন তিনি । সেই ঘটনায় আরও তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Three accused arrested in police harassment case during Nabanna Abhijan) ৷

4. BJP Central Team in Kolkata: নবান্ন অভিযানে আহত মীনা দেবীর বাড়িতে নাড্ডার প্রতিনিধি দল, গেল মেডিকেলেও

13 সেপ্টেম্বর নবান্ন অভিযান (Nabanna Abhijan) ছিল ৷ এদিন কলকাতা, হাওড়া-সহ বিভিন্ন জায়গা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় ৷ বিজেপির অভিযোগ, পুলিশ গেরুয়া কর্মীদের অত্যাচার করেছে ৷ জখম কর্মীদের দেখতে রাজ্যে এলেন প্রতিনিধিরা (BJP Team meets hospitalised workers) ৷

5. Anubrata's Daughter Sukanya: সব জানেন হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারি, সিবিআইকে অনুব্রত-কন্যা

অনুব্রত মণ্ডলের সম্পত্তির উৎস কী, তা জানতে তাঁর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে জেরা করে সিবিআই ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রশ্নের মুখে সুকন্যা জানালেন, সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরো বিষয়টি জানেন অনুব্রতর হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারি (Daughter of Anubrata Mondal Sukanya) ৷

6. PM Modi Birthday: ছোটবেলায় কেমন ছিলেন আজকের প্রধানমন্ত্রী ?

প্রধানমন্ত্রীর খুড়তুতো ভাই অরবিন্দ ভাই মোদি বলেন, "ছোটবেলায় বাড়ির পুরনো দিকটায় থাকতেন নরেন্দ্র । ওখানেই বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করতেন । বিএন হাইস্কুল থেকে পড়াশুনো শেষ করেন । 12 বছর বয়স থেকেই আরএসএসের শাখায় যাতায়াত শুরু করেন। "

7. CBI Partha-Kalyanmoy Interrogation: আজ পার্থ-কল্যাণময়কে জেরা সিবিআইয়ের

এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ৷ একজন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী আর অন্যজন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি (SSC Recruitment Scam) ৷

8. Boudi Canteen First Song: হাজির 'তিড়িং বিড়িং', দর্শকদের স্টেপে নাচবেন তিনিও, কথা দিলেন পরম

মুক্তি পেল 'বৌদি ক্যান্টিন' ছবির প্রথম গান 'তিড়িং বিড়িং' (Boudi Canteen First Song Tiring Biring)৷ এই গান গেয়েছেন ইমন চক্রবর্তী এবং অর্কদীপ মুখোপাধ্যায় ৷ কথা দীপাংশু আচার্যর । সুর দিয়েছেন জয় সরকার ৷

9. Dutta First Look: শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে হাজির ঋতুপর্ণার 'দত্তা'র ফার্স্ট লুক

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে (Sarat Chandra Chattopadhyay Birth Anniversary) হাজির ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের (Rituparna Sengupta) ছবি 'দত্তা'র ফার্স্ট লুক (Dutta First Look)৷ এ ছাড়াও এই ছবিতে আছেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, জয় সেনগুপ্ত, দেবলীনা কুমার প্রমুখ ।

10. Nachiketa Exclusive: জীবনের উপলব্ধির গল্পে প্রথম ফিল্ম, মুক্তির আগে মুখোমুখি সকন্যা নচিকেতা

নচিকেতা চক্রবর্তীর (Nachiketa Chakraborty) লেখা দুটি গল্প দিয়ে তৈরি হল বাংলা ছবি "আজকের শর্টকাট" । শুক্রবার তা মুক্তি পাওয়ার আগে (Nachiketa Exclusive) এই ছবি নিয়ে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি শিল্পী ও তাঁর কন্যা ধানসিড়ি (Dhansiri Chakraborty) ৷