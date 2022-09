1.Baguiati Double Murder: খুনের পর ভাড়া করা গাড়ি ধুয়ে-মুছে সংস্থাকে ফিরিয়ে দেয় সত্যেন্দ্র !

বাগুইআটি জোড়া খুন (Baguiati Double Murder) নিয়ে গতকাল থেকে উত্তাল সংশ্লিষ্ট এলাকা ৷ পুলিশি গাফিলতিতেই মৃত্যুর দশদিন পর দেহ উদ্ধার বলে খবর ৷ প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে ভাড়া করা গাড়িতে ওই দুই ছাত্রকে খুন করা হয় ৷ পরে তা ধুয়ে-মুছে ফিরিয়ে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে ৷

2.Bharat Jodo Yatra: বিজেপি কোনও দিন ভারতকে বিভক্ত করতে পারবে না ! হুঁশিয়ারি রাহুলের

বুধবার 'ভারত জোড়ো যাত্রা' (Bharat Jodo Yatra)-এর সূচনা করেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) ৷ সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে সরাসরি বিজেপি (BJP) ও আরএসএস (RSS)-কে নিশানা করেন তিনি ৷

3.MP Minister on Ranbir-Alia: ভাবাবেগে আঘাত করে কিছু বলা ঠিক না অভিনেতাদের, রণলিয়া প্রসঙ্গে বললেন মন্ত্রী

মহাকাল মন্দির দর্শনে গিয়ে বজরং দলের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় রণবীর সিং ও আলিয়া ভাটকে ৷ এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র (Narottam Mishra) বলেন, মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করে এমন কথা বলা ঠিক না অভিনেতাদের ৷

4.Baguiati Double Murder: বাগুইআটি জোড়া খুনে তৃণমূল যোগের অভিযোগ শমীক ভট্টাচার্যের

বাগুইআটি জোড়া খুনে শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগ রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য (Samik Bhattacharya) ৷ এ দিন বিধাননগর থানার সামনে বিজেপির বিক্ষোভ চলাকালীন শমীক ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, মূল অভিযুক্তরা শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে (TMC Also Involve in Baguiati Double murder) ৷

5.Baguiati Double Murder: প্রথমবার নয়, আগেও কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে আইসি কল্লোল ঘোষের বিরুদ্ধে

বাগুইআটি থানার আইসি কল্লোল ঘোষ ৷ যাঁকে আজ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ কারণ, বাগুইআটি জোড়া খুনের ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ এনেছে মৃত দুই কিশোরের পরিবার ৷ কিন্তু, এটাই প্রথম নয় ৷ এর আগেও বহুক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে নাগরিক পরিষেবায় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল (Kallol Ghosh is Not First Time Offender) ৷

6.Partha Chatterjee: হাজতে থেকেও বিএ কমিটির বৈঠকে ডাক পেলেন পার্থ !

বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি (Business Advisory Committee) বা বিএ কমিটির (BA Committee) বৈঠকে ডাক পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee)! নিয়ম মেনেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (Biman Banerjee) ৷

7.Trinamool Congress: মলয় ঘটকের বাড়িতে সিবিআই হানার প্রতিবাদে রানিগঞ্জে যুব তৃণমূলের অবরোধ

রাজ্যের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটকের (Bengal Minister Moloy Ghatak) বাড়িতে সিবিআই হানা । বুধবার সকাল থেকে মলয় ঘটকের একাধিক বাড়িতে চলছে ম্যারাথন সিবিআই (CBI) তল্লাশি ।

8.Baguiati Double Murder: বাগুইআটি জোড়া খুন কাণ্ডে ধৃতদের 14 দিনের পুলিশি হেফাজত

বাগুইআটি অপহরণ ও খুনের ঘটনায় (Baguiati Double Murder Case) ধৃত তিন সুপারি কিলারকে তোলা হল বারাসত আদালতে। মঙ্গলবার তাদের আদালতে তোলা হলে বিচারক এদিন 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন (14 days of police custody for those who arrested in Baguiati incident)। গতকাল আরও এক সুপারি কিলারকে তোলা হয়েছিল আদালতে ৷ বিচারক তাকেও 14 দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷

9.Kolkata Metro: আগামী রবিবার কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে বন্ধ থাকবে আপ প্ল্যাটফর্ম

আগামী রবিবার কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে (Kabi Subhash metro station) বন্ধ থাকবে আপ প্ল্যাটফর্ম ৷ পয়েন্টে মেরামতির জন্য স্টেশন বন্ধ থাকবে ৷ আজ এ কথা জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ (Kolkata Metro)৷

10.Minor Boy Lost Life: হাতের অস্ত্রোপচার করাতে গিয়ে প্রাণ গেল খুদের, গঠিত তদন্ত কমিটি

অস্ত্রোপচারের আগেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আট বছরের এক বালকের (Minor Boy Lost Life) ৷ তেলাঙ্গানার (Telangana) ওয়ারঙ্গল এমজিএম হাসপাতালের (Warangal MGM hospital) ঘটনায় গঠিত হল তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি ৷