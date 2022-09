1.Gyanvapi Case: আজ জ্ঞানবাপি মামলার রায়, বারাণসীতে জারি 144 ধারা

আজ জ্ঞানবাপি মসজিদ মামলার (Gyanvapi Case) রায় ঘোষণা করবে বারাণসী জেলা আদালত ৷ তার আগে বারাণসীতে 144 ধারা জারি করেছে প্রশাসন ৷

2.West Bengal Weather Update: শক্তি বাড়িয়েছে নিম্নচাপ, বৃষ্টি আরও বাড়বে

নিম্নচাপের শক্তি বাড়ায় উপকুলের জেলাগুলোতে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে অন্য কয়েকটি জেলাতেও ( West Bengal Weather Forecast ) ।

3.Bolpur Blast: বোলপুরে বাইকে বিস্ফোরণ, আহত দুষ্কৃতী

বোলপুরে বাইক বিস্ফোরণে জখম 1 দুষ্কৃতী (Bike Blast in Birbhum) ৷ ডিটোনেটর জাতীয় বিস্ফোরক থেকেই এই দুর্ঘটনা বলে পুলিশের অনুমান ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

4.Asia Cup 2022: দুবাইয়ে সিংহলী রূপকথা,ষষ্ঠবার এশিয়ার সেরা শ্রীলঙ্কা

সিংহলি রূপকথার সাক্ষী মরুশহর । ষষ্টবার এশিয়া সেরার তাজ উঠল দ্বীপরাষ্ট্রের মাথায় । হার না মানা মনোভাব, দুরন্ত ব্যাটিং ফিল্ডিং এবং বোলিংয়ের মিশেলে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখালেন দাসুন সানাকারা (Sri Lanka won the Asia Cup 2022) ।

5.NEWS TODAY: আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ ও বিদেশের কোথায় কী রয়েছে ৷ দেখে নিন এক ঝলকে (News Today)৷

6.Cooch Behar Gang Rape: নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ, ধৃত 2

কোচবিহারে নবালিকা গণধর্ষণের অভিযোগ (CoochBehar Gang Rape) ৷ ঘটনায় দু’ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷

7.Kolkata Market Price: বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন মাছ, মাংস থেকে শুরু করে সবজির দাম

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম (Market Price in Kolkata) ৷

8.Abhishek Banerjee: 'নতুন তৃণমূল মানে মানুষ যে তৃণমূল দেখতে চায়', ব্যাখ্যা অভিষেকের

রবিবার মালবাজারের সভা থেকে বিজেপি'কে রাজ্যভাগ ইস্যুতে আক্রমণ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee criticises BJP) ৷ নতুন তৃণমূল প্রসঙ্গেও এদিন ব্যাখ্যা দেন তিনি ৷

9.Bengal Trekkers Missing in Kullu: ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ চার বাঙালি পর্বতারোহীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার বায়ুসেনার

চারদিন পর ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ চার বাঙালি (Bengal Trekkersb were Missing in Kullu) পর্বতারোহীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হল 'মাউন্ট আলি রত্নি টিব্বা' থেকে। রবিবার দুপুর 12টা নাগাদ বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বেস ক‍্যাম্প ওয়ানে (Air Force Rescued Four Missing Trekkers)।

10.Gifts of PM Modi: হনুমান মূর্তি থেকে ত্রিশূল, নিলামে উঠবে প্রধানমন্ত্রীর পাওয়া 1200 উপহার

17 সেপ্টেম্বর নিলামে উঠবে প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাওয়া 1200টি উপহার সামগ্রী (Gifts of PM Modi to be auctioned) ৷ মোদির এই উপহার গুলির দাম 100 থেকে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত (Gifts of PM Modi) ৷