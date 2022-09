1.TMC vs BJP on Abhishek: অভিষেকের 86 হাজারের চশমা ! বিজেপির তোপে তৃণমূলের অস্ত্র মোদির 10 লাখি কোট-সানগ্লাস

অভিষেকের (Abhishek Banerjee) দামি চশমা ও তাঁর শ্যালিকার বিলাসবহুল গাড়ি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় (Abhishek Banerjee Specs) সরব হল বিজেপি (BJP Taunts Abhishek)৷ শাসক দল পালটা তোপ দেগেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কোট ও রোদ চশমার খরচ নিয়েও (TMC vs BJP on Abhishek)৷

2.Maneka Gambhir: সময় বিভ্রাট শুধরে নিল ইডি, আজই ফের তলব অভিষেক শ্যালিকাকে

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন ইডির ৷ সময় দেওয়া হয়েছিল রাত সাড়ে বারোটায় ৷ সেই মতোই নির্ধারিত সময়ের কিছুক্ষণ আগেই সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছে যান মেনকা গম্ভীর(Maneka Gambhir)৷ কিন্তু অফিস বন্ধ থাকায় ফিরতে হয় তাঁকে ৷ যদিও 12টা এএমের বদলে ওটা পিএম হবে ৷ এই মর্মে ভুল স্বীকার করে ইডি ৷

3.Sonali Phogat Death Case: সোনালি ফোগতের তদন্তে এবার সিবিআই, শাহকে চিঠি গোয়ার মুখ্যমন্ত্রীর

বিজেপি নেত্রী সোনালি ফোগতের মৃত্যুর (Sonali Phogat Death Case) তদন্ত এ বার থেকে করবে সিবিআই (CBI) হাতে ৷ গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী (Goa Chief Minister) প্রমোদ সাওয়ান্ত এ কথা জানিয়েছেন ৷

4.Terror Link in Sudhu Moosewala Murder: সিধু মুসেওয়ালা হত্যাকাণ্ডে জঙ্গি-যোগ, 4 জায়গায় এনআইএ তল্লাশি

সিধু মুসেওয়ালা হত্যাকাণ্ডে মিলল (Terror Link in Sudhu Moosewala Murder) জঙ্গি যোগ ৷ গ্রেফতার হওয়া প্রধান শুটার দীপক মুন্ডিকে জেরা করে এই তথ্য পেয়েছে তদন্তকারীরা ৷ আর তার পরেই দিল্লি, এনসিআর, হরিয়ানা ও পঞ্জাবে তল্লাশি অভিযান চালালো এনআইএ (NIA) ৷

5.Gyanvapi Case: আজ জ্ঞানবাপী মামলার রায়, বারাণসীতে জারি 144 ধারা

আজ জ্ঞানবাপী মসজিদ মামলার (Gyanvapi Case) রায় ঘোষণা করবে বারাণসী জেলা আদালত ৷ তার আগে বারাণসীতে 144 ধারা জারি করেছে প্রশাসন ৷

6.Shriya Saran Birthday Pics: জন্মদিনে বোল্ড লুকে ফ্য়ানেদের মন মাতালেন শ্রিয়া

রবিবার 40তম জন্মদিন উদযাপন করেছেন অভিনেত্রী শ্রিয়া শরণ ৷ এই উপলক্ষ্যে বেশ কিছু নতুন ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী ৷ দেখুন এক নজরে...

7.Parambrata Chatterjee: ওটিটি প্লে অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে সেরার সেরা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়

অনুষ্ঠিত হল 'ওটিটি প্লে অ্যাওয়ার্ড 2022 '(OTT Play Awards and Conclave 2022 )। এই অনুষ্ঠানে সেরা ওয়েব সিরিজ, সেরা অভিনেতা, সেরা সংলাপ-সহ একাধিক বিভাগে ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্মের শিল্পীদের পুরস্কৃত করা হয়। এবার 'আরণ্যক' সিরিজের জন্য সেরা সহ অভিনেতা(সিরিজ) বিভাগে পুরস্কৃত হলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় (Parambrata Chatterjee Wins The Award For Best Actor in Side Role In a Series)। অন্যদিকে, সিরিজে সেরা সংলাপ বিভাগে পুরস্কার জিতল অনির্বাণ ভট্টাচার্যের 'মন্দার' (Mondar)।

8.Sonali Phogat Last Film: আসছে প্রয়াত বিজেপি নেত্রী সোনালির শেষ ছবি 'প্রেরণা'

বিজেপি নেত্রী তথা অভিনেত্রী সোনালি ফোগাটের মৃত্যু ঘিরে শুরু হওয়া চর্চা এখনও পুরোপুরি শান্ত হয়নি ৷ এরইমধ্যে মুক্তি পেতে চলেছে তাঁর শেষ ছবি 'প্রেরণা' (Sonali Phogat last film Prerna)৷

9.Shikhar Dhawan: প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ভারতের নেতৃত্বে শিখর ধাওয়ান!

ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 6 অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা একদিনের সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দিতে পারেন শিখর ধাওয়ান (Shikhar Dhawan to lead India in ODIs against South Africa) ৷ বিসিসিআই সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে ৷

10.Fakira New Album: ফকিরার নয়া নিবেদন 'হরে কৃষ্ণ', শেষ হল রেকর্ডিং

শীঘ্রই আসতে চলেছে 'ফকিরা'র দ্বিতীয় অ্যালবাম 'হরে কৃষ্ণ' (Fakira New Album)। শেষ হয়েছে রেকর্ডিং পর্ব । অ্যালবামে থাকছে মোট আটটি পরিচিত এবং অপরিচিত লোকগান ৷