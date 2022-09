1. HC over CM Namaz: রেড রোডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নমাজ ! জনস্বার্থ মামলা খারিজ হাইকোর্টের

মুখ্যমন্ত্রী রেড রোডে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ৷ তিনি জনসমক্ষে নমাজ পাঠ করেন ৷ এ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা হল (PIL against Mamata Banerjee Namaz prayer) ৷

2. QRSAM Test Fire: ওড়িশা উপকূলে কুইক রিঅ্য়াকশন সারফেস টু এয়ার মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ

বৃহস্পতিবার ওড়িশা উপকূল (Odisha Coast) থেকে 'কুইক রিঅ্য়াকশন সারফেস টু এয়ার মিসাইল' (Quick Reaction Surface to Air Missile) বা কিউআরএসএএম (QRSAM)-এর উৎক্ষেপণ করা হয় ৷ এটি ছিল এই পর্বের ষষ্ঠ দফার সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ (QRSAM Test Fire) ৷

3. Cattle Smuggling Case: গরু পাচার কাণ্ডে এবার বেসরকারি ব্যাংক কর্তাদের ডেকে পাঠাল সিবিআই

গরু পাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) অ্যাকাউন্টের হদিশ পেতে আগেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের আধিকারিকদের ডেকে পাঠিয়েছিল সিবিআই (CBI)৷ এ বার ডাক পড়ল বেসরকারি ব্যাংক কর্তাদের (Private Bank Officials)৷

4. Amit Shah Security Breach: মুম্বই সফরে অমিত শাহের নিরাপত্তায় গাফিলতি! গ্রেফতার সন্দেহভাজন

5 সেপ্টেম্বর দু'দিনের জন্য বাণিজ্য নগরীতে গিয়েছিলেন অমিত শাহ ৷ সেখানে গণপতি উৎসবের পাশাপাশি বৃহন্মুম্বই পৌরনিগমের (Brihanmumbai Municipal Corporation) আসন্ন নির্বাচন নিয়ে জরুরি বৈঠক ছিল তাঁর ৷ সেখানেই এক অজানা ব্যক্তি তাঁর কাছে চলে আসে (Amit Shah Mumbai Security Breach) ৷

5. Mao Posters Recovered: ফের মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধার পুরুলিয়ায়

ফের মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার (Mao Poster Recovered) উদ্ধার হল পুরুলিয়ায় (Purulia news)৷ পোস্টারে শাসক দলের নেতাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি আগামী 11 সেপ্টেম্বর বনধেরও ডাক দেওয়া হয়েছে ৷

6. Onam 2022: কেরলের বিখ্যাত উত্সব, ওনামের সময় বাড়িতে স্বাস্থ্যকর সুস্বাদু খাবার তৈরি করুন

দক্ষিণ ভারতের কেরলের মালয়ালিরা এই উৎসবটি 10 ​​দিন ধরে দারুণ আড়ম্বড়ে উদযাপন করেন । ওনাম একটি কৃষি উৎসব ।(Onam Festival)

7. Rajpath to Kartavya Path: রাজ থেকে কর্তব্য, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাস্তায় মোদির নতুন পথ

বৃহস্পতিবার উদ্বোধন হবে 'কর্তব্য পথ'-এর ৷ দেশ স্বাধীন হয়ে যার নাম হয়েছিল 'রাজপথ' (Kingsway to Rajpath) ৷ নরেন্দ্র মোদি সরকারের পরিকল্পনায় 477 কোটি টাকায় তৈরি হয়েছে সেন্ট্রাল ভিস্তা এভিনিউ ৷ তারই অঙ্গ এই 'কর্তব্য পথ' (Kartavya Path Journey) ৷

8. Tangra Murder: ট্যাংরায় বৃদ্ধাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, নাম জড়াল কাউন্সিলরের

পারিবারিক বিবাদ এর জেরে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল খাস কলকাতায় (Old Lady murdered in Tangra)। ঘটনায় নাম জড়িয়েছে এলাকার কাউন্সিলরের অনুগামীদের বিরুদ্ধে (old lady killed in Tangra)।

9. Birth Anniversary of Bhupen Hazarika: 96তম জন্ম জয়ন্তীতে ভূপেন হাজারিকাকে বিশেষ শ্রদ্ধা গুগলের

প্রয়াত কিংবদন্তি ভূপেন হাজারিকাকে তাঁর 96তম জন্ম জয়ন্তীতে বিশেষ শ্রদ্ধা জানাল গুগল (Birth Anniversary of Bhupen Hazarika) ৷ এই প্রখ্য়াত গায়ককে শ্রদ্ধা জানাতে আজ তাঁর জন্মদিনে তাঁকে নিয়েই একটি বিশেষ ডুডলও তৈরী করল গুগল (Google pays tribute to Bhupen Hazarika) ৷

10. AFC CUP: ফাইনালে নোঙর ফেলতে ব্যর্থ পালতোলা নৌকো, এএফসি থেকে বিদায় বাগানের

ফারদিন আলি মোল্লার (Fardin Ali Molla) গোল যদি এটিকে মোহনবাগানকে সঞ্জীবনী দিয়ে থাকে তাহলে তা স্থায়ী হয়নি কুয়ালালামপুর এফসি ফাকরুল আইমানে গোলের সৌজন্যে । 1-0 থেকে শেষ মুহূর্তে 1-1 । পরমুহূর্তেই 2-1 । খানিক পরেই মালয়েশিয়ার ক্লাব দলের পক্ষে 3-1। বেলাশেষের ফুটবলে দ্রুত রংবদল। যে বদলের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ জুয়ান ফেরান্দোর বাগান (Kuala Lumpur FC beat ATK MB) ৷