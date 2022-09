1. Cattle Smuggling Case: গরুপাচার কাণ্ডে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীকে হাজিরার নির্দেশ সিবিআইয়ের

অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী রাজীব ভট্টাচার্যকে আজ বিকেল 3টের মধ্যে হাজিরার নির্দেশ দিল সিবিআই (CBI Summons Anubrata Mondal Close Businessman) ৷ গরুপাচার কাণ্ডে এই তলব করা হয়েছে (Cattle Smuggling Case) ৷ এ দিন সকালে কলকাতা থেকে সিবিআই এর একটি দল বোলপুরে গিয়ে ওই ব্যবসায়ীকে নোটিশ দিয়ে এসেছে ৷

2. Srijato Controversy: 'ধর্মীর ভাবাবেগে আঘাত', শ্রীজাতর বিরুদ্ধে মামলার শুনানি সোমবার

কবি শ্রীজাত তাঁর একটি কবিতায় হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কয়েকটি আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করেছিলেন ৷ এ নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে (HC over Srijato Trisul Controversy) ৷

3. Partha-Arpita ED Investigation: 'অপা'-কে আজ ভার্চুয়ালি আদালতে পেশ করবে ইডি

শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে বুধবার অর্থাৎ আজ ভার্চুয়ালি আদালতে পেশ করবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গোয়েন্দারা (Partha-Arpita ED Investigation)। আজই তাঁদের জেল হেফাজতের (Jail Custody) মেয়াদ শেষ হচ্ছে ।

4. Goa Congress: কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি-তে 'মিশে' গেলেন গোয়ার আট বিধায়ক !

কংগ্রেসের সংগঠন মজবুত করার উদ্দেশ্যে ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করা হয়েছে ৷ তার মধ্যেই বড় ধাক্কা খেল গোয়া কংগ্রেস (Big Blow to Goa Congress) ৷ রাজ্যের 11 জন কংগ্রেস বিধায়কের মধ্যে আটজনই যোগ দিলেন বিজেপি (BJP)-তে ৷

5. Mamata Banerjee: আজ তমলুকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে জেলাপ্রশাসনের

আজ মুখ্যমন্ত্রী পূর্ব মেদিনীপুরে ৷ আর কিছুক্ষণের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক শুরু হবে জেলায় ৷ জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তমলুকের নিমতৌড়িতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসকের দফতরে ৷ সেই বৈঠক ঘিরে জেলাপ্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে ।

6. Amit Shah on Hindi Diwas: হিন্দি ভাষা দেশকে ঐক্যের সুতোয় বেঁধে রেখেছে, মত শাহর

আজ হিন্দি দিবসে (Hindi Diwas) ভারতের সরকারি ভাষা গুরুত্ব নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, হিন্দি ভাষা ভারতের ঐক্যকে বজায় রেখেছে (Language Hindi Unites Nation in Thread of Unity) ৷ পাশাপাশি, অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিতেও মোদি সরকার কাজ করছে বলে জানান তিনি ৷

7. Abhishek Banerjee: পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ভিডিয়ো টুইট, বিজেপি প্রত্যাখ্যানের ডাক অভিষেকের

তৃণমূল সরকারের দাবি, বিজেপির নবান্ন অভিযান মেগা ফ্লপ ৷ অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধি রোডে পুলিশের গাড়িতে বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা আগুন লাগাচ্ছেন ৷ এমন ভিডিয়ো টুইট করলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷

8. KP Investigate PCR Van Fire: পিসিআর ভ্যানে অগ্নিসংযোগের তদন্তে গুণ্ডাদমন শাখা, গ্রেফতার 4

মঙ্গলবার বিজেপির নবান্ন অভিযানে (BJP Nabanna Abhijan) পিসিআর ভ্যানে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় (Fire on PCR van at MG Road) তদন্তে নামল কলকাতা পুলিশের গুণ্ডা দমন শাখার গোয়েন্দারা (Anti Rowdy Squad) ৷ মোট চারজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছেন তাঁরা (Four Arrested) ।

9. SRK on New Film Jawan: চাই হিট! শাহরুখের জন্য চোখ ধাঁধানো অ্য়াকশন সিকোয়েন্সের পরিকল্পনা

শাহরুখের 'জওয়ান' ছবির জন্য় বেশ বড়সড় একটি অ্য়াকশন সিকোয়েন্সের পরিকল্পনা করেছেন নির্মাতারা (Atlee plans massive action sequence with SRK ) ৷ প্রায় 200 জন মহিলাকে মুম্বই থেকে উড়িয়ে আনা হবে এই দৃশ্য়ের জন্য ৷

10. Moubani Sorcar Puja Plans : মৌবনীর কাছে পুজোর আরেক নাম কলকাতা

মৌবনীর কাছে পুজোর আরেক নাম কলকাতা (Moubani Sorcar Puja Plans) ৷ অভিনয়ের পাশাপাশি এখন রেডিও জকির ভূমিকাও পালন করছেন মৌবনী সরকার ।