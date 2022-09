1.Baguiati Double Murder: বাগুইআটি জোড়া খুন কাণ্ডে ধৃতদের 14 দিনের পুলিশি হেফাজত

বাগুইআটি অপহরণ ও খুনের ঘটনায় (Baguiati Double Murder Case) ধৃত তিন সুপারি কিলারকে তোলা হল বারাসত আদালতে। মঙ্গলবার তাদের আদালতে তোলা হলে বিচারক এদিন 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন (14 days of police custody for those who arrested in Baguiati incident)। গতকাল আরও এক সুপারি কিলারকে তোলা হয়েছিল আদালতে ৷ বিচারক তাকেও 14 দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷

2.Partha Chatterjee: বিএ কমিটির বৈঠকে ডাক পেলেন জেলবন্দি পার্থ !

বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি (Business Advisory Committee) বা বিএ কমিটির (BA Committee) বৈঠকে ডাক পেলেন জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee)! নিয়ম মেনেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (Biman Banerjee) ৷

3.Baguiati Double Murder: সমন্বয়ের অভাবের মাশুল আগেও দিয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট !

বাগুইআটির দুই ছাত্রকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে (Baguiati Double Murder) ৷ পরিবারের অভিযোগ, বাগুইআটি থানার (Baguiati PS) গাফিলতিতে 10 দিন পর তাঁরা মৃত্যুর বিষয়টি জানতে পেরেছেন ৷ পুলিশের মহলের অভিযোগ, বিধাননগর কমিশনারেটের (Bidhannagar Police Commissionerate) সমন্বয়হীনতাই দায়ী ৷ এই ধরনের সমন্বয়ের অভাব আগেও হয়েছে ৷

4.ED summons Moloy: 14 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ইডির সদর দফতরে তলব মলয় ঘটককে

কয়লা পাচার কাণ্ডে (Coal Smuggling case) 14 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ইডির সদর দফতরে তলব (ED summons Moloy) করা হল আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককে (Moloy Ghatak)৷ এর আগেও বেশ কয়েকবার তাঁকে সমন পাঠানো হয়েছিল, তবে তিনি তা এড়িয়ে গিয়েছিলেন (Delhi ED office)৷

5.Baguiati Double Murder: সিবিআই তদন্তের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা হোক! আমজনতাকে আহ্বান শুভেন্দুর

বাগুইআটি জোড়া খুনের (Baguiati Double Murder) ঘটনায় মানুষই সিবিআই তদন্তের (CBI Investigation) দাবিতে জনস্বার্থ মামলা (PIL) করতে পারে ৷ প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) ৷ আর কী কী বললেন তিনি ?

6.Shah Rukh Khan: বুর্জিল হোল্ডিংসের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন কিং খান

সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর অন্যতম বড় বেসকরারি হেলথকেয়ার গ্রুপ বুর্জিল হোল্ডিংসের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন শাহরুখ খান (Burjeel Holdings appoints SRK new brand ambassador) ৷

7.UGC Scholarships: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক থেকে একমাত্র কন্যাসন্তান, গবেষক পড়ুয়াদের স্কলারশিপ ঘোষণা ইউজিসির

গবেষক পড়ুয়াদের জন্য তিনটি গ্রান্ট ও দুটি ফেলোশিপ ঘোষণা করল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি (UGC Scholarships)। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই স্কলারশিপগুলি সহায়তা করবে পড়ুয়াদের (Scholarships for researchers)।

8.HC on 2014 TET: আরও 112 জনকে প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ষদের ভুল প্রশ্নের জেরে এতগুলো বছর চাকরি থেকে বঞ্চিত ছিলেন 2014 সালের 23 জন প্রাথমিক পরীক্ষার্থী (HC on 2014 TET)৷ সোমবার তাঁদের চাকরিতে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়ার পর একই মামলায় মঙ্গলবার ফের 54 জনকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিয়োগের নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay) ৷ এদিন আরও 112 জনকে নিয়োগের নির্দেশ দিলেন তিনি ।

9.Durga Puja 2022: আজানের সঙ্গেই শুরু হয় দেবীর আরাধনা, সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ ভালিয়ার সরকার বাড়ির দুর্গোৎসব

350 বছর আগে আরামবাগের ভালিয়ার বাবুরাম সরকার (Sarkar Bari Durga Puja of Valia) তাঁর জমিদারিতে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন ৷ যে পুজো শুরু হয় ভোরের প্রথম আজানের পর ৷ জানা যায়, সেই জমিদারির অধিকাংশ প্রজাই ছিলেন মুসলমান ৷ প্রগতিশীল ভাবধারার বাবুরাম সরকার তাই আজান শেষে দুর্গাপুজো শুরুর নিয়ম চালু করেছিলেন (Example of Communal Harmony) ৷ আর দুর্গামণ্ডপেই নমাজ পড়ার রীতিও চালু করেন ৷ যা আজও বর্তমান ৷

10.HC on SLST Recruitment: নবম-দশম নিয়োগে মেধা তালিকায় নিয়ম না-মানার অভিযোগ, ব্যাখ্যা চাইলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

নিয়ম ঠিকমতো না মেনে নবম-দশম নিয়োগ করা হয়েছে(HC on SLST Recruitment)৷ এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল সার্ভিস কমিশন যে হলফনামা দিয়েছিল পূর্বে, তাতে একাধিক গলদ থাকায় ফের তালিকা চেয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে জবাব চাইল কলকাতা হাইকোর্ট ৷