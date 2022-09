1. Bengal Govt on DA: মহার্ঘ ভাতা বকেয়া নেই, হাইকোর্টে হলফনামা রাজ্যের

পুজোর অনুদান (Puja Donation) নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলা হয়েছে ৷ সেই মামলায় আদালতে হলফনামা জমা দিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ সেখানে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে যে মহার্ঘ ভাতা (Dearness Allowance) বকেয়া নেই ৷

2. Hasina on Teesta Treaty: খুব শিগগিরই তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে সমস্যা মিটে যাবে, আশা হাসিনার

খুব শিগগিরই ভারতের সঙ্গে তিস্তার জলবণ্টন (Sheikh Hasina) নিয়ে সমস্যা মিটে যাবে ৷ হায়দরাবাদ হাউসে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই আশাপ্রকাশ করলেন শেখ হাসিনা (Hasina on Teesta Treaty)৷

3. Intranasal Covid Vaccine: জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের ছাড়পত্র পেল ভারত বায়োটেকের নেসাল কোভিড টিকা

ভারত বায়োটেকের (Bharat Biotech) নেসাল কোভিড টিকা জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র পেল (Intranasal Covid Vaccine)৷

4. Anubrata Mondal: এবার অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ মণীশের বেআইনি সম্পত্তির হদিশ পেল সিবিআই

অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) পাশাপাশি এ বার তাঁর চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট মণীশ কোঠারির সম্পত্তির (Disproportionate asset) উপর নজর রেখেছে সিবিআই (CBI)।

5. Durga Puja 2022 : ভোটের লড়াইয়ে মিলবে পুজো উদ্বোধনের ছাড়পত্র, প্রতিপক্ষ শুভেন্দু, দিব্যেন্দু ও সৌমেন

শুভেন্দু অধিকারী, দিব্যেন্দু অধিকারী নাকি সৌমেন মহাপাত্রকে করবেন তমলুকের নিমতৌড়ির ভারত সংঘের পুজোর উদ্বোধন (Puja opening of Tamluk Bharat Sangha)? ঠিক হবে ভোটাভুটির মাধ্যমে মঙ্গলবার রাতে (voting will be held to take decision on puja opening of Tamluk Bharat Sangha) ৷

6. BJP ST Morcha: পাখির চোখ পঞ্চায়েত ভোট, তফশিলি উপজাতি মোর্চায় শূন্যপদ পূরণ বিজেপির

তফশিলি উপজাতি মোর্চায় (BJP ST Morcha) দু’টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদ ফাঁকা ছিল ৷ সেই দু’টি পদে সভাপতি নিয়োগ করল বিজেপি (BJP) ৷

7. BSF Jawan Suicide ডিউটি চলাকালীন নিজের মাথায় গুলি করে আত্মঘাতী বিএসএফ কর্মী

ডিউটি চলাকালীন নিজের মাথায় গুলি করে আত্মঘাতী হলেন বিএসএফ কর্মী (BSF Jawan Suicide)৷ নদিয়ার তেহট্টে (Nadia Suicide) ঘটেছে এই ঘটনা ৷ তাঁর কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছে ৷

8. Arjun Singh on CBI: রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই সিবিআই তৎপরতা, অভিযোগ অর্জুনের

রাজ্যে তৃণমূল সরকারের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করতেই সিবিআই তৎপরতা বেড়েছে ৷ এমনই অভিযোগ করলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং (Arjun Singh Critisises CBI Raid)৷ এমনকি অর্জুন সিং (Arjun Singh) দাবি করেন, আগামিদিনে তাঁকে এবং পার্থ ভৌমিকের বাড়িতেও সিবিআই তল্লাশি চালাতে পারে ৷

9. Lotus Farmer Problem: দুর্গা পুজোয় মিলবে পদ্মফুল ? বৃষ্টির ঘাটতিতে চিন্তায় চাষীরা

দুর্গা পুজোয় (Durga Puja 2022) মিলবে তো পুজোর অন্যতম উপাদান পদ্মফুল ? বৃষ্টির ঘাটতিতে এ বার চাষ কম হয়েছে ৷ তাই চিন্তায় রয়েছেন কৃষকরা (Lotus Farmer Problem)৷

10. Goodbye Trailer: বাবা মেয়ের ঘরোয়া কাহিনির আভাস দিল 'গুডবাই'

মঙ্গলবার মুক্তি পেল 'গুডবাই' ছবির ট্রেলার(Goodbye Trailer Out) ৷ বিকাশ বাহলের পরিচালনায় এই ছবিতে স্ক্রিনশেয়ার করেছেন বিগ বি এবং রাশ্মিকা মান্দানা ৷ আগামী 7 অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি (GoodBye release on 7 October) ৷