1.Charles at Buckingham Palace: বাকিংহাম প্যালেসে রাজকীয় প্রবেশ, শনিবার রাজা হবেন চার্লস

বাকিংহাম প্যালেসে (Buckingham Palace) রাজকীয় প্রবেশ ঘটল রাজা তৃতীয় চার্লসের (Charles to be formally proclaimed king)৷ শনিবার রাজা হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হবে (Charles at Buckingham Palace)৷

2.Swasthya Sathi Card: স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ঘিরে নতুন নির্দেশিকা স্বাস্থ্যভবনের

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পকে (Swasthya Sathi) ঘিরে নয়া ভাবনা স্বাস্থ্যভবনের (Swasthya Bhawan)। অস্ত্রোপচারের জন্য নয়া ব্যবস্থাপনা। এবার থেকে হার্নিয়া, হাইড্রোসিল ও দাঁতের অস্ত্রোপচার সরকারি হাসপাতালে করালেই মিলবে স্বাস্থ্যসাথীর পরিষেবা।

3.Dilip Ghosh: 'সিবিআই ডাকলে মুখ্যমন্ত্রী কী করবেন ?' তোপ দিলীপের

দুর্নীতি ইস্যুতে ফের একবার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে (Mamata Banerjee) নিশানা করলেন বিজেপি-এর জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ৷ রেলের অনুষ্ঠানে এসে কী বললেন তিনি ?

4.Anubrata Mondal: সারাদিন দৌড়ঝাঁপ, বেকসুর খালাস হয়ে ফের জেলে ‘ক্লান্ত’ অনুব্রত

সকাল থেকে বিকাল, আসানসোল জেল থেকে বিধাননগর এমপি-এমএলএ কোর্ট ৷ দীর্ঘ এই পথ আসা-যাওয়া ৷ আর তার মাঝে কয়েকঘণ্টা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ৷

5.Dengue Death in Kolkata: আজ আরও এক, একই ওয়ার্ডে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে মৃত 2

গতকালের পর আজ শহরে ডেঙ্গিতে (Dengue in Kolkata) আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও একজনের (Dengue Death in Kolkata)৷ একই ওয়ার্ডে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে পরপর দুদিনে দুজনের মৃত্যু হল (Dengue claims another life)৷

6.Telangana Ganesh Idol Immersion LIVE: বিসর্জন শোভাযাত্রায় হায়দরাবাদের গণেশ মূর্তি

তেলাঙ্গানায় গণেশ মূর্তি বিসর্জনের শোভাযাত্রা(Telangana Ganesh Idol Immersion LIVE)৷ হায়দরাবাদ থেকে সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

7.Locket Slams Mamata: মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানতেন অনুব্রত বেকসুর খালাস হবে, দাবি লকেটের

আগামী 13 সেপ্টেম্বর বিজেপির নবান্ন অভিযান (BJP Nabanna Abhijan) ৷ তার আগে জেলায় জেলায় প্রস্তুতি কর্মসূচি আয়োজন করছে বিজেপি ৷ শুক্রবার আসানসোল রবীন্দ্র ভবন থেকে আসানসোল কর্পোরেশন মোড় পর্যন্ত মিছিল করে গেরুয়া শিবির ৷

8.Queen Elizabeth II: দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় আসেন দ্বিতীয় এলিজাবেথ, স্মৃতি তাজা রানি হাউসের

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের (Queen Elizabeth II) স্মৃতি বিজড়িত রানি হাউসই আজ হয়েছে দুর্গাপুর হাউস ৷ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (Durgapur steel factory) পরিদর্শনে আসা রানির স্মৃতি এখনও তাজা দুর্গাপুরবাসীর মনে ৷

9.BJP Nabanna Abhijan: শুভেন্দু-সুকান্ত-দিলীপের নেতৃত্বে তিন দিক থেকে এগোবে মিছিল, নবান্নকে ঘিরতে পরিকল্পনা বিজেপি'র

রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি (BJP Nabanna Abhijan) ৷ এই কর্মীসূচি ঘিরে পরিকল্পনা তৈরি করছে বঙ্গ বিজেপি (roadmap prepared for BJP Nabanna Abhijan) ৷

10.SSKM Hospital: প্রোটিন জমে শ্বাসকষ্ট, সুস্থ করতে ধোয়া হল ফুসফুস; ফের নজির গড়ল এসএসকেএম

পালমোনারি অ্যালভিওলার প্রোটিনোসিস বা ফুসফুসে প্রোটিন জমে শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগীকে সুস্থ করলেন এসএসকেএম হাসপাতালের (SSKM Hospital) চিকিৎসকরা ৷ তাও আবার রোগীর ফুসফুস ধুয়ে (Wash Lungs to Heal in SSKM) ৷ বীরভূমের রবিন শেখ আপাতত সুস্থ রয়েছেন ৷