1.Partha Chatterjee: এবার বিধানসভায় জেলবন্দি পার্থর আসনের নম্বর 272

এতদিন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) পাশের আসনে বসতেন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ৷ কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর মন্ত্রিত্ব গিয়েছে ৷ তাই এখন তিনি সাধারণ বিধায়ক ৷ সেই কারণেই তাঁর নতুন আসন নম্বর হল 272 ৷

2.Bhowanipore Double Murder: ভবানীপুর জোড়া খুনে অন্যতম অভিযুক্তের জামিন খারিজ

ভবানীপুর জোড়া খুনে (Bhowanipore Double Murder) ধৃত সুবোধ সিংয়ের জামিনের আবেদন সোমবার খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ এখনও অধরা মূল অভিযুক্ত দীপেশ ৷

3.Sovandeb Slams BJP: একদলীয় শাসন কায়েম করার চেষ্টা করছে বিজেপি: শোভনদেব

একদলীয় শাসন কায়েম (BJP trying to establish one party rule) করার চেষ্টা করছে বিজেপি (Sovandeb Slams BJP)৷ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এমনই অভিযোগ তুললেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় (Sovandeb Chattopadhyay)।

4.Mamata on Tata Group Investment: সিঙ্গুর অতীত ! রানিনগরে 600 কোটি টাকা বিনিয়োগ টাটাদের, জানালেন মমতা

সিঙ্গুর এখন অতীত ৷ রাজ্যে টাটা গোষ্ঠী (Mamata on Tata Group Investment) 600 কোটি টাকার বিনিয়োগ করেছে । নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নিয়োগপত্র প্রদানের অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) জানালেন জলপাইগুড়ির রানিনগরে ইউনিট করছে টাটারা ।

5.Indian squad for T20 WC: জায়গা হল না শামির, চমক ছাড়াই টি-20 বিশ্বকাপের দলঘোষণা বিসিসিআই'য়ের

এশিয়া কাপে ভরাডুবির রেশ এখনও ফিকে হয়নি ৷ তারইমধ্যে আগামী মাসে শুরু হতে চলা কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের দলঘোষণা করল বিসিসিআই ৷ সদ্য হাঁটুর অস্ত্রোপচার হওয়া রবীন্দ্র জাদেজাকে ছাড়াই ঘোষণা হল 15 সদস্যের বিশ্বকাপ স্কোয়াডের (India squads for ICC Men T20 World Cup 2022) ৷

6.Vertical Beverage Factory: ভারতের প্রথম ভার্টিকাল বেভেরেজ ফ্যাক্টরির উদ্বোধন হল জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ির রানিনগরে রাজ্যের প্রথম ভার্টিকাল বেভেরেজ ফ্যাক্টরির (First Vertical Beverage Factory) উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ ভার্চুয়ালি কলকাতা থেকে তিনি এই সংস্থার উদ্বোধন করেন ৷

7.Delhi Police Summons Jacqueline: জ্যাকলিনকে ফের সমন, বুধে হাজিরার নির্দেশ দিল্লি পুলিশের

জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজকে (Jacqueline Fernandez) ফের সমন পাঠাল দিল্লি পুলিশের ইকোনমিক অফেন্সেস উইং(Delhi Police Summons Jacqueline) ৷ 14 সেপ্টেম্বর, আগামী বুধবার তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

8.BJP Nabanna Abhijan: নবান্ন অভিযানের দিন রাস্তায় 12 হাজার পুলিশ, কুইক রেসপন্স টিম

সোমবার কলকাতা পুলিশের (Kolkata Police) সদর কার্যালয় লালবাজারে (Lalbazar) জরুরি বৈঠক হয় ৷ মঙ্গলবার বিজেপি-এর নবান্ন অভিযান (BJP Nabanna Abhijan) রয়েছে ৷ তার আগে নিরাপত্তার রণকৌশল স্থির করতেই এদিনের এই বৈঠক ৷

9.Mamata Banerjee: কীভাবে নিয়োগপত্র প্রদান ? ধোঁয়াশা দেখে চটলেন মমতা, খামতি সামলালেন নিজেই

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) উপস্থিতিতে নিয়োগপত্র প্রদানের অনুষ্ঠানে দেখা দিল ধোঁয়াশা ৷ কীভাবে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হওয়ায় চটলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

10.Child Food: শিশুর বেড়ে ওঠার বয়সে কী কী খাওয়াবেন ?

দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সে শিশুদের যে যে খাবারগুলি প্রয়োজন হয় জানুন (Child Food) ৷