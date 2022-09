1. Neeraj Chopra: প্রথম ভারতীয় হিসেবে ডায়মন্ড লিগ ট্রফি জয় নীরজের

'সোনার ছেলে' নীরজ চোপড়ার স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত ৷ বৃহস্পতিবার তিনি ডায়মন্ড লিগ ট্রফি (Diamond League Trophy) জিতেছেন (Neeraj Chopra) ৷ তাঁর আগে কোনও ভারতীয় এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারেননি ।

2. Queen Elizabeth II Demise: 70 বছরের রাজত্বের অবসান, প্রয়াত ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ

বৃহস্পতিবার তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ চিকিৎসকেরাও উদ্বিগ্ন ছিলেন ৷ শেষ রক্ষা হল না ৷ চলে গেলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ (Queen Elizabeth II passes away) ৷ তাঁকে দেখতে পৌঁছন প্রিন্স চার্লস (Prince of Wales, Charles) ৷ এখন তিনিই ব্রিটেনের রাজা ৷

3. West Bengal Weather Update: দুয়ারে নিম্নচাপ! সপ্তাহান্তে বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ

নিম্নচাপের ফলে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস রাজ্যে প্রবেশ করবে (West Bengal Weather Update) । এর জেরে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 13 সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে । উপকূলের জেলা দুই মেদিনীপুর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টি হবে 10 তারিখ ৷

4. Kolkata Market Price: বাজারে যাবেন ? একনজরে দেখে নিন আজকের মাছ-মাংস-সবজির দরদাম

ভরা বর্ষা ৷ বাজারে ইলিশ, রয়েছে আরও সব মরশুমি মাছ, শাক, সবজি ৷ রোজই দাম ওঠাপড়া করে ৷ তাই রইল আজকের বাজার-দর (Market Price in Kolkata) ৷

5. Firhad Hakim: পুজোয় বৃষ্টি ? চিন্তা নেই দু'ঘণ্টাতেই নামবে জল, দাবি মেয়রের

পুজোর মুখে আধিকারিকদের নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক সারলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim) ৷ কলকাতাবাসীকে আশ্বস্ত করলেন ৷ বললেন, পুজোর সময় বৃষ্টি হলে দু'ঘণ্টার বেশি জল জমবে না ।

6. Man Bites Snake: সাপের ছোবল খেয়ে পালটা কামড় সরীসৃপকে !

ওড়িশার বালাসোর জেলার বাসিন্দা সেলিম খান (45) নামে এক ব্যক্তিকে সাইকেলে করে ঘাড়ে একটি সাপ নিয়ে দেখা গেল (Man Bites Cobra to Death After it Bites him) ৷ তাঁকে এই অবস্থায় দেখে উৎসাহিত জনতা এর কারণ জিজ্ঞাসা করে । সেলিম জানান, মাঠে কাজ করার সময় তাঁকে একটি সাপ কামড় দেয় ৷ এরপর তিনিও ওই সাপটাকে কামড়ে দেন ৷

7. Modi on Netaji: সুভাষচন্দ্রই অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, ইন্ডিয়া গেটে নেতাজির মূর্তি উন্মোচনে বললেন মোদি

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রথমে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত পথচলার সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী (Narendra Modi unveils Netaji statue near India Gate) ৷ এরপর ইন্ডিয়া গেটের কাছে মেমোরিয়াল ছাউনিতে 28 ফুটের মনোলিথিক মূর্তি উন্মোচন করেন নরেন্দ্র মোদি ৷

8. Virat Kohli Century: ছক্কা হাঁকিয়ে সেঞ্চুরির খরা কাটালেন বিরাট

এশিয়া কাপে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে 71তম শতরান ধরা দিল কোহলির ব্যাটে (Virat Kohli scores 71st International Century against Afghanistan) ৷ আফগানিস্তান গতকাল পাকিস্তানের কাছে হেরে যাওয়ায় আজকের ম্যাচ জিতেও এশিয়া কাপে ভারতের ভাগ্য বদলোনোর নয় ৷ তবে নিয়মরক্ষার সেই ম্যাচে বিরাট শতরান আবারও স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনল বিরাটকে ৷

9. Smuggler Killed: গঙ্গারামপুরে বিএসএফের গুলিতে পাচারকারীর মৃত্যু

বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হল পাচারকারীর (A Smuggler Died in BSF Firing)৷ গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তের হরিহরপুর এলাকার ঘটনা। তার থেকে উদ্ধার হল 100 বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ, প্রায় 10 থেকে 12 কেজি কচ্ছপের চামড়া, একটি তারকাটার যন্ত্র, হাসুয়া-সহ তিনটি লাঠি।

10. Modi unveils Netaji statue: ইন্ডিয়া গেটের কাছে 28 ফুটের নেতাজির মূর্তি উন্মোচন মোদির

ইন্ডিয়া গেটের কাছে 28 ফুটের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর (Netaji Subhas Chandra Bose) মূর্তি উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Modi unveils Netaji statue)৷ গ্রানাইটের এই মূর্তি তৈরি করতে সময় লেগেছে 26,000 ঘণ্টা ৷