1.K Chandrashekar Rao: চলছে নীতি নির্ধারণের কাজ, শীঘ্রই নতুন দল গড়বেন কেসিআর !

যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রবিবার একটি নতুন জাতীয় দল গঠন করার কথা ঘোষণা করলেন তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলাঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (Telangana Rashtra Samithi) বা টিআরএস (TRS)-এর প্রধান কে চন্দ্রশেখর রাও (K Chandrashekar Rao) ৷ এদিন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীর (H D Kumaraswamy) সঙ্গে বৈঠকও করেন কেসিআর (KCR) ৷

2.Abhishek Banerjee: 'নতুন তৃণমূল মানে মানুষ যে তৃণমূল দেখতে চায়', ব্যাখ্যা অভিষেকের

রবিবার মালবাজারের সভা থেকে বিজেপি'কে রাজ্যভাগ ইস্যুতে আক্রমণ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee criticises BJP) ৷ নতুন তৃণমূল প্রসঙ্গেও এদিন ব্যাখ্যা দেন তিনি ৷

3.Shashi Tharoor: এবার রাজস্থানের নাম বদলে কর্তব্যস্থান করে দিন ! কেন্দ্রকে কটাক্ষ শশীর

রাজপথের (Rajpath) নাম বদলে কর্তব্য পথ (Kartavya Path) করায় ক্ষুব্ধ প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ শশী থারুর (Shashi Tharoor) ৷ বললেন, এবার রাজস্থানের নাম বদলে কর্তব্যস্থান করে দিন !

4.Ukraine Russia War: জমি ফেরত নিচ্ছে ইউক্রেন ! 3 হাজার বর্গকিলোমিটার পুনরুদ্ধার জেলেনস্কির সেনার

যুদ্ধের (Ukraine Russia War) 200 দিন পূর্তিতে দেশবাসীকে সুখবর দিল ইউক্রেন সরকার (Government of Ukraine) ৷ তাদের দাবি, রুশ সেনাবাহিনীর (Russian Armed Forces) হাত থেকে দেশের উত্তর-পূর্ব অংশের 3 হাজার বর্গকিলোমিটারেরও বেশি এলাকা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ৷

5.Bengal Trekkers Missing in Kullu: ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ চার বাঙালি পর্বতারোহীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার বায়ুসেনার

চারদিন পর ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ চার বাঙালি (Bengal Trekkersb were Missing in Kullu) পর্বতারোহীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হল 'মাউন্ট আলি রত্নি টিব্বা' থেকে। রবিবার দুপুর 12টা নাগাদ বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বেস ক‍্যাম্প ওয়ানে (Air Force Rescued Four Missing Trekkers)।

6.Congress President Poll: কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই, ইটিভি ভারতকে জানালেন মধুসূদন

আগামী 22 সেপ্টেম্বর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি (Congress President Poll Notification) প্রকাশ করবে কংগ্রেস ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অমিত অগ্নিহোত্রীকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে একথা জানালেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের (Congress Central Election Authority) চেয়ারম্য়ান মধুসূদন মিস্ত্রি (Madhusudan Mistry) ৷

7.Abhishek Banerjee: পিএফ-গ্র্যাচুইটি না পেলে বিজেপি সাংসদ,বিধায়কদের বাড়ি ঘেরাও, প্রয়োজনে দিল্লি অভিযান; চা-শ্রমিকদের বার্তা অভিষেকের

মালবাজারের সভা থেকে চা-বাগান শ্রমিকদের ইস্যুকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রের সমালোচনায় সরব হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee at Tea Garden Workers programme) ৷ দাবি আদায়ে প্রয়োজনে দিল্লি যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি (Abhishek Banerjee Message to Tea Garden Workers) ৷

8.Paschim Medinipur News: ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে গণধর্ষণে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা, হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার ডিজি ও স্বরাষ্ট্রসচিবের উপর

বাড়ি লিখে দিতে বলেছিল স্থানীয় তৃণমূল নেতারা ৷ তা না দেওয়াতে দলীয় কর্মীকে হেনস্থা-সহ তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ৷ একাধিকবার থানায় জানিয়েও লাভ না হওয়ায় হাইকোর্টে মামলা করেন অভিযোগকারী ব্যক্তি ৷ তাতেই হাইকোর্ট ডিজি ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে স্থানীয় পুলিশ সুপার ও ওসির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে(Paschim Medinipur News)৷

9.Digha: পূর্ণিমার ভরা কোটালে জলচ্ছ্বাস দিঘায়, পাড়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রস্নান উপভোগ পর্যটকদের

দিঘার সৈকতে প্রবল জলোচ্ছ্বাস ৷ তারই মধ্যে পাড়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রস্নান উপভোগ করলেন পর্যটকদের ৷ পূর্ণিমার ভরা কোটাল (High Tide with Rain in Digha) থাকায় পুলিশ ও নুলিয়ারা কড়া নজর রেখে চলেছেন, যাতে পর্যটকরা কেউ জলে না নেমে পড়েন ৷

10.Rail Fake e-Ticket: কেশপুরে রেলের ভুয়ো ই-টিকিট বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার এক

রেলের ভুয়ো ই-টিকিট (Rail fake e ticket) বিক্রির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল রেল পুলিশ ৷ রেলের সঙ্গে যৌথ অভিযানে কেশপুর থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷