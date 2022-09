1.Mamata Banerjee Live: পূর্ব মেদিনীপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব মেদিনীপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Live), দেখুন সরাসরি ইটিভি ভারতে ৷

2.Cattle Smuggling Case: গরুপাচার কাণ্ডে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীকে হাজিরার নির্দেশ সিবিআইয়ের

অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী রাজীব ভট্টাচার্যকে আজ বিকেল 3টের মধ্যে হাজিরার নির্দেশ দিল সিবিআই (CBI Summons Anubrata Mondal Close Businessman) ৷ গরুপাচার কাণ্ডে এই তলব করা হয়েছে (Cattle Smuggling Case) ৷ এ দিন সকালে কলকাতা থেকে সিবিআই এর একটি দল বোলপুরে গিয়ে ওই ব্যবসায়ীকে নোটিশ দিয়ে এসেছে ৷

3.BJP Nabanna Abhijan: নবান্ন অভিযানে আহত পুলিশ আধিকারিককে দেখতে যেতে পারেন অভিষেক

বিজেপির নবান্ন অভিযানে গুরুতর আহত পুলিশকর্মীকে দেখতে এসএসকেএম হাসপাতালে যেতে পারেন (Abhishek Banerjee May Visit Injured Police Officer Who Was Attacked) তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল (TMC) সূত্রে তেমনটাই খবর।

4.Mangaluru: মোদির সফরের 10 দিনের মধ্যেই উধাও পিচের প্রলেপ ! ম্য়াঙ্গালুরুর রাস্তায় মরণফাঁদ

বুন্দেলখণ্ডের (Bundelkhand) পর কর্নাটকের (Karnataka) ম্য়াঙ্গালুরু (Mangaluru) ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Prime minister Narendra Modi) সফরের পর কয়েক দিন যেতে না যেতেই ভাঙল সড়ক ! ছোট-বড় গর্তের (Potholes on Road) জেরে মরণফাঁদ ম্য়াঙ্গালুরুর কুলুরু সেতু ও সংলগ্ন রাস্তা ৷

5.Coal Smuggling Case: কয়লাকাণ্ডে 15 জনের নামে জারি গ্রেফতারি পরোয়ানা

কয়লা পাচার কাণ্ডে (West Bengal Coal Smuggling Case) 41 জনের নামে চার্জশিট জমা করেছিল সিবিআই। যার প্রথম নামই ছিল অনুপ মাজি ওরফে লালা। সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচে গ্রেফতার না হলেও চার্জশিটে থাকা 15 জনের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আসানসোল সিবিআই আদালত (Arrest Warrants Issue the Name of 15 People)।

6.Toy Train Service Resumed : 12 দিন পর ফের চালু টয়ট্রেন পরিষেবা

অবশেষে, 12 দিন পর বুধবার থেকে এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা আবার চালু হল (Toy Train Service Resume from DRJ TO NJP) ৷ উল্লেখ্য, দার্জিলিং পাহাড়ের কার্শিয়াং মহকুমার তিনধরিয়ার কাছে 17 মাইলে একটি ভূমিধসের কারণে 1 সেপ্টেম্বর থেকে 12 সেপ্টেম্বর টয়ট্রেন পরিষেবা (Toy Train Service) স্থগিত রাখা হয়েছিল। এবার থেকে প্রতিদিন, সকাল 10টায় এনজেপি রেলওয়ে স্টেশন থেকে দার্জিলিং যাওয়ার জন্য ছাড়বে টয়ট্রেন । দার্জিলিং থেকে এনজেপি আসার ট্রেন ছাড়বে সকাল 9টায় ৷

7.Cattle Smuggling Case: গরুপাচার মামলায় বোলপুর রেজিস্ট্রি অফিসের আধিকারিকদের জেরা সিবিআইয়ের, তলব ব্যাঙ্ক কর্তাকেও

গরুপাচার মামলার তদন্তে (Cattle Smuggling Case) ফের বোলপুরে এল সিবিআই । বিশ্বভারতীর রতনকুঠি গেস্ট হাউসে অস্থায়ী ক্যাম্পে 4 সদস্যের তদন্তকারী অফিসার আসেন। এক ব্যাঙ্ক আধিকারিক-সহ রেজিস্ট্রি অফিসের আধিকারিককে ডেকে পাঠানো হয় (CBI interrogates four officers at Bolpur camp office) ।

8.Poonch Accident: ভূস্বর্গে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, খাদে বাস উলটে মৃত অন্তত 11

বুধবার সকালে জম্মু-কাশ্মীরের (Jammu and Kashmir) পুঞ্চ (Poonch) জেলার সওজিয়ান (Sawjian) এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান অন্তত 11 জন ৷ আহতের সংখ্য়া কমপক্ষে 26 ৷ ক্ষতিপূরণ ঘোষণা লেফটেন্য়ান্ট জেনারেলের ৷ শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতির ৷

9.Britney on Christina: 'ইচ্ছা করে কাউকে লজ্জা দেব না, আমি জানি কেমন লাগে', বডি শেমিং বিতর্কে লিখলেন ব্রিটনি

ক্রিস্টিনা আগুইলেরা এবং তাঁর নাচের দল সম্পর্কে 'বডি শেমিং' করায় ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়তে হয়েছিল গায়ক-গীতিকার ব্রিটনি স্পিয়ার্সকে ৷ এবার তার জবাবে মুখ খুললেন (Britney Spears gives clarification about body shaming )৷

10.Singhabahini Trinayani: 'সিংহবাহিনী ত্রিনয়নী'তে দুর্গার ভূমিকায় শুভশ্রী, দেবীর অন্য রূপে ধরা দেবেন মিঠাই, যমুনারাও

ফের এক বাংলা বিনোদন চ্যানেলের মহালয়ার অনুষ্ঠানে মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দেখা যাবে অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে। 'সিংহবাহিনী ত্রিনয়নী'-তে দেবীকে চণ্ডিকা, জগদ্ধাত্রী, কুষ্মাণ্ডা, জয়দুর্গা, স্কন্ধমাতা, গন্ধেশ্বরী, কামাখ্যা এবং মহিষাসুরমর্দিনী রূপে সিংহবাহিনী হিসেবে দেখতে পাবেন দর্শক। সেই সব অবতারে দেখা যাবে এই চ্যানেলের বিভিন্ন ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রীদের।