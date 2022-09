1. Moral Lessons in Primary Education: প্রাথমিকে নৈতিকতার পাঠ ! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৎপর পর্ষদ

প্রাথমিকের পাঠ্যসূচির আওতাতেই দেওয়া হবে নৈতিকতার পাঠ (Moral Lessons in Primary Education) ৷ মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) নির্দেশ আসতেই তৎপর পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ (West Bengal Board of Primary Education) ৷

2. Fraud Case Against TMC MLA: পদ পাইয়ে দেওয়ার ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে 7 লক্ষ টাকা আত্মসাৎ ! কাঠগড়ায় তৃণমূল বিধায়ক

নদিয়ার (Nadia) করিমপুরের (Karimpur) বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায়ের (Bimalendu Sinha Roy) বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ (Fraud Case Against TMC MLA) ৷

3. Garden Reach Fraud Case: গার্ডেনরিচে উদ্ধার হওয়া টাকা নিয়ে যেতে এল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কন্টেনার ভ্যান

গার্ডেনরিচ অনলাইন গেমিং অ্যাপে প্রতারণা কাণ্ডে (Garden Reach Fraud Case) ব্যবসায়ী আমির খানের বাড়ি থেকে প্রায় 15 কোটির বেশি টাকা উদ্ধার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গোয়েন্দারা ৷

4. Bharat Jodo Yatra: রাহুলের পর এবার ভারত জোড়ো যাত্রায় এবার অংশ নেবেন প্রিয়াঙ্কা !

গত বুধবার তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে ভারত জোড়ো যাত্রা (Bharat Jodo Yatra) শুরু করেছে কংগ্রেস ৷ আপাতত নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ৷ এবার অংশ নিতে পারেন কংগ্রেসের নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরাও (Priyanka Gandhi Vadra) ৷

5. Anupam Hazra: বিহারের সহ-পর্যবেক্ষকের পদ থেকে সরানো হল অনুপম হাজরাকে

বিভিন্ন রাজ্যের পর্যবেক্ষক ও সহ-পর্যবেক্ষক পদে ব্যাপক রদবদল করেছে বিজেপি (BJP) ৷ সেই রদবদলে বিহারের সহ-পর্যবেক্ষক পদ থেকে বাদ পড়েছেন অনুপম হাজরা (Anupam Hazra) ৷

6. Money Recovered in ED Raid: গার্ডেনরিচে অনলাইন গেমিংয়ে প্রতারণা কাণ্ডে ইডি হানায় উদ্ধার 15 কোটির বেশি

কলকাতায় তিন এলাকায় ইডি’র তল্লাশি (ED Raid at Three Places in Kolkata) ৷ আর সেই তল্লাশিতেই উদ্ধার হল নগদ টাকা (Money Recovered in ED Raid) ৷ গার্ডেনরিচে পরিবহণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে খাটের নিচে ট্রাঙ্কে বান্ডিল বান্ডিল টাকা উদ্ধার হয়েছে ৷ অন লাইন গেমিংয়ে প্রতারণার অভিযোগে এই তল্লাশি বলে ইডি সূত্রে খবর ৷

7. New British Monarch: যুবরাজ থেকে রাজা হলেন তৃতীয় চার্লস ! আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিলেন ব্রিটেনের

আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেনের সম্রাট (New British Monarch) ঘোষিত হলেন রাজা তৃতীয় চার্লস (King Charles III) ৷ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের (Queen Elizabeth II) মৃত্যুর পর যাঁরা ব্রিটিশ সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন, সেই তালিকায় প্রথমেই নাম ছিল চার্লসের ৷

8. Fulbaria Panchayat Scam: ইংরেজবাজারে ফুলবাড়িয়া পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগ, জেলাশসাককে তদন্তের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের

ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ ৷ যে ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছেন মালদার জেলাশাসক (Investigation Against Fulbaria Panchayat Pradhan) ৷

9. Garden Reach Fraud Case: 'আমার বিধানসভা এলাকায় টাকা উদ্ধার হলে আমি কী করতে পারি', গার্ডেনরিচে ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধারে মন্তব্য ফিরহাদের

গার্ডেনরিচে ইডি'র তল্লাশি অভিযানে ব্যবসায়ী নিসার খানের বেডরুমে খাটের তলা থেকে বান্ডিল বান্ডিল নোট উদ্ধার হয়েছে (Garden Reach Fraud Case) ৷ এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim on Garden Reach Money Recovery case) ৷

10. Karnataka HC Quashes POCSO Case: বয়ঃসন্ধির সময়ে মোহগ্রস্ত অভিযুক্ত নাবালককে 'পকসো' থেকে মুক্তি

ওরা ছাত্র-ছাত্রী ৷ একে অপরের সহপাঠী ৷ প্রেমের সম্পর্ক গড়ায় শারীরিক সম্পর্কে ৷ কিন্তু পকসো আইন নিয়ে কোনও ধারণাই ছিল না ওদের ৷ অবশেষে নাবালককে মুক্তি দিল কর্নাটক আদালত (Karnataka HC acquitted minor boy of POCSO Act) ৷