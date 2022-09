1. Money Recovered in ED Raid: গার্ডেনরিচে অনলাইন গেমিংয়ে প্রতারণা কাণ্ডে ইডি হানা, উদ্ধার 18 কোটির বেশি

কলকাতায় তিন এলাকায় ইডি’র তল্লাশি (ED Raid at Three Places in Kolkata) ৷ আর সেই তল্লাশিতেই উদ্ধার হল নগদ টাকা (Money Recovered in ED Raid) ৷

2. Garden Reach Fraud Case: ‘ঠাকুর ঘরে কে...’, গার্ডেনরিচ কাণ্ডে ফিরহাদকে নিশানা সুকান্তর

ঠাকুর ঘরে কে... আমি কো কলা খাইনি, কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে (Firhad Hakim) নিশানা করলেন বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷

3. Fraud Case Against TMC MLA: পদ পাইয়ে দেওয়ার ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে 7 লক্ষ টাকা আত্মসাৎ ! কাঠগড়ায় তৃণমূল বিধায়ক

নদিয়ার (Nadia) করিমপুরের (Karimpur) বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায়ের (Bimalendu Sinha Roy) বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ (Fraud Case Against TMC MLA) ৷

4. Durga Puja 2022: করোনার আতঙ্ক পিছনে ফেলে আশায় বুক বাঁধছে জয়নগরের ঢাকিপাড়া

পুজোর (Durga Puja 2022) আগের ব্যস্ততা ফিরেছে দক্ষিণ 24 পরগনার (South 24 Parganas) জয়নগরের (Jaynagar) ঢাকিপাড়ায় (Dhaki Para) ৷ অতিমারির আতঙ্ক পিছনে ফেলে বাজছে ঢাকের বাদ্যি !

5. Appeal for Euthanasia to CM: প্রতিবেশীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্বেচ্ছা মৃত্যুর আবেদন ব্যক্তির

প্রতিবেশীর লাগাতার অত্যাচার সহ্য করতে না-পেরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্বেচ্ছা মৃত্যুর আবেদন জানিয়ে রায়গঞ্জ গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অবস্থানে বসলেন রঞ্জিত চৌহান নামে এক ব্যক্তি (Euthanasia Appeal to CM Mamata Banerjee by a Man)।

6. Sujan Slams TMC: কালো টাকা ভরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বদনাম করছে তৃণমূল, অভিযোগ সুজনের

শনিবার গার্ডেনরিচের এক পরিবহণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ৷ ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে কয়েক কোটি টাকা (Gardern Reach Money Recovery) ৷ এই নিয়ে সিপিএম (CPIM) নেতা সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, কালো টাকা ভরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বদনাম করছে তৃণমূল (Trinamool Congress) ৷

8. Moral Lessons in Primary Education: প্রাথমিকে নৈতিকতার পাঠ ! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৎপর পর্ষদ

প্রাথমিকের পাঠ্যসূচির আওতাতেই দেওয়া হবে নৈতিকতার পাঠ (Moral Lessons in Primary Education) ৷ মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) নির্দেশ আসতেই তৎপর পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ (West Bengal Board of Primary Education) ৷

9. Adhir Ranjan Chowdhury: বীরভূমে দাঁড়িয়েই 'দিদির বীর কেষ্টা'কে তুলোধনা অধীরের !

রামপুরহাটে (Rampurhat) আয়োজিত দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে একযোগে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) এবং তাঁর দলের বীরভূম (Birbhum) জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Ranjan Chowdhury) ৷

10. Garden Reach Fraud Case: গার্ডেনরিচে উদ্ধার হওয়া টাকা নিয়ে যেতে এল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কন্টেনার ভ্যান

গার্ডেনরিচ অনলাইন গেমিং অ্যাপে প্রতারণা কাণ্ডে (Garden Reach Fraud Case) ব্যবসায়ী আমির খানের বাড়ি থেকে এখনও পর্যন্ত 17 কোটির বেশি টাকা উদ্ধার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গোয়েন্দারা ৷