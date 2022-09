1. Himanta Biswa Sarma: 'পাকিস্তানে গিয়ে ভারত জোড়ো যাত্রা করুন', রাহুলকে কটাক্ষ হিমন্তের

আজ শুরু হচ্ছে কন্যাকুমারী থেকে জম্মু ও কাশ্মীর পর্যন্ত ভারত জোড়ো যাত্রা ৷ বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় কংগ্রেসের এই যাত্রা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল ৷ বুধবার এ নিয়ে দেশের প্রাচীনতম দলটিকে আক্রমণ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী (Himanta Biswa Sarma over Bharat Jodo Yatra) ৷

2. Baguiati Double Murder Case: বাগুইহাটি দুই ছাত্র খুনের তদন্তের দাবিতে বিজেপি মহিলা মোর্চার বিক্ষোভ থানার ভেতরে

22 অগস্ট বাগুইআটির জগৎপুর খাল ধারের বাসিন্দা অতনু দে ও অর্জুনপুরের বাসিন্দা অভিষেক নস্কর নামে দুই স্কুল পড়ুয়া নিখোঁজ হয়ে যায় (Baguiati Double Murder case) ৷ সোমবার রাতে বসিরহাটে ওই দুই ছাত্রের মৃতদেহের সন্ধান মেলে (two student of Baguiati killed) ৷

3. Moloy Ghatak: মন্ত্রী মলয়ের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি, প্রতিবাদে পথে তৃণমূল

কয়লাপাচার কাণ্ডের (West Bengal Coal Smuggling Scam) তদন্তে রাজ্যের আইন মন্ত্রী (West Bengal Law Minister) মলয় ঘটকের (Moloy Ghatak) বিভিন্ন বাড়িতে সিবিআই (CBI)-এর তল্লাশি অভিযান চলছে ৷ প্রতিবাদে মলয়ের আপকার গার্ডেন (Apcar Garden) এলাকার বাড়ির কাছেই বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা ৷

4. CBI at Moloy Ghatak's House: আসানসোলে মন্ত্রী মলয় ঘটকের বাড়িতে সিবিআই হানা

সাতসকালে আসানসোলের চেলিডাঙায় মন্ত্রী মলয় ঘটকের বাড়িতে সিবিআই হানা (CBI raids at house of TMC Leader Moloy Ghatak) ৷

5. Bhowanipore Clash: এলাকা দখল ঘিরে উত্তাল ভবানীপুর, উঠল গুলি চলার অভিযোগ

দুই পাড়ার মধ্যে বিবাদের (Clash between two groups) কারণে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল ভবানীপুরে (Bhowanipore Clash)৷ দুই পাড়ার যুবকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ৷ এমনকি গুলিও চলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷

6. Firecrackers Banned in Delhi: 1 জানুয়ারি 2023 পর্যন্ত দিল্লিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ আতশবাজি

1 জানুয়ারি 2023 পর্যন্ত দিল্লিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হল আতশবাজি (Firecrackers Banned in Delhi)৷ দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই (Gopal Rai) এ কথা জানিয়েছেন ৷

7. Dilip Ghosh: 'ডাকাডাকি নয়, সাজা দিতে হবে', সিবিআই নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ

শুধু ডাকাডাকি করলে হবে না, সাজা দিতে হবে । না হলে মানুষ বিশ্বাস করবে কী করে । তারাপীঠে এসে চা চক্রে এমনই বললেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh Slam Bengal Government) ।

8. Raashi Khanna: রূপের আগুনে ভক্তদের ঘায়েল করলেন রাশি

অভিনেত্রী রাশি খান্না তাঁর নতুন নতুন ফটো দিয়ে প্রায়ই দর্শকদের মন জয় করে থাকেন ৷ তাঁর অনুরাগীরাও রীতিমতো ভালবাসেন তাঁর নিত্যনতুন পোশাক আশাক...

9. Moumita Pandit: মৌমিতা পণ্ডিতের ফ্ল্যাটে উপদ্রব, আবাসনে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন অভিনেত্রী

মঙ্গলবার হঠাৎই অভিনেত্রী মৌমিতা পণ্ডিতের ফ্ল্যাটে হানা দিল এক ব্যক্তি (Moumita Pandit)। আবাসনে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন অভিনেত্রী (Stranger Walks Into The Flat of Moumita Pandit) ৷

10. AFC CUP 2022: জয়ের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবে এটিকে মোহনবাগান, জানালেন জুয়ান ফেরান্দো

আজ এএফসি কাপ (AFC CUP 2022) ইন্টারজোনাল সেমি-ফাইনালে কুয়ালালামপুর এফসির বিরুদ্ধে নামছে এটিকে মোহনবাগান ৷ ঘরের মাঠের এই ম্যাচে অলআউট যাওয়ার পরিকল্পনা জুয়ান ফেরান্দোর ৷