1.National Anthem: জাতীয় সঙ্গীত থেকে উধাও 'উৎকল বঙ্গ' ! যোগীরাজ্য়ের ঘটনায় বিতর্ক

পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে ছাপানো জাতীয় সঙ্গীতের 'কথা' (Lyrics) থেকে উধাও 'উৎকল বঙ্গ' (Utkala Banga) শব্দ দু'টি ! উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) এই ঘটনায় শুরু নতুন বিতর্ক ৷

2.Maneka Gambhir: অভিষেকের শ্যালিকার বিদেশযাত্রায় বাধা, যুযুধান শাসক-বিরোধী

অভিষেকের শ্যালিকার (Maneka Gambhir) ব্যাঙ্কক যাত্রা আটকানো ও ইডি’র হাজিরার নোটিশ ধরানো নিয়েই শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর ৷

3.9/11 Attack: টুইন টাওয়ার গুঁড়িয়ে যাওয়ার পরও 'স্বাভাবিক' ছিল মায়ামি !

2001 সালের 9/11 হামলার (9/11 Attack) সময় মায়ামিতে (Miami) থাকতেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন গবেষক শঙ্কর চক্রবর্তী ৷ 21 বছর পর সেদিনের সেই স্মৃতি রোমন্থন করলেন তিনি ৷ শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সুপর্ণা দাস ৷

4.Oil Prices in India: বিশ্ববাজারে তেলের দাম সবচেয়ে কম সেপ্টেম্বরে, দেশে জ্বালানি তবু একই জায়গায়

আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড অয়েল (International oil prices) অর্থাৎ অপরিশোধিত তেলের দাম কমেছে ৷ এদিকে গত পাঁচ মাসে পেট্রল ও ডিজেলের যেখানে পৌঁছে ছিল সেখানেই স্থির রইল (Oil Prices in India) ৷

5.Krishnam Raju Passes Away: বাহুবলী স্টার প্রভাসের কাকা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৃষ্ণম রাজু প্রয়াত

বাহুবলী স্টার প্রভাসের কাকা (Uncle Of Baahubali Star Prabhas) তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৃষ্ণম রাজু (Krishnam Raju Passes Away) প্রয়াত হলেন ৷ তিনি দক্ষিণী ফিল্মের জগতের জনপ্রিয় অভিনেতাও ছিলেন ৷

6.PM Modi on Vivekananda: শিকাগোয় স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার 129 বছর, টুইটে স্মরণ মোদির

11 সেপ্টেম্বর, 1893 সাল ৷ এই দিনে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে একটি বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা তথা বিশ্ববাসীর মন জয় করে নিয়েছিলেন (PM Modi on Vivekananda) ৷ আজ আচার্য বিনোবা ভাবের 127তম জন্মবার্ষিকী ৷ তাঁকেও শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী (Acharya Vinoba Bhave on his Jayanti) ৷

7.Councillor's Son Mysterious Death: কলকাতা পৌরনিগমের কাউন্সিলরের অফিসেই ছেলের ঝুলন্ত দেহ

রঞ্জিত শীল গার্ডেনরিচ এলাকার 133 নম্বর ওয়ার্ডের (133 Ward Councillor) তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ তাঁর অফিস থেকে উদ্ধার হল তাঁরই ছেলের মৃতদেহ (Garden Reach Mysterious Death) ৷

8.Asia Cup 2022: এশিয়া সেরা হওয়ার লড়াইয়ে মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান, বোলিংয়ে আস্থা দু'দলেরই

এশিয়া কাপে রবিবাসরীয় সন্ধায় ফাইনালে (Asia Cup 2022 Final) মুখোমুখি হতে চলেছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান (Sri Lanka vs Pakistan) ৷ জয়ের খেতাব শেষ পর্যন্ত কার হাতে ওঠে এখন তাই দেখার অপেক্ষা ৷

9.Adhir Ranjan Chowdhury: 'রাজ্য়ে এবার বীরশ্রী পুরস্কার চালু করবেন দিদি !' ফের অধীরের নিশানায় মমতা

বীরভূমের রামপুরহাটের পর মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ৷ আবারও অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) বীরের সম্মান দিয়ে জেল থেকে বের করে আনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে (Mamata Banerjee) তোপ দাগলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Ranjan Chowdhury) ৷

10.Birbhum Student Murder : ছাত্রের গলা কাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, অপহরণের পর ‘খুন’

ছাত্রের গলা কাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য বীরভূমে ইলামবাজারে (Horrific Incident in Birbhum) ৷ আটক মৃত ছাত্রের বন্ধু শেখ সালমন ৷