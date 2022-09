1. PM Modi Birthday: আজ প্রধানমন্ত্রীর 72তম জন্মদিন, দীর্ঘায়ু কামনা করে টুইট রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ 72-এ পা রাখছেন ৷ তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভারতে নামিবিয়া থেকে চিতা আসছে ৷ রক্তদান শিবিরের (Blood Donation Camp) আয়োজন করা হয়েছে ৷ শুভেচ্ছায় টুইটে ভরে গিয়েছে টুইটার (Narendra Modi 72 Birthday) ৷

2. Cinema Returns to Kashmir: তিন দশক পর ফিরছে বলিউড! প্রথম আইনক্স পেতে চলেছে কাশ্মীর

শাম্মি কাপুরের সেই বিখ্যাত গান 'চাহে কোই মুছে জংলি কহে' মনে আছে ? বরফে ঢাকা গুলমার্গে সুপার হিরোর (Cinema Shooting in Kashmir Valley) সেই নাচ এখনও ভোলেনি অনেকেই ৷ আরও বহু সিনেমার সাক্ষী উপত্যকা (Cinema Returns to Kashmir) ৷

4. West Bengal Weather Update: বৃষ্টি ভেজা বিশ্বকর্মা, উৎসবের সেমিফাইনালে রক্তচাপ বাড়ল বাঙালির

আজ বিশ্বকর্মা পুজো ৷ মেঘের বুক চিড়ে উড়বে রঙবেরঙের ঘুড়ি ৷ এরইমধ্যে তৈরি হল বৃষ্টির আশঙ্কা ৷ সৌজন্যে নতুন নিম্নচাপ (Again Depression in Bengal) ৷ স্বভাবতই মরশুমের প্রথম উৎসবেই কপালে ভাঁজ বাঙালির ৷

5. Howrah Biswakarma Puja: কমেছে জৌলুস, বিশ্বকর্মা পুজোয় স্মৃতিই সম্বল হাওড়ার

শিল্পের শহর হাওড়া । হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় একসময় শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ হাওড়া তকমা পেয়েছিল এশিয়ার শেফিল্ড নামে। যদিও এখন অনেকটাই কমেছে সেই জৌলুস (Biswakarma Puja 2022) ৷

6. Market Price in Kolkata: বিশ্বকর্মা পুজোয় বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন সবজি থেকে শুরু করে মাছ, ডিম ও মাংসের দাম

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম (Kolkata Market Price) ৷

7. Jignesh Mevani: পুরনো মামলায় 6 মাসের জেল জিগনেশের

জিগনেশ-সহ মোট 20 জনকে 2016 সালের একটি মামলায় 6 মাসের সাজা শুনিয়েছেন বিচারক পিএন গোস্বামী । তবে আপাতত উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ থাকছে জিগনেশদের কাছে (Jignesh Mevani and others convicted in 2016 case) ।

8. SSC Recruitment Scam: এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ নয়, সিবিআইয়ের টার্গেট আরও বড় কোনও মাথা

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে (SSC Recruitment Scam) শুক্রবার আলিপুর আদালত পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়কে (Partha Chatterjee) 5 দিনের সিবিআই হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷ সূত্রের খবর, কার নির্দেশে দুর্নীতি করেছেন পার্থ, সেই হেভিওয়েটের নাম জানতে সিবিআই (CBI) ৷

9. Modi Meets Putin: এটা যুদ্ধের সময় নয়, পুতিনকে বললেন মোদি

এটা যুদ্ধের সময় নয়, উজবেকিস্তানের (Modi Meets Putin) সমরখন্দে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (Shanghai Cooperation Organisation) বা এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের (SCO Summit) ফাঁকে বৈঠকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে (Vladimir Putin) এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi)৷

10. WB Board of Primary Education: হাইকোর্টের নির্দেশে পুজোর আগে 187 জনকে ইন্টারভিউতে ডাকল পর্ষদ

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে বিজ্ঞপ্তি দিল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ(WB Board of Primary Education)৷ 19 সেপ্টেম্বর ইন্টারভিউয়ে ডাক পাচ্ছেন 187 জন ৷