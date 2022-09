1. Abhishek Banerjee: পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ভিডিয়ো টুইট, বিজেপি প্রত্যাখ্যানের ডাক অভিষেকের

তৃণমূল সরকারের দাবি, বিজেপির নবান্ন অভিযান মেগা ফ্লপ ৷ অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধি রোডে পুলিশের গাড়িতে বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা আগুন লাগাচ্ছেন ৷ এমন ভিডিয়ো টুইট করলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷

2. KP Investigate PCR Van Fire: পিসিআর ভ্যানে অগ্নিসংযোগের তদন্তে গুণ্ডাদমন শাখা, গ্রেফতার 4

মঙ্গলবার বিজেপির নবান্ন অভিযানে (BJP Nabanna Abhijan) পিসিআর ভ্যানে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় (Fire on PCR van at MG Road) তদন্তে নামল কলকাতা পুলিশের গুণ্ডা দমন শাখার গোয়েন্দারা (Anti Rowdy Squad) ৷ মোট চারজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছেন তাঁরা (Four Arrested) ।

3. BJP Nabanna Abhijan: কলকাতা পুলিশের এসিকে রাস্তায় ফেলে মার, বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করল লালবাজার

গতকাল বিজেপির ডাকা নবান্ন অভিযানকে (BJP Nabanna Abhijan) কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার হয়ে ওঠে হাওড়া এবং কলকাতার একাংশ। আর এই বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে হাওড়া ব্রিজের কাছে এগিয়ে আসেন কলকাতা পুলিশের সেন্ট্রাল ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়। অভিযোগ, সেই সময়ে বিজেপি সমর্থকরা তাঁকে ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করেন (Kolkata Police AC Beaten by BJP Wokers) ।

4. Bihar Shooting Incident: বেগুসরাইয়ের রাস্তায় দুই সাইকো-কিলারের বন্দুক হামলা, গুলিবিদ্ধ 11

তারা বাইকে এসে হঠাৎ রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী মানুষের দিকে গুলি ছুড়তে থাকে ৷ বিহারের বেগুসরাই জেলার তিনটি থানা এলাকায় এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ লোকজন বাড়ি থেকে বেরতে ভয় পাচ্ছে (Firing at Begusarai) ৷

5. Cyrus Mistry Death: সাইরাস মিস্ত্রির দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি খতিয়ে দেখতে মুম্বই এলেন মার্সিডিজ কর্তারা

সাইরাস মিস্ত্রি মৃত্যু (Cyrus Mistry Death) মামলার তদন্তের স্বার্থে হংকং থেকে মুম্বইয়ের থানেতে পৌঁছল মার্সিডিজ বেঞ্জের একটি বিশেষজ্ঞ দল ৷ 4 সেপ্টেম্বর দুপুরে মহারাষ্ট্রের পালঘরে এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রি (Cyrus Mistry dies in a road accident in Palghar) ৷ তাঁর মৃত্যুতে তদন্তের নির্দেশ দেয় মহারাষ্ট্র সরকার ৷

6. Elephant Attack: পুলিশ ক্যাম্পে হাতির হানা! শুঁড় ঢুকিয়ে ঘর থেকে হাঁড়ি নিয়ে গেল দাঁতাল, দেখুন ভিডিয়ো

বুনো দাঁতালের হানা (Elephant Attack) জলপাইগুড়ি বনবিভাগের অন্তর্গত মোরাঘাট রেঞ্জের খুট্টিমারি বিট এলাকায় পুলিশের ক্যাম্পে (Elephant Attack in Police Camp) । সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে বুনো হাতি জানালা ভেঙে শুঁড় ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে হাঁড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে।

7. SBI Cash Loot: বাংলা-বিহার বর্ডারে এসবিআইয়ের ক্যাশ ভ্যান থেকে চুরি 2 কোটি টাকা

বিহার ও বাংলার রামপুর চেকপোস্টের কাছে মঙ্গলবার এসবিআই ব্যাংকের ক্যাশ ভ্যান থেকে চুরি 2 কোটি 3 লক্ষ টাকা (Loot In Kishanganj)৷ মঙ্গলবার কিছু দুষ্কৃতী একটি চারচাকা গাড়িতে এসে ওই ভ্যানটিকে দাঁড় করায় ৷ সকলের মুখে পড়া ছিল মাস্ক ৷ এই চুরির ঘটনায় কোনওভাবে ভ্যানের নিরাপত্তারক্ষী জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ (Kishanganj Loot From SBI Cash Van) ৷

8. Jean Luc Godard: চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন প্রবাদপ্রতীম পরিচালক জঁ লুক গোদার

আধুনিক চলচ্চিত্র জগতে নক্ষত্রপতন ৷ 91 বছর বয়সে চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন ফরাসি পরিচালক জঁ লুক গোদার(Veteran director Jean Luc Godard dies) ৷

9. ENG Women vs IND Women : স্মৃতির ব্যাটে ভর করে দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচে 8 উইকেটে জয় ভারতীয় মেয়েদের

ইংল্যান্ড মহিলা দলকে তাঁদের ঘরের মাঠে 8 উইকেটে হারিয়ে টি-20 সিরিজে সমতা ফেরালেন স্মৃতি মন্ধানারা (ENG Women vs IND Women) ৷ স্মৃতির 79 রানের ইনিংসে ভর করে এ দিন দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচে জেতে ভারত (India Women Win by 8 Wickets) ৷

10. Brahmastra at Box Office: আড়াইশো কোটি ছুঁতে চলল 'ব্রহ্মাস্ত্র'! রণালিয়ার জয়যাত্রা অব্যাহত

সোমবারও বেশ ভালো ব্যবসা করল রণালিয়ার স্বপ্নের প্রজেক্ট 'ব্রহ্মাস্ত্র পার্ট ওয়ান: শিবা' (Brahmastra passes the box office test) ৷ সংবাদ মাধ্য়মের রিপোর্ট বলছে হিন্দি বলয় থেকে প্রায় 14.25 কোটি টাকার ব্যবসা করেছে এই ছবি ৷ অন্যদিকে অন্যান্য ভাষায়ও প্রায় 2 কোটি টাকা আয় করেছে 'ব্রহ্মাস্ত্র' (Brahmastra at Box Office) ৷