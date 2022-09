1.Abhishek Banerjee: পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ভিডিয়ো টুইট, বিজেপি প্রত্যাখ্যানের ডাক অভিষেকের

তৃণমূল সরকারের দাবি, বিজেপির নবান্ন অভিযান মেগা ফ্লপ ৷ অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধি রোডে পুলিশের গাড়িতে বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা আগুন লাগাচ্ছেন ৷ এমন ভিডিয়ো টুইট করলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷

2.Bihar Shooting Incident: বেগুসরাইয়ের রাস্তায় দুই সাইকো-কিলারের বন্দুক হামলা, গুলিবিদ্ধ 11

তারা বাইকে এসে হঠাৎ রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী মানুষের দিকে গুলি ছুড়তে থাকে ৷ বিহারের বেগুসরাই জেলার তিনটি থানা এলাকায় এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ লোকজন বাড়ি থেকে বেরতে ভয় পাচ্ছে (Firing at Begusarai) ৷

3.West Bengal Weather Update: নিম্নচাপ সরলেও ভিজবে দক্ষিণ, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

গত ক'দিন ধরেই রাজ্যের দক্ষিণে বৃষ্টি হয়ে চলেছে ৷ বর্ষার শুরুতে যে বৃষ্টি না হওয়ায় ঘাটতি ছিল ৷ এবার তা কিছুটা মিটেছে ৷ নিম্নচাপ দূরে হঠলেও বৃষ্টি হবে, আশা দিয়েছে হাওয়া অফিস (West Bengal Monsoon Weather) ৷

4.Elephant Attack: পুলিশ ক্যাম্পে হাতির হানা! শুঁড় ঢুকিয়ে ঘর থেকে হাঁড়ি নিয়ে গেল দাঁতাল, দেখুন ভিডিয়ো

বুনো দাঁতালের হানা (Elephant Attack) জলপাইগুড়ি বনবিভাগের অন্তর্গত মোরাঘাট রেঞ্জের খুট্টিমারি বিট এলাকায় পুলিশের ক্যাম্পে (Elephant Attack in Police Camp) ।

5.Market Price in Kolkata: বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন সবজি থেকে ডিম, মাছ, মাংসের দাম

বাজারে সবজির দরে বিশেষ ওঠানামা নেই। মাছের দামে হেরফের হয়েছে। মাংসের দাম বিশেষ একটা বদল হয়নি (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata)। বাজার করতে যাওয়ার আগে দেখে নিন আজকের বাজারদর (Market Price in Kolkata) ৷

6.BJP Nabanna Abhijan: নেতাদের ছাড়াই নবান্ন অভিযানে ধুন্ধুমার বাঁধালেন কর্মী-সমর্থকরা

মঙ্গলবার নবান্ন অভিযান (BJP Nabanna Abhijan) করল বিজেপি (BJP) ৷ গেরুয়া শিবিরের এই কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল কলকাতা ও হাওড়ার একটি অংশে ৷ ইঁটবৃষ্টিতে সাঁতরাগাছি অচল করে দেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা ৷ অন্যদিকে কলকাতায় পুলিশের গাড়ি পোড়ানোয় অভিযুক্ত গেরুয়া শিবির ৷

7.Mamata Reacts to Nabanna Abhijan: মমতার চোখে গুরুত্বহীন বিজেপির নবান্ন অভিযান, মেগা ফ্লপ বলছে তৃণমূল

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) চোখে গুরুত্বহীন বিজেপির নবান্ন অভিযান (Mamata Reacts to Nabanna Abhijan)৷ তৃণমূলের পক্ষ থেকে একে মেগা ফ্লপ বলে কটাক্ষ করা হয়েছে (BJP Nabanna Abhijan)৷

8.June Malia and Srikanta Mahata: হাত মিলিয়ে জুন-শ্রীকান্ত দূরত্ব মেটালেন মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর এক মন্তব্যকে ঘিরে তাঁর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল বিধায়ক জুন মালিয়ার (controversial comment of Srikanta Mahata) ৷ মঙ্গলবার সেই দূরত্ব মেটানোর উদ্যোগ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী (distance between June Malia and Srikanta Mahata) ৷

9.BJP: পুলিশকে মারছে বিজেপি, ভিডিয়ো টুইট তৃণমূলের

বিজেপির নবান্ন অভিযানে (BJP Nabanna Abhijan) আক্রান্ত পুলিশ ৷ এমনই একটি ভিডিয়ো টুইট করেছে তৃণমূল কংগ্রেসে (Trinamool Congress) ৷ এই নিয়ে বিজেপির সমালোচনা করেছে রাজ্যের শাসক দল ৷

10.Kunal Ghosh: শুভেন্দুর শরীরে কি কোনও সমস্যা আছে, জানতে সিবিআই তদন্ত চাইলেন কুণাল

বিজেপির নবান্ন অভিযানে (BJP Nabanna Abhijan) যোগ দেওয়ার আগেই পুলিশ আটক করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) ৷ এই সময় মহিলা পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে বচসা হয় শুভেন্দুর ৷ পরে এই নিয়ে শুভেন্দুকে কটাক্ষ কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ৷