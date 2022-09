1.Abhishek Talks Tough: আমি পুলিশ হলে 'কপালে' গুলি চালাতাম, বিজেপির নবান্ন অভিযান নিয়ে বিস্ফোরক অভিষেক

আমি থাকলে বিজেপির নবান্ন অভিযানে এখানে (কপালে) গুলি চালাতাম (Abhishek Talks Tough)৷ বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)৷

2.Suvendu Adhikari: বিধানসভায় ভাইরাল শুভেন্দুর 'ডোন্ট টাচ মাই বডি', রিনা ব্রাউনের ছায়া দেখছেন মহিলা বিধায়করা

বিধানসভায় ভাইরাল শুভেন্দু অধিকারীর 'ডোন্ট টাচ মাই বডি' (Don't touch my body) স্লোগান ৷ মহিলা বিধায়করা তাঁর এই বক্তব্যে রিনা ব্রাউনের ছায়া খুঁজে পাচ্ছেন (Suvendu Adhikari)৷

3.TMC Legislative Party Meets: দুর্নীতি থেকে দূরে থাকুন ! দলীয় বিধায়কদের কড়া বার্তা নেতৃত্বের

দুর্নীতি থেকে দূরে থাকুন ! সংযত জীবনযাপন করুন ! কারণ, দল কারও ব্যক্তিগত দুর্নীতির দায় নেবে না ৷ বুধবার তৃণমূল পরিষদীয় দলের বৈঠকে (TMC Parliamentary Group Meeting) এই বার্তাই দেওয়া হল শাসক শিবিরের বিধায়কদের ৷

4.Mamata on BJP Nabanna Abhijan: বিজেপির 'হিংস্র' কর্মীদের উপর গুলি চালাতে পারত পুলিশ, তবে সরকার সংযম দেখিয়েছে: মমতা

নবান্ন অভিযানে (BJP Nabanna Abhijan) বিজেপির 'হিংস্র' কর্মীদের উপর গুলি চালাতে পারত পুলিশ ৷ কিন্তু সংযম দেখিয়েছে সরকার ৷ বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷

5.Cal HC: হাইকোর্টের তোপের মুখে স্বাস্থ্য আধিকারিক, এজলাসে দাঁড়িয়ে নতুন সংশাপত্র লিখতে নির্দেশ দিলেন বিচারপতির

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের তোপের মুখে বীরভূমের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রী কুমার আরি। তাঁর দেওয়া একটি শাংসাপত্র নিয়ে অখুশি আদালত। এজলাসে দাড়িয়েই নতুন শাংসাপত্র লিখতে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি ।

6.SC approves BCCI appeal: শীর্ষ আদালতের রায়ে 2025 পর্যন্ত বোর্ডের শীর্ষ পদে সৌরভ

'কুলিং অফ পিরিয়ড'-এর শিথিলতা চেয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, জয় শাহদের মেয়াদ বাড়ানোর সেই আবেদন গ্রহণ করল শীর্ষ আদালত ৷ বিসিসিআই'য়ের আবেদনে মান্যতা দিয়ে 2025 পর্যন্ত সৌরভ-শাহদের থাকার অনুমোদন দিল সুপ্রিম কোর্ট (Sourav can stay in posts till 2025 as SC approves BCCI appeal) ৷

7.ICC T20I Rankings: আন্তর্জাতিক টি20 ব়্যাঙ্কিংয়ে ‘বিরাট’ উত্থান

আন্তর্জাতিক টি20 ব্যাটিং ব়্যাঙ্কিংয়ে (ICC T20I Rankings) 14 ধাপ উপরে উঠে এলেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli) ৷ বোলারদের ব়্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে ভুবনেশ্বর কুমারের ৷

8.Alzheimer Disease: কোভিড 19 আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্কদের আলঝাইমার রোগ হওয়ার ঝুঁকি বেশি ! বলছে গবেষণা

একটি গবেষণা সমীক্ষা ইঙ্গিত করেছে বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে আলঝাইমার রোগের সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ । কমপক্ষে 85 বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ঝুঁকি লক্ষ্য করা গিয়েছে (Older adults infected with COVID 19) ।

9.Cattle Smuggling Case: অনুব্রতর ঘনিষ্ঠ মলয় পীঠের কলেজে হাজির সিবিআই

গরুপাচার মামলার (West Bengal Cattle Smuggling Case) তদন্তে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (Central Bureau of Investigation) সিবিআই (CBI)-এর প্রতিনিধিরা পৌঁছে গেলেন মলয় পীঠের কলেজে ৷ তিনি অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) 'খাস লোক' বলেই দাবি সংশ্লিষ্ট মহলের !

10.BJP Nabanna Abhijan: বিজেপির নবান্ন অভিযানে গ্রেফতার 18 জনকে হাওড়া আদালতে পেশ

বিজেপির নবান্ন অভিযানে (BJP Nabanna Abhijan) গ্রেফতার 18 জনের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে হাওড়া সিটি পুলিশ (Non Bailable Charges) ৷ গতকাল সাঁতরাগাছি ও হাওড়া ময়দান থেকে বেরোন বিজেপির মিছিল থেকে এদের গ্রেফতার করা হয় ৷