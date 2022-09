1. Coal Scam Case: কয়লাপাচার কাণ্ডে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে তলব সিআইডি'র

আগামিকাল ভবানী ভবনে তলব কয়লাপাচারকাণ্ডে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে (Coal Scam Case) ৷

2. Drugs Recovered: বড় সাফল্য কলকাতা পুলিশের! গাড়ি থেকে উদ্ধার কয়েক কোটির মাদক, লক্ষাধিক টাকা

উত্তর 24 পরগনার বরানগর থেকে গাড়ি থামিয়ে কয়েক কোটি টাকার মাদক, লক্ষাধিক নগদ টাকা উদ্ধার করলেন গোয়েন্দারা (Drugs and money recovered from Baranagar) । সঙ্গে গ্রেফতার করা হল এক ব্যক্তিকে ।

3. Cattle Smuggling Case: গরুপাচার কাণ্ডে এনামূলের তিন ভাইপোর সংস্থাতে তল্লাশি চালাবে সিআইডি

গরুপাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) এনামূলের তিন ভাইপোর সংস্থাতে আজ তল্লাশি চালাবে সিআইডি ৷ বুধবার বেন্টিং স্ট্রিটে একই বিল্ডিংয়ে দুটি অফিসে তল্লাশি চালানোর পর ওই দুটি অফিসে সিল করে দিয়ে চলে আসেন গোয়েন্দারা ।

4. BJP Nabanna Abhijan: নবান্ন অভিযানে গাড়িতে আগুন, গ্রেফতার আরও 7

13 সেপ্টেম্বর বিজেপির নবান্ন চলো কর্মসূচি ছিল ৷ সেদিন এমজি রোডে পুলিশ ভ্যানে আগুন লাগানো হয় ৷ এর তদন্তে নেমেছে পুলিশ (BJP Nabanna Abhijan Arrest) ৷

5. Dalit Sisters Death in Lakhimpur: দলিত বোনের ঝুলন্ত মৃতদেহ, লখিমপুরে আটক এক অভিযুক্ত

সংবাদ শিরোনামে ফের লখিমপুর খেরি ৷ বুধবার সন্ধে নাগাদ নিঘাসন গ্রামের বাইরে একটি গাছে দুই নাবালিকা দলিত বোনের মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় (Alleged murder of two dalit sisters after rape) ৷

6. Asit Mazumdar: ভিডিয়ো কল ধরতেই স্ক্রিনে নগ্ন নারী! সেক্সটরশনের শিকার খোদ তৃণমূল বিধায়ক

সেক্সটরেশনের শিকার চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার (Chinsurah TMC MLA Asit Mazumdar) ৷ ভিডিয়ো কল রিসিভ করতেই স্ক্রিনে ভেসে ওঠে নগ্ন মহিলার ছবি (Asit Mazumdar gets Sextortion Call) ৷ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি ৷

7. Jaidip Mukerjea recalls Naresh Kumar: নরেশের মৃত্যুতে অভিভাবকহীন ভারতীয় টেনিস, 'ক্যাপ্টেন'-এর স্মৃতিচারনায় জয়দীপ

নরেশ কুমারের মৃত্যুতে তাই ভারতীয় টেনিসে একটা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হল বুধবার (Jaidip Mukerjea recalls Naresh Kumar) ৷ বার্ধক্যজনিত কারণে 93 বছরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কলকাতার বাসভবনে ৷ ইটিভি ভারতে কিংবদন্তির স্মৃতিচারনায় আরেক কিংবদন্তি জয়দীপ মুখোপাধ্যায় ৷

8. Asad Rauf Passes Away: প্রয়াত আসাদ রউফ, হৃদরোগ কেড়ে নিল প্রাক্তন পাক আম্পায়ারকে

কিংবদন্তি আম্পায়ারের ভাই তাহির রউফ সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছেন, লাহোরের লান্দা বাজারে কাপড়ের দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন আসাদ (Former Pakistan Umpire Asad Rauf) । তখনই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি (Asad Rauf Passes Away) ।

9. Case Filed Against Thank God: ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত, অজয়-সিদ্ধার্থদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

পরিচালক ইন্দ্র কুমারের আসন্ন ছবি 'থ্যাঙ্ক গড' এবার পড়ল আইনি জটিলতার মুখে (Case filed against Thank God) ৷ পরিচালক ইন্দ্র কুমার, অভিনেতা অজয় ​​দেবগন এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রার বিরুদ্ধে জৌনপুর আদালতে মামলা দায়ের করেছেন আইনজীবী হিমাংশু শ্রীবাস্তব (case against thank god Jaunpur court) ।

10. Iman New Song : হাজির ইমনের পুজোর নতুন গান 'অয়িগিরি নন্দিনী'

এই পুজোতে শ্রোতাদের জন্য ইমন চক্রবর্তীর নতুন গান 'অয়িগিরি নন্দিনী'। মঙ্গলবার শিল্পী ইমনের জন্মদিনেই মুক্তি পেল সেই গান(Iman new song is out now) । কেক কেটে জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়েই হাজির হল 'অয়িগিরি নন্দিনী'। গানের সঙ্গে মানানসই ভিডিয়োতেও দেখা গিয়েছে ইমনকে ।