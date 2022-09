1. CBI Partha-Kalyanmoy Interrogation: আজ পার্থ-কল্যাণময়কে জেরা সিবিআইয়ের

এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ৷ একজন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী আর অন্যজন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি (SSC Recruitment Scam) ৷

2. PM Modi Birthday: জন্মদিনে হাজার হাজার চায়ের কাপ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মূর্তি গড়লেন সুদর্শন

ওড়িশার বিখ্যাত বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে (PM Modi Birthday) তাঁকে অভিনন্দন জানালেন অভিনব উপায়ে ৷ চায়ের কাপ দিয়ে বালির ভাস্কর্য তৈরি করেছেন তিনি । তাতে লেখা শুভ জন্মদিন মোদিজি (sand sculpture wishing PM Modi on his birthday) ৷

3. PM Modi Birthday: আজ প্রধানমন্ত্রীর 72তম জন্মদিন, দীর্ঘায়ু কামনা করে টুইট রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ 72-এ পা রাখছেন ৷ তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভারতে নামিবিয়া থেকে চিতা আসছে ৷ রক্তদান শিবিরের (Blood Donation Camp) আয়োজন করা হয়েছে ৷ শুভেচ্ছায় টুইটে ভরে গিয়েছে টুইটার (Narendra Modi 72 Birthday) ৷

4. Queen Elizabeth Funeral: ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে রানিকে শেষ বিদায়, রাজকীয় নিরাপত্তায় খরচ 59 কোটি !

8 সেপ্টেম্বর রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যু হয় (Queen Elizabeth II Death) ৷ 19 সেপ্টেম্বর লন্ডনে তাঁর শেষকৃত্য ৷ এদিন শহরে কয়েক লক্ষ বিদেশি নেতা, বিশিষ্টরা থাকবেন ৷ তাঁদের সুরক্ষায় খরচ হচ্ছে বিপুল টাকা (Funeral Cost of Queen Elizabeth) ৷

5. Vishwakarma Puja in Durgapur: শিল্পনগরীতে বায়না না পেয়ে হতাশ ঢাকি থেকে ফুল বিক্রেতা

আজ বিশ্বকর্মা পুজো (Vishwakarma Puja) ৷ শিল্পনগরী দুর্গাপুর বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে অনেকখানি এগিয়ে থাকে প্রত্যেক বছর । অনেক আশা নিয়ে এখানে প্রতি বছর ফুল বিক্রেতা থেকে ঢাকি ভালো উপার্জনের জন্য আসেন । কিন্তু এবার বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বেলা গড়ালেও তাদের ডাক পড়েনি । নিরাশা দেখা দিয়েছে ঢাকিদের মুখে ।

6. Howrah Vishwakarma Puja 2022: কমেছে জৌলুস, বিশ্বকর্মা পুজোয় স্মৃতিই সম্বল হাওড়ার

শিল্পের শহর হাওড়া । হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় একসময় শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ হাওড়া তকমা পেয়েছিল এশিয়ার শেফিল্ড নামে। যদিও এখন অনেকটাই কমেছে সেই জৌলুস (Vishwakarma Puja 2022) ৷

7. Horrific Incident in Canning : পা কাটা অবস্থায় ক্যানিং স্টেশন থেকে উদ্ধার মহিলা

গুরুতর জখম অবস্থায় রেল লাইনের পাশ থেকে উদ্ধার বছর পঁচিশের এক বধূ(Injured Woman was Rescued From the Canning Railway Station) । শুক্রবার গভীর রাতে শিয়ালদহ দক্ষিণ-শাখার ক্যানিং লাইনের তালদি স্টেশন সংলগ্ন রেললাইন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে ৷ গুরুতর জখম ওই মহিলার নাম রিয়া দাস ৷ তিনি বাসন্তী থানার সোনাখালি এলাকার বাসিন্দা ৷

8. PM Modi Birthday: প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে নামিবিয়া থেকে আটটি চিতা এল ভারতে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন আজ (Narendra Modi 72 Birthday) ৷ এবার তিনি একটু অন্যভাবে জন্মদিন পালন করবেন ৷ 72তম জন্মদিনে তাঁর জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার নামিবিয়া থেকে চিতা এল ভারতে (Cheetahs from Namibia to India) ৷ শনিবার মোদি মধ্যপ্রদেশের শিওপুরে কুনো ন্যাশনাল পার্কে 3টি চিতাকে (Kuno National Park in Madhya Pradesh's Sheopur) কোয়ারান্টাইন সেন্টারে ছেড়ে দেবেন ৷

9. Sonu Nigam New Song: 'কাছের মানুষ'-এ গান গাইতে কোনও পারিশ্রমিক নেননি সোনু নিগম

মুক্তি পেল 'কাছের মানুষ' ছবিতে সোনু নিগমের গাওয়া গান "যদি ভালোবাসো আমায় মুক্তি দাও"(Sonu Nigam)। এই গান গাওয়ার জন্য নাকি এক টাকাও পারিশ্রমিক নেননি গায়ক(Sonu Nigam New Song) ৷ এমনটাই জানালেন ছবির অভিনেতা-প্রযোজক দেব(Jodi Bhalobaso Amay Mukti Dao) ৷

10. Mouni Roy in Pink Bikini: গোলাপি স্টাইলিশ বিকিনিতে দীপরাষ্ট্রে উষ্ণতা ছড়ালেন মৌনি

তাঁর ভ্যাকেশন ডায়েরির পাতা থেকে বিভিন্ন মুহূর্ত সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেই থাকেন মৌনি রায় ৷ এবার মালদ্বীপ থেকে উষ্ণতা ছড়ালেন বলি সুন্দরী ৷