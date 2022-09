1. Councillor's Son Mysterious Death: কলকাতা পৌরনিগমের কাউন্সিলরের অফিসেই ছেলের ঝুলন্ত দেহ

রঞ্জিত শীল গার্ডেনরিচ এলাকার 133 নম্বর ওয়ার্ডের (133 Ward Councillor) তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ তাঁর অফিস থেকে উদ্ধার হল তাঁরই ছেলের মৃতদেহ (Garden Reach Mysterious Death) ৷

2. Birbhum Student Murder : ছাত্রের গলা কাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, অপহরণের পর ‘খুন’

ছাত্রের গলা কাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য বীরভূমে (Horrific Incident in Birbhum) ৷ আটক মৃত ছাত্রের বন্ধু শেখ সালমন ৷

3. National Mourning : রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্মরণে লালকেল্লায় অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা

আজ দেশজুড়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে (one day national mourning) ৷ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে 11 সেপ্টেম্বর রবিবার জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ 8 সেপ্টেম্বর 96 বছর বয়সে প্রয়াত হন ব্রিটেনের রানি (Demise of Her Majesty the Queen Elizabeth II) ৷

4. Road Safety World Series 2022: প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে 61 রানে জয় সচিনের ইন্ডিয়া লেজেন্ডসের

রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজের (Road Safety World Series 2022) প্রথম ম্যাচে বড় জয় ভারতীয় লেজেন্ডদের (India Legends) ৷ 61 রান দক্ষিণ আফ্রিকা লেজেন্ডস (South Africa Legends) দলকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে ভারতীয় দল ৷

5. Titagarh Gang Rape Case: টিটাগড় গণধর্ষন কাণ্ডে গ্রেফতার 4, আইনশৃঙ্খলা অবনতি নিয়ে বিক্ষোভ সিপিআইএমের

টিটাগড় গণধর্ষণকাণ্ডে গ্রেফতার 4 অভিযুক্ত (Titagarh Gang Rape) ৷ এলাকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাল সিপিএম ৷

6. Abhishek Banerjee : ইডির বাধা ! ব্যাঙ্কক যাওয়া হল না অভিষেকের শ্যালিকার

তিনি ব্যাঙ্কক যাওয়ার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে আসেন ৷ হঠাৎ তাঁকে আটক করে অভিবাসন দফতরের আধিকারিকেরা ৷ মেনকা গম্ভীর সম্পর্কে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরার বোন (ED interrogates Sister of Rujira Banerjee) ৷

7. KLO Chief Jeevan Singh: 'মমতা দিদি গরিব মানুষের শত্রু, জনগণের শত্রু', গোপন ডেরা থেকে আক্রমণ জীবনের

আবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে (Mamata Banerjee) আক্রমণ করে ভিডিয়ো বার্তা পাঠালেন কেএলও প্রধান জীবন সিংহ (KLO Chief Jeevan Singh) ৷ পৃথক রাজ্যের দাবি-সহ একাধিক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করলেন তিনি ৷

8. Alok Rajoria: ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে নতুন কমিশনার হলেন অলোক রাজোরিয়া

ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার হলেন অলোক রাজোরিয়া (Police Commissioner of Barrackpore is Alok Rajoria) ৷ বর্তমান কমিশনার অজয় ঠাকুরকে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল ডিফেন্সের ডিআইজি পদে নিয়োগ করা হয়েছে ৷

9. Santiniketan Chhatimtala: বৃষ্টিতে ভাঙল শাল গাছ, তছনছ বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী ছাতিমতলা !

শান্তিনিকেতন হারাল তার ঐতিহ্যবাহী ছাতিমতলা ৷ শনিবার দফায় দফায় বৃষ্টির জেরে গাছ ভেঙে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই ছাতিমতলা (Santiniketan Chhatimtala demolished) ৷

10. Fire at Surat Factory: সুরাতের একটি কারখানায় ভয়াবহ আগুন, মৃত 1

শনিবার গভীর রাতে সুরাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে (Fire at Surat factory) ৷ খবর পেয়ে দমকলের প্রায় 12টি গাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে । ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে ( Man Died in a Fire Incident) ৷