1.New British Monarch: যুবরাজ থেকে রাজা হলেন তৃতীয় চার্লস ! আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিলেন ব্রিটেনের

আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেনের সম্রাট (New British Monarch) ঘোষিত হলেন রাজা তৃতীয় চার্লস (King Charles III) ৷ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের (Queen Elizabeth II) মৃত্যুর পর যাঁরা ব্রিটিশ সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন, সেই তালিকায় প্রথমেই নাম ছিল চার্লসের ৷

2.Garden Reach Fraud Case: নিসার নন, অনলাইন গেমিং প্রতারণায় অভিযুক্ত তাঁর বাবা আমির খান

গার্ডেনরিচে পরিবহণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি হানায় নয়া তথ্য ৷ ব্যবসায়ী নাসির খান নন, তাঁর বাবা আমির খানের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে (Garden Reach Fraud Case) ইডি তদন্ত শুরু করেছিল ৷ সেই তদন্তেই কোটি কোটি টাকা উদ্ধার (Money Recovered in ED Raid ) ৷

3.Chinese Debt Trap Diplomacy: চিনের ঋণের ফাঁদে পড়েই দেউলিয়া হয়েছে শ্রীলঙ্কা, মত বিশেষজ্ঞদের

গত 8 সেপ্টেম্বর একটি সম্মেলন হয় বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের ৷ সেখানেই চিনের ঋণের ফাঁদ নিয়ে আলোচনা হয় (Chinese Debt Trap Diplomacy) ৷ বিশেজ্ঞদের মতে, চিনের ঋণে ফাঁদে পড়েই দেউলিয়া হয়েছে শ্রীলঙ্কা ৷

4.SSC Recruitment Scam: এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তি প্রসাদ সিনহাকে জেরা সিবিআইয়ের

এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তি প্রসাদ সিনহাকে নিজাম প্যালেসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল সিবিআই-এর গোয়েন্দারা (CBI interrogates Shanti Prasad Sinha over SSC Recruitment Scam Case) ।

5.TMC Leader Slams Suvendu: শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে চলেছেন তৃণমূলের দুলাল দেবনাথ

শুক্রবার জলপাইগুড়িতে সভা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ সেখানে তিনি বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতার নামে তোলাবাজির অভিযোগ করেন ৷ সেই তালিকায় নাম থাকা তৃণমূল (Trinamool Congress) নেতা দুলাল দেবনাথ শনিবার দাবি করলেন, তিনি শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে চলেছেন ৷

6.CPM New Programme: তোলাবাজি, দুর্নীতি আটকাতে 'নজরে পঞ্চায়েত' হেল্পলাইন চালু করল সিপিএম

আর কয়েকমাস বাদেই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট (WB Panchayat Election) ৷ তার আগে তোলাবাজি, দুর্নীতি আটকাতে রাজ্যে 'নজরে পঞ্চায়েত' হেল্পলাইন চালু করল সিপিএম (CPM Najare Panchayat Helpline) ৷

7.Money Recovered in ED Raid: অনলাইন গেমিংয়ে প্রতারণা, গার্ডেনরিচে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি হানায় আপাতত উদ্ধার 8 কোটি

কলকাতায় তিন এলাকায় ইডি’র তল্লাশি (ED Raid at Three Places in Kolkata) ৷ আর সেই তল্লাশিতেই উদ্ধার হল নগদ টাকা (Money Recovered in ED Raid) ৷ গার্ডেনরিচে পরিবহণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে খাটের নিচে ট্রাঙ্কে বান্ডিল বান্ডিল টাকা উদ্ধার হয়েছে ৷ অন লাইন গেমিংয়ে প্রতারণার অভিযোগে এই তল্লাশি বলে ইডি সূত্রে খবর ৷

8.New Film Aranyer Dinratri: সত্য়জিতের পর এবার সৌমিত্রর জুতোয় পা, কী বলছেন 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র নয়া অসীম জিতু

প্রখ্য়াত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্য়ায়ের বিখ্য়াত উপন্যাস 'আরণ্যের দিনরাত্রি' একসময় মন জয় করে নিয়েছিল কিংবদন্তি পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ৷ পরিচালক অরুণ রায়ের হাত ধরে ফের একবার পর্দায় আসছে এই ছবি(Arun Roy New Film) ৷

9.Dengue Situation In Siliguri: 24 ঘণ্টায় শিলিগুড়িতে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ল 22, শুরু রাজনৈতিক তরজা

শিলিগুড়ি শহরে ডেঙ্গি ক্রমশ ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করছে (Dengue Situation In Siliguri) ৷ ইতিমধ্যে 257 জন আক্রান্ত ৷ গত 14 ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন 22 জন ৷ এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দোষারোপ ৷

