1. Asit Mazumdar: ভিডিয়ো কল ধরতেই স্ক্রিনে নগ্ন নারী! সেক্সটরশনের শিকার খোদ তৃণমূল বিধায়ক

সেক্সটরেশনের শিকার চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার (Chinsurah TMC MLA Asit Mazumdar) ৷ ভিডিয়ো কল রিসিভ করতেই স্ক্রিনে ভেসে ওঠে নগ্ন মহিলার ছবি (Asit Mazumdar gets Sextortion Call) ৷ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি ৷

2. Suvendu Adhikari: বিধানসভায় ভাইরাল শুভেন্দুর 'ডোন্ট টাচ মাই বডি', রিনা ব্রাউনের ছায়া দেখছেন মহিলা বিধায়করা

বিধানসভায় ভাইরাল শুভেন্দু অধিকারীর 'ডোন্ট টাচ মাই বডি' (Don't touch my body) স্লোগান ৷ মহিলা বিধায়করা তাঁর এই বক্তব্যে রিনা ব্রাউনের ছায়া খুঁজে পাচ্ছেন (Suvendu Adhikari)৷

3. Vineet Goyal: ডেঙ্গিতে আক্রান্ত কলকাতার নগরপাল, হাসপাতালে ভর্তি বিনীত গোয়েল

ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হলেন নগরপাল (Kolkata Police Commissioner Vineet Goyal) । ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভর্তি কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল (Vineet Goyal infected with Dengue) ।

4. SC approves BCCI appeal: শীর্ষ আদালতের রায়ে 2025 পর্যন্ত বোর্ডের শীর্ষ পদে সৌরভ

'কুলিং অফ পিরিয়ড'-এর শিথিলতা চেয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, জয় শাহদের মেয়াদ বাড়ানোর সেই আবেদন গ্রহণ করল শীর্ষ আদালত ৷ বিসিসিআই'য়ের আবেদনে মান্যতা দিয়ে 2025 পর্যন্ত সৌরভ-শাহদের থাকার অনুমোদন দিল সুপ্রিম কোর্ট (Sourav can stay in posts till 2025 as SC approves BCCI appeal) ৷

5. Abhishek Talks Tough: আমি পুলিশ হলে 'কপালে' গুলি চালাতাম, বিজেপির নবান্ন অভিযান নিয়ে বিস্ফোরক অভিষেক

আমি থাকলে বিজেপির নবান্ন অভিযানে এখানে (কপালে) গুলি চালাতাম (Abhishek Talks Tough)৷ বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)৷

6. Udayan-Rabindranath Clash: উদয়নের মন্তব্যকে সমর্থন নয়, বর্তমান মন্ত্রীর সঙ্গে ফের তরজায় প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ

প্রকাশ্যে তরজা শাসকদলের দুই নেতার (Udayan Guha and Rabindra Nath Ghosh controversy)৷ উদয়নের পালটা হুঁশিয়ারির পালটা জবাব রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ৷ দুই তাবড় নেতার গরমাগরম বক্তব্যে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা ৷

7. Suvendu Attacks Mamata: দীপক ঘোষের বই দেখালে সামলাতে পারবেন তো ? মমতাকে চরম হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কলকাতা পুলিশের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর বাক্যালাপ, মহিলা পুলিশকর্মীকে বিরোধী দলনেতার 'ডোন্ট টাচ মাই বডি' হুঁশিয়ারি এখন বঙ্গ রাজনীতিতে টপ ট্রেন্ডিং ৷ এরইমধ্যে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখোমুখি হয়েছিলেন শুভেন্দু ৷ সেখানে মঙ্গলবারের ঘটবনার বিবরণ তো দিলেনই, পাশাপাশি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে হুঁশিয়ারিও ছুড়লেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷

8. Market Price in Kolkata: বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন সবজি, মাছ, মাংস ও ডিমের দাম

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম (Kolkata Market Price) ৷

9. Naresh Kumar Passes Away: অঙ্কুরেই চিনেছিলেন প্রতিভা, চলে গেলেন লি-এর 'মেন্টর' নরেশ আঙ্কল

চলে গেলেন ভারতীয় টেনিসের কিংবদন্তি নরেশ কুমার (Naresh Kumar Passes Away) ৷ যিনি আবার কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজের (Leander Paes) মেন্টরও বটে ৷ 1990 মাত্র 16 বছরে লি-এর ডেভিস কাপ দলে অন্তর্ভুক্তি নরেশ কুমারের জন্যই ৷ ওই বছরে ভারতের ডেভিস কাপ দলের নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেনও ছিলেন তিনি ৷

10. Partha Chatterjee-Arpita Mukherjee: আরও 14 দিন জেল হেফাজতে পার্থ-অর্পিতা, নির্দেশ নগর দায়রা আদালতের

ভার্চুয়াল শুনানিতে জামিন চেয়ে কান্নাকাটি জুড়েও শেষরক্ষা হল না ৷ পার্থ চট্রোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের আরও 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল বিশেষ নগর দায়রা আদালতের (Partha Chatterjees jail custody extends for 14 days) ৷