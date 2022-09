1.Modi Meets Putin: এটা যুদ্ধের সময় নয়, পুতিনকে বললেন মোদি

এটা যুদ্ধের সময় নয়, উজবেকিস্তানের (Modi Meets Putin) সমরখন্দে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (Shanghai Cooperation Organisation) বা এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের (SCO Summit) ফাঁকে বৈঠকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে (Vladimir Putin) এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi)৷

2.Mamata Banerjee: স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরিতে দেশের সেরা বাংলা, টুইটে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

স্বনির্ভর গোষ্ঠী (Self Help Group) তৈরিতে শীর্ষস্থান দখল করল পশ্চিমবঙ্গ ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় টুইট করে এই নিয়ে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

3.Biman Banerjee: বিধানসভায় পোস্টার-স্লোগান যুদ্ধ নিয়ে শাসক বিধায়কদের দায়িত্ব মনে করালেন বিমান

বৃহস্পতিবার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) ও বিরোধী দল বিজেপির (BJP) পোস্টার ও স্লোগান যুদ্ধে তপ্ত হয়েছিল বিধানসভা ৷ এই নিয়ে শুক্রবার মুখ খুললেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (Speaker Biman Banerjee) ৷ তিনি শাসক বিধায়কদের দায়িত্ব মনে করালেন ৷

4.Trinamool Congress: তৃণমূলের কার্যালয় থেকে ভুয়ো সরকারি কর্মীদের দিয়ে হস্তশিল্পীদের পরিচয়পত্র বিলির অভিযোগ

ভুয়ো সরকারি কর্মী সেজে হস্তশিল্পীদের পরিচয়পত্র বিলি (Govt ID Distribution) করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল (Trinamool Congress) পার্টি অফিস থেকে । ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গায় ।

5.Venkatesh Iyer: ক্রিকেট মাঠে ফিল হিউজের স্মৃতি ! অ্যাম্বুল্যান্সে মাঠ ছাড়লেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার

চিন্তন গাজার ছোড়া বলে আহত হলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার (Chintan Gajas Wild Throw Injures Venkatesh Iyer) ৷ দলীপ ট্রফির (Duleep Trophy) সেমি-ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল বনাম মধ্যাঞ্চলের ম্যাচের ঘটনায় ক্রিকেটের মাঠে ফিরল ফিল হিউজের স্মৃতি ৷

6.Student Body Recovered: সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রের রক্তাক্ত দেহ, চাঞ্চল্য শহরজুড়ে

সৌমেন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্য কলেজের হস্টেলে যান (Student Body recovered) । এরপরেই বেলার দিকে হস্টেলের ক্যাম্পাসে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন অন্যান্য ছাত্ররা (Student Body recovered near St Xaviers College) ।

7.SC/ST Amendment Bill Passed: রাজ্য বিধানসভায় পাশ হল এসসি-এসটি সংশোধনী বিল

রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল এসসি-এসটি সংশোধনী বিল (SC/ST Amendment Bill Passed)৷ এই সংশোধনীর ফলে নিচু তলার পিছিয়ে পড়া বহু মানুষ উপকৃত হবেন বলে মনে করছে সরকার (West Bengal Assembly)।

8.Kunal Ghosh: অমিত শাহের জেলটা কি তাজমহল ছিল ? প্রশ্নবাণে শুভেন্দুকে খোঁচা কুণালের

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) সঙ্গে ফের বাকযুদ্ধ শুরু তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের (Kunal Ghosh) ৷ নিজের অতীত নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অমিত শাহের (Amit Shah) কারাবাসের প্রসঙ্গ তুললেন কুণাল ৷

9.Suvendu Adhikari: শুভেন্দুকে নেতাইয়ে ঢুকতে বাধা, ভিডিয়ো ফুটেজ খতিয়ে দেখতে সময় চাইল রাজ্য

গত 7 জানুয়ারি লালগড়ের নেতাই (Netai) গ্রামে শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে বাধা পান শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari not allowed to enter in Netai) ৷ এরপরেই পুলিশের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা রুজ হয় কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷

10.Metro Service on Durga Puja: পুজোর চার দিন নর্থ-সাউথ মেট্রো চলবে ভোর চারটে পর্যন্ত

দু'বছর কেটেছে করোনায় ৷ তাই পুজোপ্রেমীরা সেভাবে মেতে উঠতে পারেনি ৷ আর এবার করোনার প্রকোপ কাটিয়ে বাঙালি যে পুজোয় মেতে উঠবে তা বলায় বাহুল্য ৷ তাই এই ভিড়ের টের বুঝতে পেরে যানবাহন পরিষেবার সংখ্যা বাড়াচ্ছে মেট্রো থেকে বাস কর্তৃপক্ষ (Metro Service) ৷ পুজোর চারদিন তাই বাড়ানো হল মেট্রো পরিষেবা ৷ ভোর পর্যন্ত চলবে মেট্রো (Metro Services Increased During Durga Puja) ৷