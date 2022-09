1.Garden Reach Fraud Case: নাসির নন, অনলাইন গেমিং প্রতারণায় অভিযুক্ত তাঁর বাবা আমির খান

গার্ডেনরিচে পরিবহণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি হানায় নয়া তথ্য ৷ ব্যবসায়ী নাসির খান নন, তাঁর বাবা আমির খানের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে (Garden Reach Fraud Case) ইডি তদন্ত শুরু করেছিল ৷ সেই তদন্তেই কোটি কোটি টাকা উদ্ধার (Money Recovered in ED Raid ) ৷

2.Money Recovered in ED Raid: অনলাইন গেমিংয়ে প্রতারণা, গার্ডেনরিচে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি হানায় মিলল 7 কোটি

কলকাতায় তিন এলাকায় ইডি’র তল্লাশি (ED Raid at Three Places in Kolkata) ৷ আর সেই তল্লাশিতেই উদ্ধার হল নগদ টাকা (Money Recovered in ED Raid) ৷ গার্ডেনরিচে পরিবহণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে খাটের নিচে ট্রাঙ্কে বান্ডিল বান্ডিল টাকা উদ্ধার হয়েছে ৷ অন লাইন গেমিংয়ে প্রতারণার অভিযোগে এই তল্লাশি বলে ইডি সূত্রে খবর ৷

3.SSC Recruitment Scam: এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তি প্রসাদ সিনহাকে জেরা সিবিআইয়ের

এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তি প্রসাদ সিনহাকে নিজাম প্যালেসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল সিবিআই-এর গোয়েন্দারা (CBI interrogates Shanti Prasad Sinha over SSC Recruitment Scam Case) ।

4.Ganesh Chaturthi 2022: উৎসব শেষ, বিসর্জনের আবহে মুম্বইজুড়ে বিষাদের সুর

10 দিনের উৎসব শেষ ৷ গণেশ চতুর্থীর (Ganesh Chaturthi 2022) পালা সাঙ্গ হতেই শুরু বিদায় বেলা ৷ মুম্বইয়ে (Mumbai) শনিবার সকাল পর্যন্ত 38 হাজারেরও বেশি গণেশ মূর্তি বিসর্জন (Ganesh Idol Immersion) দেওয়া হয়েছে ৷ জানাল বিএমসি (BMC) কর্তৃপক্ষ ৷

5.Durga Puja 2022: পুজোর আগে শঙ্কায় বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা, নজরে রবিবাসরীয় বৈঠক

একুশের হিংসার আতঙ্ক (Bangladesh Durga Puja Attack) পিছনে ফেলে আবারও দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বাংলাদেশে (Bangladesh Durga Puja) ৷ পুজো (Durga Puja 2022) নির্বিঘ্নে সারতে ইতিমধ্য়েই 21 দফা নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে 'বাংলাদেশ পুজো উদযাপন পরিষদ' ৷ তারপরও কাটছে না আশঙ্কার মেঘ ! এই প্রেক্ষাপটে রবিবার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান (Asaduzzaman Khan) ৷ আপাতত সেই বৈঠকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন পুজোর উদ্যোক্তারা ৷

6.Sehgal Hossain Case: সায়গলকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে জেরা, ইডি’র আবেদন খারিজ আদালতের

ইডি’র (ED) আবেদন খারিজ ৷ দিল্লি নিয়ে গিয়ে সায়গল হোসেনকে (Sehgal Hossain) জেরা করার আবেদন খারজি করে দিল রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত ৷ দিল্লির এই আদালত রাজ্যের আদালতের রায়ে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷

7.Dilip Ghosh Slams TMC: সিবিআই-ইডি যেভাবে তদন্ত করছে অনেক নেতা দুর্গাপুজো দেখতে যেতে পারবেন না, কটাক্ষ দিলীপের

আগামী 13 সেপ্টেম্বর বিজেপির নবান্ন অভিযান (BJP Nabanna Abhijan) ৷ তার আগে জেলায় দলের শীর্ষনেতারা মিছিল-সমাবেশ করছেন ৷ শনিবার পুরুলিয়া ওই সমাবেশ ও মিছিল হয় ৷ সেখানে দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh), লকেট চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে অংশ নেন ৷

8.Jesus is Real God: যিশুই আসল ভগবান, শক্তির মতো নয়, রাহুলকে বললেন বিতর্কিত ধর্মযাজক

150 কিলোমিটারের ভারত জোড়ো যাত্রা (Bharat Jodo Yatra) করছে কংগ্রেস ৷ সেই কারণে তামিলনাড়ুিতে রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (Congress MP Rahul Gandhi) ৷ তার মাঝে তিনি এক ক্যাথলিক ধর্মযাজকের সঙ্গে দেখা করেন ৷ সেখানে দু’জনের কথোপকথন নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক ৷

9.Kolkata Airport Security: কলকাতা বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে বেসরকারি সংস্থা

কলকাতা বিমানবন্দরের নন-কোর এরিয়ার নিরাপত্তার (Kolkata Airport Security) দায়িত্বে দেওয়া হল বেসরকারি সংস্থাকে ৷ কলকাতাই দেশের প্রথম বিমানবন্দর যেখানে বেসরকারি সংস্থাকে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷

10.Raniganj Poster Controversy: 'দুর্নীতিগ্রস্ত ব্লক সভাপতি'র বিরুদ্ধে পোস্টার ! অস্বস্তিতে তৃণমূল

তৃণমূল ব্লক সভাপতির বাড়ির বাইরে পড়ল পোস্টার (Poster) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে তোলা হল দুর্নীতির অভিযোগ ৷ পশ্চিম বর্ধমানের (Paschim Bardhaman) রানিগঞ্জের ঘটনা (Raniganj Poster Controversy) ৷