1.PM Modi on Vivekananda: শিকাগোয় স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার 129 বছর, টুইটে স্মরণ মোদির

11 সেপ্টেম্বর, 1893 সাল ৷ এই দিনে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে একটি বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকা তথা বিশ্ববাসীর মন জয় করে নিয়েছিলেন (PM Modi on Vivekananda) ৷ আজ আচার্য বিনোবা ভাবের 127তম জন্মবার্ষিকী ৷ তাঁকেও শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী (Acharya Vinoba Bhave on his Jayanti) ৷

2.Councillor's Son Mysterious Death: কলকাতা পৌরনিগমের কাউন্সিলরের অফিসেই ছেলের ঝুলন্ত দেহ

রঞ্জিত শীল গার্ডেনরিচ এলাকার 133 নম্বর ওয়ার্ডের (133 Ward Councillor) তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ তাঁর অফিস থেকে উদ্ধার হল তাঁরই ছেলের মৃতদেহ (Garden Reach Mysterious Death) ৷

3.Asia Cup 2022: এশিয়া সেরা হওয়ার লড়াইয়ে মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান, বোলিংয়ে আস্থা দু'দলেরই

এশিয়া কাপে রবিবাসরীয় সন্ধায় ফাইনালে (Asia Cup 2022 Final) মুখোমুখি হতে চলেছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান (Sri Lanka vs Pakistan) ৷ জয়ের খেতাব শেষ পর্যন্ত কার হাতে ওঠে এখন তাই দেখার অপেক্ষা ৷

4.Birbhum Student Murder : ছাত্রের গলা কাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, অপহরণের পর ‘খুন’

ছাত্রের গলা কাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য বীরভূমে ইলামবাজারে (Horrific Incident in Birbhum) ৷ আটক মৃত ছাত্রের বন্ধু শেখ সালমন ৷

5.Bangla Pokkho Protest: নমস্কার নয়, নমস্তে ! আরএন টেগরের নয়া ফরমানে প্রতিবাদ বাংলা পক্ষর

নমস্কার নয়, বলতে হবে নমস্তে (Namaste instead of Namaskar)! আরএন টেগরের (R N Tagore Hospital) এই নয়া ফরমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল বাংলা পক্ষ (Bangla Pokkho Protest)৷

6.CPIM Fund Collection: কৌটো নেড়ে কয়েক কোটি অর্থ সংগ্রহ সিপিএমের, টাকা পৌঁছবে দিল্লিতেও

গণ অর্থ সংগ্রহে সাফল্য সিপিএমের (CPIM Mass Fund Collection) ৷ হুগলি ও বর্ধমানে সংগ্রহ করা টাকার পরিমাণ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে সিপিআইএম রাজ্য নেতৃত্ব ৷

7.Short Film Controversy: দেবতা জগন্নাথ-নারায়ণীকে 'অশ্রদ্ধা', ওড়িশায় শর্ট ফিল্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

2019 সালে হিন্দি ভাষার একটি শর্ট ফিল্ম (Hindi short film) মুক্তি পেয়েছিল ৷ সেখানে দেবতা জগন্নাথ ও দেবী নারায়ণীকে যেভাবে দেখানো হয়েছে এবং যে সংলাপ বলা হয়েছে, তাতে ওড়িশাবাসীর আবেগে ধাক্কা লেগেছে বলে অভিযোগ করেছেন এক শিক্ষক (Odisha lecturer complains) ৷

8.Rajkot Furnace Blust: রাজকোটে ফারনেস কারখানায় বিস্ফোরণ, আহত 5

রবিবার সকালে রাজকোটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় ৷ একটি ফারনেস কারখানায় এই বিস্ফোরণে 5 জন জখম হয়েছেন (Five injured in furnace blast in Rajkot) ৷

9.National Mourning : রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্মরণে লালকেল্লায় অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা

আজ দেশজুড়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে (one day national mourning) ৷ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে 11 সেপ্টেম্বর রবিবার জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ 8 সেপ্টেম্বর 96 বছর বয়সে প্রয়াত হন ব্রিটেনের রানি (Demise of Her Majesty the Queen Elizabeth II) ৷

10.Abhishek Banerjee : ইডির বাধা ! ব্যাঙ্কক যাওয়া হল না অভিষেকের শ্যালিকার

তিনি ব্যাঙ্কক যাওয়ার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে আসেন ৷ হঠাৎ তাঁকে আটক করে অভিবাসন দফতরের আধিকারিকেরা ৷ মেনকা গম্ভীর সম্পর্কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরার বোন (ED interrogates Sister of Rujira Banerjee) ৷