1. Ruckus in Assembly: দুর্নীতি-বাণ বনাম 'ডোন্ট টাচ মাই বডি' পোস্টার, শাসক-বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল বিধানসভা

শাসক ও বিরোধী বিধায়কদের বিক্ষোভের জেরে তুমুল হই-হট্টগোল বাঁধল বিধানসভায় (Ruckus in Assembly)৷ বিজেপির অস্ত্র যখন দুর্নীতির অভিযোগ, তখন শুভেন্দু অধিকারীর 'ডোন্ট চাট মাই বডি' (Don't touch my body) মন্তব্য নিয়ে সরব হলেন তৃণমূল বিধায়করা ৷

2. Agnimitra Paul: "আমার চ্যালেঞ্জ, কপালে গুলি করে দেখান", মমতা-অভিষেক-মহুয়াকে হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার

নবান্ন অভিযান ঘিরে ক্রমশই রাজ্যের পারদ চড়ছে ৷ আজ বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন করলেন ৷ মহুয়া মৈত্রর বুলডোজার চালানো নিয়েও একহাত নিলেন তৃণমূল সাংসদকে ৷ তৃণমূল-বিজেপি যুদ্ধ আরও প্রবল হচ্ছে (Agnimitra Paul over Abhishek Bullet Comment) ৷

3. Mamata Banerjee: পাঁচ জেলার 10 হাজার প্রার্থীর চাকরি, কর্ম মেলায় নিয়োগের শংসাপত্র দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের (Paschim Medinipur) খড়্গপুর (Kharagpur) শিল্পতালুকে (Industrial Park) আয়োজিত 'কর্ম মেলা'র (Job Fair) মঞ্চ থেকে পাঁচ জেলার চাকরি প্রাপকদের হাতে নিয়োগের শংসাপত্র তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷

4. Coal Scam Case: কয়লাপাচার কাণ্ডে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে তলব সিআইডি'র

আগামিকাল ভবানী ভবনে তলব কয়লাপাচারকাণ্ডে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে (Coal Scam Case) ৷

5. Mamata Banerjee: দুর্গা পুজোর আগেই দুর্গাপুর সফরে মমতা ?

দুর্গা পুজোর (Durga Puja 2022) আগেই কি দুর্গাপুর সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)? সূত্রের খবর, আগামী 20 তারিখ দুর্গাপুর যাচ্ছেন তিনি (Mamata Banerjee visits Durgapur)৷

6. Drugs Recovered: বড় সাফল্য কলকাতা পুলিশের ! গাড়ি থেকে উদ্ধার কয়েক কোটির মাদক, লক্ষাধিক টাকা

উত্তর 24 পরগনার বরানগর থেকে গাড়ি থামিয়ে কয়েক কোটির মাদক ও লক্ষাধিক নগদ টাকা উদ্ধার করলেন গোয়েন্দারা (Drugs and money recovered from Baranagar) । সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে ।

7. Blood Test: রক্তের একটি পরীক্ষাতেই সহজে শনাক্ত করা যাবে বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার

আমেরিকান বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ধরণের রক্ত ​​পরীক্ষার হদিশ পেয়েছেন যা বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার শনাক্ত করতে সক্ষম (Blood test that detects many types of cancer) ।

8. Cattle Smuggling Case: গরুপাচার কাণ্ডে এনামূলের তিন ভাইপোর সংস্থাতে তল্লাশি চালাবে সিআইডি

গরুপাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) এনামূলের তিন ভাইপোর সংস্থাতে আজ তল্লাশি চালাবে সিআইডি ৷ বুধবার বেন্টিং স্ট্রিটে একই বিল্ডিংয়ে দুটি অফিসে তল্লাশি চালানোর পর ওই দুটি অফিসে সিল করে দিয়ে চলে আসেন গোয়েন্দারা ।

9. Nora Fatehi: সুকেশ চন্দ্রশেখর মামলায় ফের নোরা ফতেহিকে সমন পাঠাল দিল্লি পুলিশ

সুকেশ চন্দ্রশেখর (Sukesh Chandrashekhar) মামলায় ফের এবার নোরা ফতেহিকেও সমন পাঠাল দিল্লি পুলিশ (Extortion Case) ৷ বৃহস্পতিবার সকাল 11টায় তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্সেস উইং (EOW) শাখা ৷

10. Dilip attacks Abhishek: বাঁশের চেয়ে কঞ্চির দর বেশি, অভিষেকের 'কপালে গুলি' প্রসঙ্গে কটাক্ষ দিলীপের

আমি থাকলে বিজেপির নবান্ন অভিযানে কপালে গুলি চালাতাম ৷ বুধবার বলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)৷ এবার তাঁর পালটা দিলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ৷