1. Baguiati Double Murder: বাগুইআটিতে জোড়া খুনের দু'সপ্তাহ পর হাওড়ায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত

হাওড়া স্টেশন থেকে পালানোর চেষ্টা করছিলেন সত্যেন্দ্র চৌধুরী ৷ তিনি বাগুইআটি জোড়া খুনে মূল অভিযুক্ত ৷ হাওড়া স্টেশন থেকে পাকড়াও করল পুলিশ (Baguiati Double Murder Case) ৷

2. Anubrata Mondal Reacts: "দিদি আছে এটাই যথেষ্ট, নিশ্চয় জেল থেকে ছাড়া পাব", আত্মবিশ্বাসী অনুব্রত

গতকালই মুখ্যমন্ত্রী (CM Mamata Banerjee) তাঁর প্রিয় 'কেষ্ট'কে জেল থেকে বের করে আনার কথা বলেছেন ৷ আজ সকালে তাঁকে একটু অন্যরকম দেখাল (Anubrata Mondal feels confidence) ৷

3. Queen Elizabeth II Demise: রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রয়াণ ! শোকজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রী, রাহুলের

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে (Queen Elizabeth II Demise) শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ স্মরণ করলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের মুহূর্তও ৷ এ দিন রাহুল গান্ধিও (Rahul Gandhi) ব্রিটেনের রয়্যাল পরিবার এবং সেখানকার মানুষকে সমবেদনা জানিয়েছে টুইট করেছেন ৷

4. Malda Murder: মালদায় বাড়িতে ঢুকে সত্তরোর্ধ বৃদ্ধকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন

এক বৃদ্ধকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল (Malda Old Man Murder) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা পৌরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শ পল্লি এলাকায় ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালদা থানার পুলিশ ৷

5. Virat Kohli: 1020 দিন পর শতরান পেলেন কোহলি, দেখে নিন কেমন ছিল এই 'বিরাট-পর্ব' ?

ফের একবার ফাইনালের আগেই বড় টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে মেন ইন ব্লু । তবে নিয়মরক্ষার ম্যাচে শতরানের খরা কাটিয়ে অনুরাগীদের মুখে হাসি ফোটালেন বিরাট কোহলি ৷ কোহলির এই বিরাট কামব্যাকের আবহে আসুন ফিরে দেখি কেমন ছিল পুরানো সেই দিনের কথা যখন কোহলিকে দাঁড়াতে হয়েছিল বিরাট প্রশ্ন চিহ্নের সামনে ।

6. Durand Cup 2022: আজ থেকে মেট্রো স্টেশনে মিলবে ডুরান্ড কাপের টিকিট

কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে ডুরান্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে তার টিকিট পাওয়া যাবে মেট্রোর টিকিট কাউন্টার থেকেই (Durand Cup Tickets Available at Metro Stations from Today)।

7. Shocking Incident in School: স্কুলে বসে মদ্যপানের অভিযোগ, সাসপেন্ড শিক্ষিকা

কর্নাটকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার টেবিল থেকে উদ্ধার হল মদের বোতল (Teacher Caught Red Handed With Alcohol Bottles) ৷ অভিযোগ ক্লাস চলাকালীন ওই শিক্ষিকা মদ্যপান করতেন ৷

8. Neeraj Chopra: প্রথম ভারতীয় হিসেবে ডায়মন্ড লিগ ট্রফি জয় নীরজের

'সোনার ছেলে' নীরজ চোপড়ার স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত ৷ বৃহস্পতিবার তিনি ডায়মন্ড লিগ ট্রফি (Diamond League Trophy) জিতেছেন (Neeraj Chopra) ৷ তাঁর আগে কোনও ভারতীয় এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারেননি ।

9. Firhad Hakim: পুজোয় বৃষ্টি ? চিন্তা নেই দু'ঘণ্টাতেই নামবে জল, আশ্বাস মেয়রের

পুজোর মুখে আধিকারিকদের নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক সারলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim) ৷ কলকাতাবাসীকে আশ্বস্ত করলেন ৷ বললেন, পুজোর সময় বৃষ্টি হলে দু'ঘণ্টার বেশি জল জমবে না ।

10. Queen Elizabeth II Demise: 70 বছরের রাজত্বের অবসান, প্রয়াত ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ

বৃহস্পতিবার তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ চিকিৎসকেরাও উদ্বিগ্ন ছিলেন ৷ শেষ রক্ষা হল না ৷ চলে গেলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ (Queen Elizabeth II passes away) ৷ তাঁকে দেখতে পৌঁছন প্রিন্স চার্লস (Prince of Wales, Charles) ৷ এখন তিনিই ব্রিটেনের রাজা ৷