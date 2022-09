1.Queen Elizabeth II: রানির প্রয়াণে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন ভারতে, ঘোষণা কেন্দ্রের

ব্রিটিশ সাম্রাজ্ঞী (British Monarch) রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের (Queen Elizabeth II) প্রয়াণে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন (One Day State Mourning) করবে ভারত ৷ শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের (Government of India) পক্ষ থেকে একথা ঘোষণা করা হয় ৷

2.SSC Recruitment Case: স্কুল সার্ভিস কমিশনের ডেটা রুম খুলে দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর ডেটা রুম (Data room of School Service Commission) খুলে দেওয়ার নির্দেশ শুক্রবার দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় । এতদিন সিবিআই তদন্তের স্বার্থে এই ডেটা রুমের পাহারায় ছিল সিআরপিএফ (SSC Data Room) ৷

3.BJP Slams Rahul Gandhi: 41 হাজার টাকার টি-শার্ট পরে ভারত জোড়ো যাত্রায় রাহুল, অভিযোগ বিজেপির

41 হাজার টাকার টি-শার্ট পরে ভারত জোড়ো যাত্রায় রাহুল, অভিযোগ বিজেপির (BJP Slams Rahul Gandhi) ৷

4.Honey Singh Divorce: বিবাহবিচ্ছেদ হানি সিং-এর, স্ত্রী শালিনীকে খোরপোশ দিতে হবে 1 কোটি টাকা

বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল ব়্যাপার ইয়ো ইয়ো হানি সিং-এর (Honey Singh Divorce)৷ স্ত্রী শালিনী তলওয়ারকে (Shalini Talwar) এক কোটি টাকা খোরপোশ দিতে হবে তাঁকে (Whopping alimony)৷

5.Sukanta Majumdar: 'চোরের মায়ের বড় গলা !' মালদার আইন অমান্যে সুকান্তর নিশানায় মমতা

রাজ্যজুড়ে 'চোর ধরো, জেল ভরো' আন্দোলন শুরু করেছে বিজেপি ৷ দুর্নীতির প্রতিবাদে শুক্রবার মালদায় (Malda) আইন অমান্য কর্মসূচি পালন করে তারা ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি-এর রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷ সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে (Mamata Banerjee) নিশানা করেন তিনি ৷

6.Raju Bista on Mamata Government: সরকার চালাতে মন্ত্রী পাবেন না মমতা, এ বার সরকার বদলের ইঙ্গিত রাজু বিস্তার

এ বার রাজু বিস্তার কথাতেও রাজ্যে সরকার বদলের ভবিষ্য়দ্বাণী ৷ শুভেন্দুর পর এ দিন দার্জিলিঙের সাংসদ জানান, বাংলায় সরকার চালানোর জন্য মন্ত্রী থাকবে না মমতার হাতে ৷ খুব দ্রুত মানুষের বেছে নেওয়া সরকার তৈরি হবে বলে জানান তিনি (People Government will Formed Very soon in Bengal) ৷

7.Bengal Trekkers Missing in Kullu: কুলুতে গিয়ে নিখোঁজ চার বাঙালি পর্বতারোহী

কুলুতে ট্রেকিং করতে গিয়ে নিখোঁজ চার বাঙালি পর্বতারোহী (Bengal Trekkers Missing in Kullu)৷ 5458 মিটার উঁচু মাউন্ট আলি রতনি টিব্বা (Mount Ali Ratni Tibba) শৃঙ্গে ট্রেকিং করতে গিয়ে খারাপ আবহাওয়ার মুখে পড়ে অভিযাত্রী দল ৷

8.Ganesh Idol Immersion LIVE: বিসর্জনের পথে খইরতাবাদের বিখ্যাত গণেশ

খইরতাবাদের বিখ্যাত গণেশ বিসর্জনের শোভাযাত্রা(Khairatabad Ganesh Immersion Live 2022)৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...

9.Barasat Rape Case: ধর্ষণের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে কাঠগড়ায় বারাসত মহিলা থানা, পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে ধৃত অভিযুক্ত

ধর্ষণের অভিযোগ না নিতে চেয়ে কাঠগড়ায় বারাসত মহিলা থানার পুলিশ (Barasat Rape Case) ৷ পরে জেলা পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে অভিযোগ দায়ের (allegation against Barasat Women Police Station) ৷ অভিযুক্ত ওই মহিলা পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু ৷

10.Security Scare at Bhopal Airport: শোনার ভুলে বিস্ফোরণের আতঙ্কে হুলস্থুল ভোপাল বিমানবন্দরে

ভুল শোনার জন্য বিস্ফোরণের আতঙ্ক ছড়ায় ভোপাল বিমানবন্দরে (Security Scare at Bhopal Airport) ৷ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে ৷ পরে অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ৷