1.Abhishek Banerjee: পিএফ-গ্র্যাচুইটি না পেলে বিজেপি সাংসদ,বিধায়কদের বাড়ি ঘেরাও, প্রয়োজনে দিল্লি অভিযান; চা-শ্রমিকদের বার্তা অভিষেকের

মালবাজারের সভা থেকে চা-বাগান শ্রমিকদের ইস্যুকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রের সমালোচনায় সরব হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee at Tea Garden Workers programme) ৷ দাবি আদায়ে প্রয়োজনে দিল্লি যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি (Abhishek Banerjee Message to Tea Garden Workers) ৷

2.Congress President Poll: কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই, ইটিভি ভারতকে জানালেন মধুসূদন

আগামী 22 সেপ্টেম্বর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি (Congress President Poll Notification) প্রকাশ করবে কংগ্রেস ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অমিত অগ্নিহোত্রীকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে একথা জানালেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের (Congress Central Election Authority) চেয়ারম্য়ান মধুসূদন মিস্ত্রি (Madhusudan Mistry) ৷

3.Ukraine Russia War: জমি ফেরত নিচ্ছে ইউক্রেন ! 3 হাজার বর্গকিলোমিটার পুনরুদ্ধার জেলেনস্কির সেনার

যুদ্ধের (Ukraine Russia War) 200 দিন পূর্তিতে দেশবাসীকে সুখবর দিল ইউক্রেন সরকার (Government of Ukraine) ৷ তাদের দাবি, রুশ সেনাবাহিনীর (Russian Armed Forces) হাত থেকে দেশের উত্তর-পূর্ব অংশের 3 হাজার বর্গকিলোমিটারেরও বেশি এলাকা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ৷

4.Azad on Article 370: মানুষকে বিভ্রান্ত করব না, 370 ধারা ফেরানো সম্ভব নয়: আজাদ

মানুষকে বিভ্রান্ত করব না (Article 370 cannot be restored)৷ সংবিধানের 370 ধারা ফেরানো সম্ভব নয় (Azad on Article 370)৷ বারামুলার এক সভায় বললেন গুলাম নবি আজাদ (Ghulam Nabi Azad)৷

5.Bengal Trekkers Missing in Kullu: ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ চার বাঙালি পর্বতারোহীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার বায়ুসেনার

চারদিন পর ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ চার বাঙালি (Bengal Trekkersb were Missing in Kullu) পর্বতারোহীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হল 'মাউন্ট আলি রত্নি টিব্বা' থেকে। রবিবার দুপুর 12টা নাগাদ বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বেস ক‍্যাম্প ওয়ানে (Air Force Rescued Four Missing Trekkers)।

6.75 Pally Durga Puja: পটশিল্পে সাজছে 75 পল্লির দুর্গা পুজো, এবারের থিম 'ঐতিহ্য বেঁচে থাকুক'

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার সংস্কৃতি নানান শিল্পকলা ও চিত্রকলার দ্বারা সমৃদ্ধ (Patta Shilpo)। আর সেইসব কলা পুজোর থিমে উঠে আসে বারবার । পটশিল্প (75 Pally Durga Puja) সেগুলির মধ্যে একটি ।

7.Iga Swiatek: 'আকাশ ছুঁতে চাই', যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জিতে জানালেন সিয়নটেক

কেরিয়ারের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম ও প্রথম যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে ট্রফি জিতলেন পোলিশ টেনিস তারকা ইগা সিয়নটেক (Sky is The Limit Says US Open Champion Iga Swiatek) ৷ তবে, এটাই তাঁর প্রাপ্তি নয়, সিজনের 7টি ডব্লুটিএ টুর্নামেন্ট জিতে মহিলাদের বিশ্ব ব়্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর সিয়নটেক ৷

8.CID Raids in Salt Lake: সল্টলেকে আইপিএস ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীর বাড়িতে সিআইডি হানা

ব্যবসায়ী সুদীপ্ত রায়চৌধুরী ও আইপিএস দেবাশিস ধরের বাড়িতে সিআইডি(CID Raids in Salt Lake)৷ কীভাবে ও কোথা থেকে সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে তা জানতেই এই তল্লাশি বলে জানা গিয়েছে ৷

9.Brahmastra Box Office Collection: 2 দিনেই বিশ্বব্যাপী ₹150 কোটির ব্যবসা করে ফেলল ব্রহ্মাস্ত্র

2 দিনেই বিশ্বব্যাপী 150 কোটিও (Brahmastra crosses Rs 150 crore mark) বেশি টাকার ব্যবসা করে ফেলল রণবীর কাপুর (Ranbir Kapoor) ও আলিয়া ভাটের ছবি ব্রহ্মাস্ত্র পার্ট ওয়ান : শিবা (Brahmastra Part One: Shiva)৷ এমনই দাবি করলেন ছবির নির্মাতারা (Brahmastra Box Office Collection)৷

10.National Anthem: জাতীয় সঙ্গীত থেকে উধাও 'উৎকল বঙ্গ' ! যোগীরাজ্যের ঘটনায় বিতর্ক

পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে ছাপানো জাতীয় সঙ্গীতের 'কথা' (Lyrics) থেকে উধাও 'উৎকল বঙ্গ' (Utkala Banga) শব্দ দু'টি ! উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) এই ঘটনায় শুরু নতুন বিতর্ক ৷